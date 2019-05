El volumen de limones importados probablemente será abundante, mientras que las mandarinas importadas verán una producción más moderada.

Gold Cup Fresh, una empresa estadounidense en Miami, Florida, propiedad de La Calera en Perú y San Miguel en Argentina, se embarca en sus temporadas de importación de limón y mandarina.

«Es el segundo año que Argentina envía limones a los EE. UU., y la producción comenzó lentamente debido a la lluvia», dice Frank R. Telge, de Gold Cup, y señala que el mercado fresco para los limones argentinos supone sólo el 25 por ciento, por lo que habrá mucho producto disponible que enviar. Normalmente, la cosecha en Argentina comienza a principios de abril; sin embargo, después de un cambio logístico de la ruta, los primeros volúmenes de limones deben llegar esta semana a los EE. UU.

El año pasado, sabiendo que fue su primer año en los EE. UU., el volumen se mantuvo intencionalmente reducido para cumplir con los protocolos, como cosechar la fruta mientras está verde. «Este año esperamos más volumen, pero no tanto como el sector espera», explica Telge. “Hubo mucha especulación sobre el volumen. Pero el limón es un producto del que no se envía más de lo que el mercado puede absorber, porque nadie compra el doble de los limones que necesita. No es como las mandarinas o las uvas».