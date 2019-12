Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Frutas de la huerta: Aumenta la oferta de sandia y melón. En general presentan muy buena calidad y comienzan a disminuir sus cotizaciones lentamente a medida que se van haciendo más significativos los ingresos. La oferta de frutilla sin embargo va disminuyendo en volumen, y la calidad se va viendo más comprometida a medida que ingresamos en la época estival.

Hortalizas de fruto: se incrementaron los valores de tomate, si bien comenzaron a descender nuevamente sobre el fin de semana, la oferta total de tomate no es tan baja comparada con los registros históricos, sin embargo una porción importante presenta problemas de calidad y calibres menores, lo que junto con el aumento de demanda provoc{o que los precios estén si, por encima del valor esperable para el inicio de diciembre, se espera que se normalice el escenario de precios en la medida que se homogenice la calidad de la oferta. En el caso de los morrones se viene registrando una situación similar, precios por encima del promedio para la época en un marco de oferta total normal, pero enmarcada en un contexto de baja calidad, que en gran parte ha causado el escenario de precios altos. La entrada en producción de cultivos del sur viene mejorando la calidad de la oferta, especialmente en el caso de Verde, ya que los cultivos son muy recientes como para tener morrones Rojos, m{as con el atraso que se observa en estos cultivos. En el caso de pepino, zapallito y zuchini se aprecia buena calidad en la oferta lo que genera precios relativamente bajos para estos rubros.

Frutas de hoja caduca: los duraznos y pelones ya están instalados en la oferta y se hacen fuertes como opción de compra. La calidad alcanza su óptimo en muchas partidas y la demanda se vuelca principalmente para los tamaños grandes y extra grandes, consiguiendo estos las mejores cotizaciones.

Hortalizas de hoja, brote e inflorescencia: el gran aumento de la oferta de choclos, tanto del Litoral Norte como del Sur del país determinaron fuertes descensos en las cotizaciones alcanzadas, e incluso han generado sobrantes en la finalización de las jornadas de ventas. Mejora la oferta de apio y perejil lo que hace que sus cotizaciones desciendan, aunque siguen siendo los dos rubros que exhiben los valores mayores dentro del grupo. La albahaca también ha aumentado notoriamente su oferta provocando descensos en sus cotizaciones, ya sea presentaciones en sobres o en planta. Es notoria la diferencia de calidad de las partidas provenientes del Litoral Norte con respecto a las del Sur del país, causada principalmente por el mayor tiempo de transporte que sufren las primeras con respecto a las del sur. Esto está asociado a que la amplia mayoría delo transporte de frutas y hortalizas en nuestro medio no cuenta con las condiciones apropiadas, y especialmente en esta época del año toma relevancia. La época estival afecta principalmente la calidad del brócoli y coliflor que presentan poco tamaño y es fácil encontrar partidas con defectos no críticos en la oferta, además se induce la floración de cultivos como rúcula y berro haciendo disminuir la calidad y cantidad de oferta en estos productos. Por otro lado, las mismas condiciones afectan positivamente la oferta de lechuga, espinaca y acelga creando un escenario de abundante oferta.

Cítricos: la oferta de limón de calidad viene disminuyendo y las partidas que conservan las características m{as buscadas por los compradores en esta época, limones medianos de cascara fina y tonalidades verde amarillo, se colocaron con mayor facilidad. Existe en plaza una gran oferta de naranja Valencia con buenas caracteriticas organolépticas, no obstante, se denota menor agilidad en la comercialización de estas, debido a la competencia por el aumento en la gama de frutas ofrecidas. Las mandarinas están representadas por las variedades con mayor vida post cosecha, especialmente Murcott, que a{un conservan excelentes atributos, sobre todo lo que respecta a cantidad de jugo y dulzura.

Emilio Gancedo