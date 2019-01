La producción de naranja de la Unión Europea se concentra en la cuenca mediterránea. España e Italia representan el 80 por ciento de la producción total de naranjas de la UE, y el 20 por ciento restante se distribuye entre otros Estados miembros (EM), como Grecia y Portugal.

Para 2018/19, la producción de naranja en la UE-28 se pronostica en 6,5 millones de toneladas, un 3,8 por ciento más que en 2017/18. El aumento esperado de la producción, principalmente en España y Portugal, se debe a las condiciones meteorológicas favorables y a una buena floración, una primavera lluviosa y un verano suave, que han favorecido el desarrollo de la fruta.

Producción de naranja en la UE-28 en millones de toneladas

Italia es el segundo mayor productor europeo de limón después de España. Sicilia es la principal zona productora de limón, ya que representa el 88 por ciento de la producción nacional. Femminello Siracusano, Lunario, Interdonato, Limone di Sorrento y Limone di Procida son las principales variedades de limón que se producen en el país. Se pronostica que la producción de limón de Italia 2018/19 disminuirá un 8 por ciento en comparación con el año anterior, debido a las tormentas de granizo de la primavera. Sin embargo, se prevé que la calidad sea excelente.

Se espera que la producción de limón de Grecia 2018/19 se mantenga sin cambios. Las principales zonas productoras de limón incluyen las prefecturas de Acaya, Corintia, Creta y Laconia, ubicadas en el sur de Grecia. La principal variedad de limón que se produce en Grecia es Maglini, que es muy aromático, con un jugo bastante amargo y la piel fina y brillante, y cuando está completamente madura es de color amarillo. Las variedades tempranas Interdonato y Eureka también se producen en Grecia. Los datos oficiales portugueses reflejan que la producción de limón seguramente se mantendrá sin cambios en 2018/19 con un tamaño y una calidad dentro de la media.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 3 de Enero del 2019: La actividad transcurrió menos ágil que las expectativas de varios operadores. Las condiciones atmosféricas no favorecieron la demanda. Numerosos compradores aún no han realizado transacciones significativas, se espera que esto se revierta hacia el fin de semana. Aumentaron significativamente los precios de: acelga de calidad superior, coliflor, espinaca, nabo, morrón Rojo y Verde, pepino, tomate redondo de calidad Superior y tomate perita y Cherry, arándano. Descendieron los precios de: lechuga, sandía, uva nacional de calidad superior y limón. Ingresaron las primeras partidas de manzanas Gala de reciente cosecha a la plaza, cotizando alrededor de los 30$/Kg las de tamaño mediano.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 29 de Diciembre del 2018 al 4 de Enero del 2019

Arranco el año con abundante oferta y precios bajos.

Los precios observados desde diciembre son los más bajos de los últimos años.

Sandia: a pesar de la fuerte reducción de la oferta se sandias en las últimas jornadas, los precios mantuvieron la tendencia a la baja, determinado en gran medida por una baja en la demanda, propia de los días de lluvia y temperaturas más ¨frescas¨.

Hortalizas de fruto: la finalización del ciclo de la mayoría de los cultivos del Litoral Norte ha favorecido la menor oferta de morrón Rojo, además los cultivos del sur del país son recientes en su mayoría por lo gran parte de las partidas no han virado el color rojo todavía, ayudado por un diciembre que ha presentado temperaturas inusualmente por debajo del promedio.

El verde, sin embargo, presenta mayor disponibilidad, por eso sus valores han aumentado en menor proporción. Los valores de tomates se presentan estables en un escenario de importante oferta. Es notoria la presencia de partidas con maduraciones irregulares, lo que contribuye al escenario de precios deprimidos. En el caso de zapallito se observo mayor presencia de partidas de calidad superior hacia el final de semana, lo que hizo que se observen claras presiones a la baja en sus cotizaciones.

Frutilla: las abundantes precipitaciones favorecieron el deterioro de la calidad de la mayoría de las partidas, los precios se mantuvieron firmes también favorecido por una reducción de la oferta, se espera que se revierta esta situación en la medida que cesen los excesos de humedad en el campo.

Hortalizas secas: a medida que avanza la zafra de boniatos, calabacines, zapallos y ajos estos adquieren mejor calidad, al estar mas próximos al optimo de cosecha. En boniato es donde se aprecia una tendencia a la baja mas pronunciada, en gran medida dado el alto valor que han alcanzado los boniatos esta temporada. En zanahorias, numerosos referentes indican que empiezan a aparecer problemas de pudriciones en el campo por excesos hídricos en el suelo, sin embargo, a nivel de mercado todavía las repercusiones son escasas por lo que los valores se mantienen con cierta estabilidad.

En papa se observo una reducción momentánea en la oferta luego del feriado del primero y de un comienzo de año con lluvias por la dificultad en la cosecha, sin embargo, los precios se mantuvieron estables a lo largo de la semana.

Emilio Gancedo