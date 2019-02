En el detalle completo del informe semanal de la comercialización del Mercado Modelo, se ve claramente el incipiente daño, que se irá agudizando en el correr de los días, como consecuencia de los últimos eventos climáticos; y, con la persistencia de un ambiente húmedo, con altas temperaturas, que afectara de un modo imprevisible la oferta.

No solo la variable precios podrá alterarse sino, también, el volumen de la oferta. El daño está consolidado, habrá que ver cómo se maneja esta contingencia por parte de los operadores.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 31 de Enero del 2019: La jornada comercial se desarrolló de manera medianamente ágil a ágil, esto último especialmente para las frutas, con buena colocación de mercadería. Descendieron los precios de: cebolla de verdeo, choclo, lechuga mantecosa, repollo, morrón amarillo, zapallito, zuchini y ciruela roja. Aumentaron significativamente los precios de tomate, apio hoja, perejil y rúcula. Como novedad, se observaron las primeras partidas de uva Moscatel del sur del país, así como de duraznos del grupo Pavía.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 26 de Enero al 1 de Febrero del 2019

Las uvas Moscatel se instalan en la oferta.

Frutas de hojas caducas: Uva: la variedad Moscatel es la que predomina en la oferta, siendo también la preferida por los consumidores. A mediados de semana ingresaron las primeras partidas provenientes del sur del país, sumándose a la oferta de las demás variedades, aunque estas últimas ya comenzaron a presentar problemas de calidad debido a la alta humedad y temperaturas de los últimos días y no son tan demandadas por los compradores. Durazno: el reciente ingreso de duraznos del grupo Pavia genero un escenario confuso de precios. Son esto los que alcanzan los valores superiores, e incluso se diferencian en precio con las demás variedades a pesar de presentar signos de inmadurez. Otras variedades como Dixieland cotizan hasta un 30% menos que el Pavia; y, se tornan una opción interesante para los consumidores. Pelón: la oferta de pelones es escasa y en general cotizan muy por encima a los valores de los duraznos, sobre todo aquellos de calibres mayores. Comenzaron a ingresar partidas de variedades más tardías. El escenario de precios para las manzanas continua estable, con las partidas de variedades del grupo Red aun con problemas de inmadurez; y, con abundancia de manzanas del grupo Gala, que son las que presentan mayores aptitudes para el consumo. Ciruela: las variedades blancas ya son muy escasas en la oferta y predominan las rojas. Los valores no presentaron variaciones significativas.

Frutos de la huerta: continúan los problemas de calidad en gran parte de la oferta de frutilla, producto muy sensible a las altas temperaturas y la alta humedad, lo que genero una nueva suba en sus valores. La demanda por su parte se presento ágil. Melón: la oferta continúa siendo abundante, y la colocación depende en gran medida de la calidad de las partidas. Aquellas con mejores atributos (tipo Larga Vida) cotizan bastante por encima de las que no presentan buena capacidad de conservación bajo las condiciones actuales y comienzan a deteriorarse rápidamente. Son por lo tanto, las que presentan mayor demanda. Sandia: los excesos hídricos provocaron daños en las plantas, y las altas temperaturas favorecieron problemas de pudriciones y quemado por el sol a nivel de campo. Esto ha generado una disminución de la oferta y por ende un aumento de los precios.

Hortalizas de fruto: los ingresos de tomates fueron notoriamente menores que los de la última semana pasada. Esto es debido a los problemas sanitarios que ocurrieron a nivel de campo en los últimos días, favorecidos por las altas temperaturas y humedades relativas registradas. Esto provoco un aumento muy pronunciado de los valores de referencia, llegando a valer hasta $ 80 el kilo. Hacia el cierre de la semana este escenario se mantuvo estable, sin variaciones de precios. Informantes indicaron que a partir de mediados de febrero comenzarían a ingresar tomates de invernadero del norte del país, aunque no sería un volumen muy importante y el faltante se extendería hasta comienzos de marzo aproximadamente. Los valores de zapallito y zuchini descendieron de manera importante hacia mediados de la semana, para aumentar nuevamente sobre el viernes. Esto fue causado por la mayor afluencia de de compradores y por lo tanto mayor demandad de estos productos. Pepino: la colocación de esta hortaliza se mantuvo ágil durante toda la semana al tratarse de un producto que se consume principalmente con temperaturas altas. Morrón: los verdes no presentaron modificaciones de entidad en los valores, contrariamente a lo que sucedió con los rojos, ya que su calidad mejoro notoriamente y presentan en general buena colocación.

Hortalizas secas: aumento la oferta de boniato, presionando las cotizaciones a la baja para aquellas partidas de menor calidad (tipo Arapey), que además presentan colocación pesada, mientras que las superiores, tanto de tipo Cuarí como de Cuabé, continúan firmes y con facilidad de venta. Zapallo Kabutia: la colocación continúa pesada, lo que genera sobrantes que se deterioran rápidamente. Según informantes las remisiones al mercado aumentaron en un intento de colocar la mercadería y minimizar perdidas a campo. La situación del calabacín es similar, ya que hay muchas partidasque presentan manchados que evolucionan a pudriciones, sobre todo en el producto proveniente del Litoral Norte. Papa: continua el escenario de de importantes pudriciones.

Las partidas con calidad superior no son retiradas de las cámaras para evitar su deterioro; además comenzaron a ingresar papas en cajones para evitar crear un microclima húmedo dentro de las bolsas y que se aceleren las pudriciones. En zanahoria sucedió algo similar a la papa, lo que provoco aumentos de precios para las categorías superiores. Ajo: la venta en general se encuentra pesada, sobre todo para los ajos de calibres chicos, que son muy difíciles de colocar. Los calibres mayores presentan una demanda algo mayor, aunque los valores presentan presiones a la baja.

Emilio Gancedo