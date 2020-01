Semana del 11 al 17 de enero de 2020

Ingresan al mercado las primeras partidas de manzana Gala

Frutas de hoja caduca: hacia fin de la semana pasada comenzaba el ingreso de las primeras partidas de manzana de la zafra, comenzando como es habitual con las variedades Vista Bella, Mollie’s y el grupo de las galas, en este último caso Condessa. Se puede destacar el retraso en el ingreso para este producto, ya incluso registrando partidas con sobre madurez, aunque con buena presión.

Hortalizas secas:

en boniatos se registra un buen ingreso de partidas nuevas tanto del tipo zanahoria como del criollo. En el caso de los zanahoria, sigue la presencia en la oferta de partidas de la zafra anterior, que compite con los nuevos por su calidad, ya que los últimos aún no están bien sazonados, se golpean fácilmente haciendo que su calidad disminuya en corto tiempo. Sin embargo, para el tipo criollo, no hay discusión con las partidas nuevas respecto a las viejas (que aún quedan en plaza), posicionándose como el preferido por los compradores, ya que se encuentran de buena calidad por sus coloraciones y estado de madurez que no llevan a un problema en su vida poscosecha. Continúa el buen ingreso de los zapallos Kabutiá y calabacines, enlenteciendo su colocación. Se destaca la presencia de las partidas de Rivera que se encuentran con mejor calidad y según referentes comerciales, los bultos vienen con mayor kilaje, haciendo que estos alcancen los precios superiores, respecto a las partidas salteñas. En cebollas y ajos se mantiene el escenario de precios e ingresos estables.

Hortalizas de fruto:

los morrones rojos se destacan por su buena oferta y calidad, además de destacarse la presencia de partidas con calibres grandes y extragrandes, siendo los primeros frutos de las plantas de la zona Sur. En cuanto a precios las partidas con un color rojo homogéneo y calibres medianos son los que alcanzan los máximos. En verdes sigue el escenario de precios estable con buenos ingresos y buena calidad. También se observa mayor presencia de amarillos que en épocas invernales son escasos, presionando el precio a la baja. En tomates, con las altas temperaturas del inicio del mes, se maduraron rápidamente haciendo que los ingresos aumentaran significativamente y por lo tanto los precios presionaran a la baja. Sin embargo, hacia el fin de semana pasado y el inicio de esta semana, los ingresos disminuyeron y por lo tanto aumento el precio, además de que las calidades también se vieron afectadas.

Este escenario, se cambió nuevamente hacia el fin de semana. Ingresan partidas de berenjena de muy buena calidad de la zona Sur, de invernáculos además también de cultivos a campo que completan la oferta de este producto con variedad de precios y calidades. Lo mismo sucede con las chauchas, pepinos, zapallitos y zuchinis, siendo los últimos dos rubros los que presentan mayor demanda.