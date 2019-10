En una “Destacada” organizada por INIA Salto Grande, como todas las actividades que lleva a cabo durante las distintas estaciones experimentales a lo largo del año, el día 15 de octubre será la gran jornada, donde se unen esfuerzos para una realización muy bien planificada, deseando dejar un mensaje claro sobre el tema a exponer y con expositores de gran relevancia. En éste caso, se cuenta con la colaboración de FUCREA (Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria), Plan Agropecuario y la Asociación de Fomento Rural de Valentín, donde se llevará a cabo una jornada con actividades relacionadas al Proceso de cría cobre campo natural, en la localidad de Sopas. Concretamente en Estancia El Charabón. Si tenemos que detallar su situación geográfica, debemos decir que está ubicada en Camino a Casa Muguerza, entre El Chatre y El Mangrullo. La cita es el día martes 15 de octubre a las 8 has. con una mañana cargada de presentaciones. Al mediodía, se invitará a la concurrencia a la Sociedad Fomento de Rincón de Valentín, donde se compartirá un almuerzo para continuar las presentaciones en el salón. La duración de la jornada será durante todo el día, culminando a la hora 17 y se la llevará adelante en dos partes. La primera es de campo, donde se dialogará sobre sistemas y sobre los resultados que han tenido los manejos aplicados en rodeo de cría. Luego del almuerzo, las charlas que se realicen en la Fomento Rural de Valentín, tratarán sobre las diferentes herramientas que hoy están presentes para conseguir mejores porcentajes de preñez, de cómo realizar una buena recría de hembras, de cómo manejar las pasturas naturales en un mejoramiento de campo para la recría vacuna, así como de los impactos económicos de las decisiones tomadas en un sistema de producción, usando modelos de circulación. Los destacados Técnicos que se presentarán, llegan desde la ciudad de Treinta y Tres y Tacuarembó, donde va a valer la pena estar presente en la rica jornada durante todo el día, para hacer una puesta a punto.

Las inscripciones con tiempo son muy importantes para una mejor organización y se llevan adelante en la página de INIA, con un procedimiento muy fácil.

Es una actividad que no tiene costo para los participantes, quedando todos invitados para la tan esperada jornada que no se suspende por mal tiempo.

Mary Olivera.