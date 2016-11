Así como en otros países aledaños, las exportaciones de arándanos en Uruguay han sufrido las consecuencias de las condiciones meteorológicas de los pasados días. Si bien se calcula que las continuas lluvias e inundaciones no afectarán la producción significativamente, la cosecha se ha visto retrasada, al igual que los embarques por espacio de algunas semanas.

Uruguay tiene como principales mercados para sus arándanos a Estados Unidos y Europa. Si bien ha habido fluctuaciones en los últimos años, este año, del volumen que se envía a América del Norte, EE. UU. y Canadá representan alrededor del 60%. En lo que respecta al mercado europeo, el 33% de las exportaciones son destinadas a este continente. Se destaca que esta campaña Inglaterra es el país europeo que menos arándanos uruguayos importó.

Asimismo, estas últimas semanas la demanda por parte de EE. UU. y Europa han decrecido provocando falta de fluidez en las ventas, con la consiguiente baja de precios generalizados y altos stocks de fruta. «Viendo esta situación, para nosotros el acceso a nuevos mercados es una prioridad. Esta semana una delegación oficial de China ha visitado tres empresas productoras y exportadoras de arándanos. A pesar del desafío logístico para llegar a mercados lejanos, Uruguay ya tiene experiencia en Asia y, por lo tanto, este no será un obstáculo”, comenta Marta Bentancur, de Upefruy.

Se calcula que, en un par de semanas, este mercado se abrirá para Uruguay, por lo que las expectativas van creciendo tanto por parte de los productores como de los importadores. «En cuanto a la calidad de la fruta que Uruguay ofrece, el sabor es destacable y tecnológicamente se están haciendo esfuerzos para obtener fruta de calidad interna y también de buen tamaño», finalizó Bentancur.

En España piden un etiquetado claro para los cítricos importados de terceros países.

LA UNIÓ de Llauradors reclama a la gran distribución que especifique claramente el origen de los cítricos importados en sus establecimientos y recomienda que demuestre su compromiso con la producción local y con los consumidores aclarando, además, que la prescriptiva inspección fitosanitaria se ha realizado con todas las garantías en puertos españoles. Tal información aportaría valor añadido frente a los consumidores tanto a las cadenas como a los operadores que acreditasen la seguridad fitosanitaria de sus envíos, lo que serviría también para dar respuesta a la decisión formal de la Citrus Growers Association of Southern Africa (CGA) –la agrupación que integra a productores y exportadores sudafricanos– de cuestionar los métodos de la inspección fitosanitaria española (MAGRAMA) y de desviar por ello sus exportaciones hacia España a puertos con controles que se sabe más laxos, como los de Setúbal (Portugal) o Rotterdam (Holanda).

Efectivamente, y según ha podido comprobar documentalmente LA UNIÓ, en marzo de 2015 la CGA decidió unilateralmente «suspender» los cargamentos expedidos hacia los puertos españoles. La medida se basó en que el patógeno de cuarentena conocido como ‘mancha negra’ era una «enfermedad estética» que, según su propio panel de expertos, «no puede ser transmitida a través de los frutos» ni adaptarse al clima mediterráneo. Motivos por los que, en un encuentro asambleario realizado en Limpopo (Sudáfrica), se decidió evitar las inspecciones realizadas por el Ministerio de Agricultura español en los recintos portuarios y cuestionar abiertamente los métodos y la cualificación de sus inspectores oficiales. Estrategia que, como lo demuestran las escasamente 96 toneladas importadas por España en lo que llevamos de año, se ha mantenido en la práctica en 2016 y que amenaza con consolidarse en próximas campañas.

El fuerte crecimiento del valor económico y el volumen de las importaciones de cítricos de terceros países hacia la Unión Europea durante los últimos años requiere, pues, de una información clara y detallada para el consumidor. La amenaza es real: durante 2015 se detectaron en la Unión Europea 45 envíos de cítricos procedentes de Sudáfrica con presencia de agentes nocivos y, como lo demuestra el gráfico adjunto, basado en datos oficiales de Europhyt, durante los últimos once años Sudáfrica ha liderado los rechazos en puertos europeos por motivos fitosanitarios en seis ocasiones y cuando no lo ha hecho ha sido el segundo país con mayores interceptaciones. En este sentido, cabe señalar que Sudáfrica rehuye que sus envíos a la UE entren por puertos españoles desde que en noviembre de 2013 la CE decidió cerrar temporalmente y de forma testimonial (ya había acabado casi su campaña) la importación de sus cítricos. Los puertos de Holanda y Reino Unido acaparan ya, de hecho, el 75% de las importaciones de cítricos de terceros países a Europa y hasta Portugal comienza a entrar con fuerza en la clasificación de puertos receptores de agrios. Buscan pues aquellos puertos donde los controles sean mucho más laxos y la presión inspectora sea menor. Pero tal cosa no significa, y de ahí el evidente riesgo fitosanitario, que se comercialicen menos cítricos sudafricanos en España.

Por este motivo, dada la amenaza y la evidente alarma social generada, LA UNIÓ solicita a las cadenas de supermercados e hipermercados que aclaren de forma inequívoca en el etiquetado la procedencia y reclama que, además, se especifique por dónde se ha realizado la inspección obligatoria.

Entre las cuestiones que esta organización ha reclamado sobre el acuerdo comercial de la UE con Sudáfrica se encuentra, precisamente, la de potenciar los puertos españoles para realizar actividades de inspección de cítricos. “Si Argentina o Uruguay introducen sus cítricos por los puertos españoles, no se entiende que Sudáfrica los desvíe por otros, a no ser que la vigilancia e inspección no se tome con el mismo interés”, señala LA UNIÓ.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 7 de noviembre del 2016: La operativa comercial transcurrió en forma ágil, con ventas concentradas en las primeras horas de la jornada. Según referentes, la mejora en las condiciones atmosféricas y el principio de mes favorecieron las ventas. Aumentaron los precios de: morrón rojo, zapallito, brócoli, frutilla, arveja, zuchini y durazno con calidad superior. Disminuyeron los valores de: tomates de mesa, cebolla temprana, arándano, berenjena, albahaca, nabo, perejil con calidades inferiores, repollo rojo y pepino.

Emilio Gancedo