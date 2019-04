El 23 de abril en Plaza de Mayo habrá un frutazo y se regalarán miles de kilos de fruta que el productor deja en su chacra porque no le conviene siquiera cosecharlas. Sin embargo, las traerán en camiones hasta la Capital Federal para poner en evidencia la situación límite que viven en el sur del país. Sebastián Hernández, Presidente de la entidad que desde el Alto Valle Del Río Negro representa a los productores de peras y manzanas, aseguró que “estas circunstancias sobrepasan a la dirigencia, por eso las bases propusieron un frutazo, para volver a Buenos Aires y reclamar con la fruta”.

Destacó que “el productor tiene bronca, porque ve que en cualquier lugar de la Argentina un consumidor paga desde $ 70 y hasta $ 100 por un kilo de fruta y acá al productor le pagan 0,15 centavos de dólar, es decir poco más de $5”. Con estos números, vale aclarar que el productor no cubre los costos y el estado se convierte en un socio importante, porque se lleva casi la mitad del negocio.

Esta situación de baja o nula rentabilidad provocó que en los últimos años muchos chacareros salieran de la actividad y vendieran sus tierras. De más de 7.000 productores que había en la región, hoy sólo quedan 1.500.

Argentina es uno de los países más caros para producir fruta y esto le pasa a todas las economías regionales que tienen mano de obra intensiva. Por eso, países como Chile o Perú avanzan a pasos agigantados ganando mercados internacionales cuando Argentina los pierde por falta de competitividad. Se abren mercados, pero no se puede acceder a ellos por los altos costos, impuestos y retenciones.

(Fuente: Minuto Uno)