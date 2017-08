Estuvimos en la Regional del Ministerio y abordamos al responsable de la sede de Salto, Ing. Agr. Fernando Martinez, para la DIGEGRA. Transcribimos el dialogo mantenido con este profesional sobre los planes de dicha repartición para el sector hortifruticola en el corto y en el mediano plazo.

Los sucesos apícolas de estos días preocupan al sector de la granja, ¿en que esta la DIGEGRA al respecto?

Si, nosotros como DIGEGRA nos enteramos de la situación del grupo de apicultores, que fueron de varias zonas; y, la unidad ejecutora del Ministerio encargada del problema que hubo con los apicultores y las aplicaciones, es Servicios de Protección Agrícola. Ayer vino el presidente de la Comisión Honoraria Apícola junto con un técnico de Protección Agrícola de Montevideo y estuvieron recorriendo con el director de acá de Salto, Ing. Mancuello, las zonas afectadas y sacando muestras. Estamos en la etapa de obtener la información y el director Técnico de DIGEGRA nos pidió un informe para elevar, porque no solo fueron afectados esos productores sino que hay reclamos de horticultores por la falta de polinización.

La DIGEGRA cuando aborda la problemática lo hace desde una perspectiva de conjunto, ¿Qué están manejando para contrarrestar ese tipo de inconvenientes a futuro?

Nosotros como DIGEGRA seguimos trabajando con el tema del Fondo de Fomento de la Granja, donde se abarcan distintos usos de esos fondos, uno es la adaptación al cambio climático, con todo el tema de seguros, fondo de garantía; y, después tenemos los apoyos puntuales para los planes de negocios y las convocatorias. Estamos enfocados básicamente ahora con el tema de la asistencia técnica, para nosotros es importante que cada predio tenga un asesor técnico, se está sacando la convocatoria para aquellos que productores que carecen, obtengan un apoyo puntual de la casa de agroquímicos cuando van a consultar o que no tienen técnico. Pensamos que eran pocos, pero son más de lo que pensamos los que no tienen apoyo puntual o carecen de técnico. Entonces ese técnico nos va permitir a nosotros como Ministerio fortalecer esos sistemas de producción, planificar, gestionar, llevar registros, proyectar a futuro con las propuestas. Eso implica también que tengamos que tener un sistema de apoyo en la información, ya sea a través del registro, de las encuestas, para que el productor pueda tomar decisiones.

Ahora, ¿cuál es el curso de acción venidero de DIGEGRA?

En ese marco de fortalecer los sistemas prediales estamos trabajando en la convocatoria de Buenas Prácticas Agrícolas; o sea, el productor tiene que conocer la reglamentación vigente en distintas aéreas, recursos naturales, contaminación, uso de agroquímicos, manejo de personal, en ese curso lo que tratamos, si bien no se agota, porque el curso es bastante corto, le damos información y elementos para que ellos puedan canalizar y ampliar esa información con los organismos que correspondan. Esa Buenas Prácticas Agrícolas lo que el Ministerio quiere, no solo capacitar al productor, sino apoyarlos con fondos para que los implemente. Entonces va a ver en la convocatoria fondos retornables y fondos no retornables. Los fondos retornables se sigue con el esquema de MICROFINANZAS, el Ministerio tiene un convenio con MICROFINANZAS, el Ministerio no maneja mas fondos retornables, porque es un mal cobrador, digamos, entonces MICROFINANZAS que es una institución especializada de Banco República, que los fondos se canalicen a través esa institución. Si el rpoductor por alguna razón no puede pagar esos créditos están cubiertos por el fondo de garantía del fondo de Fomento de la Granja.

¿Cuánto tiempo estima que le lleva a DIGEGRA implementar y consolidar este proceso?

Por ejemplo, la convocatoria que estamos manejando ahora es para dos o tres años con esos apoyos. Son apoyos diferenciales, según el estado de situación de cada productor, punto de partida. Esos apoyos en la medida que el productor vaya avanzando en los pasos y mejorando su sistema de producción, va ir recibiendo otros apoyos; hasta llegar en algún momento a determinar predios pilotos. Estos predios pilotos serán como referencia a otros productores de la zona y eventualmente esos predios estarán en condiciones de, si es necesario, una certificación a futuro.

¿De acá a fin de año que veremos en curso?

Si, de esta convocatoria que se está trabajando ahora, la idea es sacarla antes de fin de año. Se están armando las bases y los criterios de apoyos, y la dirección maneja sacarla antes de diciembre.

A la venta en China los primeros lotes de mandarinas uruguayas

En la semana 33, las mandarinas del hemisferio sur siguieron siendo el centro de atención. En China sigue haciendo calor y las ventas de mandarinas, en especial las de Sudáfrica, avanzan sin problemas. Además, en la citada semana, se unieron al mercado de productos de importación las mandarinas uruguayas y los arándanos chinos. El primer lote de arándanos peruanos se importó por mar, por lo que los consumidores chinos tuvieron un poco más donde elegir.

A finales de julio, la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China y Uruguay firmaron un documento llamado «Protocolo de requisitos cuarentenarios para las mandarinas de Uruguay», tras lo cual ingresó al mercado de Shanghái el primer lote de este producto. El lote consistía en mandarinas Clemenvilla envasadas perfectamente en cajas de 10 kilos de Citrícola Salteña S.A. La variedad Clemenvilla tiene una piel color naranja rojiza. Los clientes aseguran que estas mandarinas son de calidad alta: la piel es un poco demasiado gruesa, pero el sabor es bueno. Los vendedores las ofrecen a unos 140-150 yuanes la caja, pero dado que las mandarinas importadas no van bien en general, las ventas de mandarinas uruguayas avanzan también muy despacio.

Además de arándanos uruguayos, el mercado de importación fue enriquecido también con arándanos peruanos en la semana 33. El primer lote llegó a Shanghái por mar y consistía en 12 cajas de 1,5 kilos cada una.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA. -C.A.M.M.), a saber:

Lunes 28 de Agosto del 2017: La operativa transcurrió en forma medianamente ágil, ya que el bajo nivel de ventas minoristas del fin de semana se vio reflejado en una menor actividad comercial. Descendieron los precios de referencia de: acelga, brócoli, lechuga, berenjena, tomate Cherry, zapallito y zuchini. Aumentaron los valores de: morrón Rojo y Verde, tomate redondo, pera William’s de calidad superior y mandarinas Ellendale y Afourer. Se registró el ingreso de Ajo importado a la plaza, procedente de China.

Emilio Gancedo