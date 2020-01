La granja al día

La preocupación ha vuelto a cernirse una temporada más sobre el sector citrícola de la provincia argentina de Misiones, ante la probabilidad de que vuelva a repetirse la pérdida de miles de kilos de frutas por falta de comercialización. Desde que en mayo de 2019 se declarara la situación de emergencia citrícola, que alcanza a los productores de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, nada ha cambiado para los trabajadores, que piden mayores impulsos a la producción y comercialización de estas frutas.

En el caso de Misiones, el panorama es más desalentador aún, puesto que -–según los agricultores– no pueden competir con los cítricos que ingresan desde la provincia de Entre Ríos y que desplazan a la producción local.

En ese sentido, el productor misionero Ricardo Ranger aseveró que el escenario es poco alentador y no vislumbra cambios a corto plazo. «Ya el año pasado perdimos 2 millones de kilos de limones y tenemos en planta un millón y medio de naranjas que no sabemos cómo vamos a vender», sostuvo en diálogo con El Territorio.

Ante este panorama, son varios los productores de Misiones que han decidido cambiar de cultivo y abandonar los cultivos de limón, naranja o mandarina, puesto que ya no son rentables para el comercio.

Desaliento

De acuerdo con el productor, «las frutas que ingresan desde Entre Ríos entran de otra manera, ellos pueden traerlos en cajones retornables, es decir, traen los camiones y descargan en las verdulerías, regalando prácticamente los cítricos. Mientras que nosotros solamente podemos sacar la producción mediante cajas embaladas. Cada caja cuesta 40 pesos y nuestros costos se encarecen. No podemos competir así».

Según Ranger esta es una disposición provincial y ya se ha contactado con las autoridades para intentar modificarla y generar nuevos incentivos a los trabajadores del sector.

Asimismo, indicó que la situación de la citricultura en general es muy mala, teniendo en cuenta que las ventas son muy bajas y las industrias de jugos tampoco producen lo suficiente como para abarcar todo el mercado interno. (Fuente: El Territorio – RA)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 27 de Enero del 2020: Sigue un escenario de actividad enlentecida debido a la llegada de la última semana del mes. Referentes comentaron que la actividad fue reduciéndose a medida que transcurría la jornada. Descendieron los valores de: zapallito, zuchinni, pepino, boniatos tipo criollo, apio de Hoja, perejil, chauchas, pelón y uva. Aumentaron los valores de: tomates (Redondo, Perita y Cherry), morrón Rojo, frutilla y melón.

LISTA INTELIGENTE

Selección de Estación. Del 28 de enero al 10 de febrero de 2020

Este es el equipo ideal de la selección de las mejores frutas y verduras de estación, que dan energía para triunfar.

Tomates, morrones verdes, ajos, choclos, remolachas y zapallitos en verduras. Y uvas, sandias y duraznos en frutas.

Los limones argentinos incrementan su cuota de mercado en Estados Unidos

La temporada argentina del limón va de marzo a agosto y las perspectivas para la temporada que viene son positivas. Citromax produce limones en Argentina desde 1964 y en la actualidad cultiva aproximadamente 4.856 hectáreas en las laderas de Tucumán. «Esta región tiene un microclima magníficamente apto para estimular a los limoneros a producir unos limones superiores y rendimientos abundantes», explica Bernabé Padilla.

El mercado estadounidense, abierto a los limones argentinos

»Comenzamos nuestra cosecha en los primeros días de marzo y, normalmente, la concluimos hacia mediados de agosto. Por ahora, la producción para la nueva temporada parece que tendrá volúmenes normales, si bien un poco inferiores que en la temporada 2019. Tuvimos buen tiempo y poca lluvia en nuestra primavera, que cae en octubre y noviembre, y por eso esperamos limones de buena calidad esta temporada», dice Padilla.

El mercado estadounidense acaba de reabrirse a los limones argentinos, por lo que existen muchas oportunidades de aumentar las exportaciones para productores como Citromax. Padilla indica que la previsión de exportaciones a Estados Unidos en la próxima temporada ronda del 12 al 15 por ciento del total de exportaciones. «Cualquier nueva disponibilidad en los mercados es una buena noticia para los productores y exportadores de cualquier fruta. Los Estados Unidos son un mercado interesante para nosotros y estamos trabajando duro para estar a la altura de las expectativas de calidad y oferta de nuestros socios».

Buena transición en la oferta de mercado

Hasta el momento, la demanda de limones argentinos ha sido buena y Citromax ha visto una buena transición entre los limones nacionales de California de cámaras y los limones argentinos frescos. «Aquí, la gran oportunidad de Argentina es presentar al mercado estadounidense un limón de mucha jugosidad y frescura, para lograr diferenciarse de otros productores del hemisferio sur», apunta Padilla.

«Además, las especificaciones de calidad del mercado son elevadas. Los programas con el retail son importantes, pero también lo es el mercado mayorista y el del foodservice. Para nosotros, es importante elegir a los mejores socios».

Europa sigue siendo un mercado importante

Dado que el mercado estadounidense hace poco que se ha abierto, el mayor mercado de los limones argentinos sigue siendo Europa por el momento. «Para Citromax, todos los países europeos son importantes. Nuestros principales destinos son Italia, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y España», señala Padilla.

Si bien Europa sigue siendo un mercado importante para la empresa. La temporada pasada fue difícil debido a que la oferta española inundó el mercado. «La temporada pasada, Argentina exportó menos volúmenes que nunca antes a Europa, pero los precios también fueron mucho más bajos de lo habitual. Esto se debe a la producción del español Verna, que afectó a todo el mercado el año pasado», añade.

Emilio Gancedo