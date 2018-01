El ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, explicó que la Argentina vuelve a ingresar al Sistema General de Preferencias (SGP) luego de cinco años de haber sido excluido por el Gobierno de EEUU. “Esto implica que una serie de productos argentinos puedan ingresar a este mercado sin el pago de aranceles. En el caso de Tucumán, en lo que más influirá esta decisión será la producción de frutillas que recuperará su competitividad en ese mercado”, manifestó el funcionario.

Esto permitirá que un listado de productos de las economías regionales pueda ingresar en el mercado norteamericano con arancel cero, beneficiando a alrededor de medio millar de manufacturas argentinas. La Cancillería recordó que “la Argentina había sido suspendida de este sistema en el año 2012”.

Según el comunicado de prensa, el representante comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Robert Lighthizer, anunció que el presidente Donald Trump firmó la medida, luego de dos años de intensas negociaciones.

“La incorporación de nuestro país al SGP implicará beneficios para las economías regionales, y particularmente en Tucumán para el sector de la frutilla, que desde 2012 no podía ingresar a Estados Unidos, el mercado más exigente del mundo”, indicó el gobernador Juan Manzur.

La Argentina es el tercer país productor de frutilla de Suramérica, después de Brasil y Chile, con aproximadamente 1.300 hectáreas y una producción de alrededor de 45.500 toneladas. (Fuente: La Gaceta – Tucumán – Argentina).

La CC.EE. y el Mercosur retomarán las negociaciones este mes

El acuerdo estará cerrado «en cuestión de semanas»

La Comisión Europea y los países que componen Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, tienen previsto retomar las negociaciones para alcanzar un nuevo Acuerdo de Asociación durante este mes.

Tras la última ronda negociadora, que tuvo lugar a primeros de diciembre, y tras el intento de llegar a un acuerdo en el marco de la última ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebrada del 11 al 14 de diciembre, la Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ha declarado que el acuerdo está muy próximo y estará cerrado “en cuestión de semanas”.

Las exportaciones de frutas y hortalizas comunitarias a los países de Mercosur en 2016 ascendieron a 241,3 millones de euros, según datos de la Oficina Europea de Estadísticas de la UE, Eurostat. Brasil ha sido el primer destino de las exportaciones comunitarias a este grupo de países, con 226 millones de euros, mientras que lo exportado a Argentina sólo alcanzó 9,9 millones de euros, a Uruguay 5,4 millones de euros y a Paraguay 38.000 euros.

Las importaciones hortofrutícolas de la UE procedentes de Brasil en 2016 se elevaron a 628,1 millones de euros, de Argentina ascendieron a 513 millones de euros, de Uruguay 43 millones de euros y no hubo importaciones de Paraguay.

En cuanto a España, las exportaciones de frutas y hortalizas frescas a Brasil de enero a octubre de 2017 se situaron en 78.967 toneladas, un 1% menos que en el mismo periodo de 2016 por un valor de 79,6 millones de euros (-13%). A Argentina ascendieron a 3.975 toneladas (+15%) por un valor de 2,8 millones de euros (+22%), a Uruguay fueron 885 toneladas (-46%) por un valor de 811.117 euros (-39%) y no hubo exportaciones a Paraguay.

En el sentido opuesto, las importaciones españolas procedentes de Brasil ascendieron a 72.484 toneladas, hasta octubre de 2017, lo que representa un incremento del 8% con relación al mismo periodo de 2016, por un valor de 81 millones de euros (+16%). En el mismo periodo, la importación de Argentina se situó en 69.983 toneladas (-30%) y 67,1 millones de euros (-50%), de Uruguay 12.657 toneladas (+1%) y 9,6 millones de euros (+1%) y de Paraguay no hubo importación española, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por FEPEX.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 4 de Enero del 2018: La jornada transcurrió en forma ágil, como es habitual en esta época, especialmente concentrada en las primeras horas de operativa. Aumentaron los valores de referencia de: brócoli, perejil, morrón, pepino, tomate redondo y Cherry, zanahoria, boniatos y calabacín de reciente cosecha, rúcula de calidad superior, limón y naranja. Descendieron los precios de: apio hoja, puerro, zapallito y frutilla.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 1 al 6 de Enero del 2018.

Buena oferta de manzanas en el Mercado.

A pesar de tener varios meses de conservación es posible adquirir manzana de buena calidad a un precio relativamente bajo.

Manzana: los precios se sitúan en valores inferiores respecto al mismo periodo del año anterior, dado la alta oferta que aun persiste en el mercado y que a su vez presentan buena calidad de conservación. La zafra pasada fue de abundante fruta y a su vez se logro conservar con buenas características de calidad lo que genera una necesidad de venta por parte del productor antes de que ingrese a la plaza producto de la zafra venidera.

Frutilla: la cantidad de partidas ingresadas continua siendo superior respecto a otros años en el mismo periodo. En el transcurso de la semana se vio demandada mas sobre el fin de semana, aunque se observa la disminución de partidas de calidad superior en las ofertas debido a las altas temperaturas que desmerecen el producto. En general predominan los calibres medianos a chicos.

Melón: si bien se mantuvieron las cotizaciones de este producto, hay una leve tendencia a la baja, debido entre otros factores al agregado en este rubro de mercadería que aun no había ingresado al mercado. Los valores superiores corresponden a melones del sur, con calibre grande, tipo larga vida y con calidad superior.

Sandia: los precios se mantuvieron estables con tendencias al alza hacia el final de la semana, dado entre otras razones, a la demanda importante de este producto de la zona Este y de la disminución de la oferta con respecto a otros años en el mismo periodo. Las partidas de sandia vienen presentando buena calidad sanitaria.

Emilio Gancedo