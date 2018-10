Como indican los informes de mercado, esta semana las frutillas tomaron cuenta del mercado; con un empujón de producción muy importante de la que se cosecha en el sur; que se solapa con la que se envía de aquí.

Y es un distintivo que los compradores las prefieran, a las salteñas, ya que todos coinciden, supermercadistas, feriantes, puesteros, en que por color, aroma y sabor son más demandadas por el consumidor final.

Como todas las cosas buenas tienen sus restricciones, duran poco; ya que están en su punto óptimo de maduración, y a eso se debe su plenitud en aroma y sabor, y necesitan condiciones especiales de conservación, o sea un adecuado frio para aumentar el periodo de vida en condiciones aceptables. Esos atributos serán una ventaja competitiva por las próximas semanas, mientras los soles no se ensañen con los cultivos.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 11 de Octubre del 2018: En el día de hoy, se constató menor agilidad en la operativa con respecto al inicio de la semana. Algunos productos estuvieron más ágiles en su venta y colocación por presentar menores ingresos, variando su precio a medida que transcurría la jornada. Aumentaron los precios de: puerro, boniato Beauregard/Cuabé, chaucha, tomate, zapallito, zuchinni, manzana Granny Smith de atmósfera controlada y mandarina Avana. Descendieron los precios de: lechuga mantecosa, espinaca, perejil, frutilla y naranja Valencia.

Información del 6 al 12 de Octubre del 2018.

Frutilla: la alta oferta de frutilla ha generado marcados descensos en sus cotizaciones. Las buenas condiciones de los cultivos del sur del país han dado como resultado una importante maduración de fruta que se ha solapado con fruta proveniente del Litoral Norte. Esta última ha tenido hasta ahora una inusual concentración en esta época debido a las condiciones desfavorables del invierno que han generado la maduración tardía de fruta; sin embargo, el aumento de la temperatura (con consecuente pérdida de calidad durante el transporte) y la competencia del sur han desestimulado fuertemente el envió de fruta desde Salto. Se espera que la colocación de la fruta del sur mejore en la medida que continúe mejorando la calidad de la fruta.

Hortalizas secas: se han registrado nuevos incrementos o al menos presiones al alza en calabacin, ya que continúa aumentando la proporción de partidas con problemas de calidad. También en zapallos tipo Kabutia se ha incrementado la incidencia de pudriciones, pero sin alterar significativamente sus precios. La alta proporción de partidas de cebollas de tempranas hacen que numerosos compradores comienzan a optar por estas últimas, mejorando así su colocación. En boniatos del tipo zanahoria se han registrado nuevos incrementos en los valores de partidas de calidad superior visto la creciente reducción de la calidad de muchas partidas.

Hortaliza de frutos: las condiciones de baja insolación y bajas temperaturas de las ultimas semanas han desestimulado la maduración de la mayoría de estos rubros. Esto ha generado un escenario de menor oferta en rubros como zapallitos, zuchini, pepinos y morrón verde, o de menor calidad como en tomate, donde se observaron gran cantidad de partidas con problemas de maduración irregular, que junto con la menor presencia sobre el fin de semana generaron notorios aumentos en sus cotizaciones.

Citrus: continúa la tendencia al alza en los valores de mandarina, dado que también continúa en descenso la calidad general de la oferta. En limón se observa aumento de las partidas con sobre madurez que viene presionando lentamente sus cotizaciones al alza. En pomelo, también se viene registrando un descenso en los ingresos y calidad que ha mantenido firme sus precios en las últimas semanas.

En esta semana (08 a 11/10), el tomate ensalada Larga Vida 3A se valoró 28% en el mayoreo de Río de Janeiro (RJ), cerrando a R $ 67,35 / caja de 20 kg. También con un significativo aumento (26%), en São Paulo (SP) y en Belo Horizonte (MG), el producto fue comercializado a R $ 71,56 / caja ya R $ 63,57 / caja, respectivamente. En la CEASA de Campinas (SP), el tomate fue vendido a 58,75 / caja, con un alza del 16,44%. Debido a las lluvias, hay muchos tomates manchados y menor disponibilidad de frutos de buena calidad. En general, la oferta aún es baja, pero la próxima semana la cosecha debe intensificarse en Sumaré (SP), lo que puede llevar al retroceso de los precios.

Durante esta semana (08 a 11/10), los precios de cebolla reaccionaron en Santa Juliana (MG) y Cristalina (GO) ante la reducción de la oferta nacional. El menor volumen es reflejo de dos factores: lluvias en el Sudeste y pausa en la cosecha en la región de Cristalina.

En Monte Alto y San José del Río Pardo (SP), las lluvias fueron intensas durante la semana y interrumpieron la cosecha. En Cristalina (GO), productores pararon con las actividades de campo, contribuyendo también a una reducción de los bulbos ofertados.

El promedio de los precios de la caja 3 beneficiada en Santa Juliana quedó en R $ 17,50 / caja de 20 kg, fuerte aumento de 191,7% con relación a la semana pasada. La expectativa para la próxima semana es de mantenimiento de los precios, ya que la oferta del campo tiende a reducirse hasta el final del mes.

FRUTILLA: Por más y mejor producción EVENTO

Jueves 18 de octubre - 18:30 hs. Palacio Córdoba, Uruguay 202, Salto.

Organizan: La Dirección Regional de INIA Salto Grande y el Programa Nacional de Producción Hortícola de INIA, la Facultad de Agronomía (UdelaR) y la Dirección General de la Granja (MGAP).

Emilio Gancedo