Aunque para los botánicos sea una fruta, el tomate es la verdura preferida de la mesa de los argentinos. Se lo consume a diario, en ensalada o relleno, redondo o perita, en salsa o como guarnición. Pero aunque las preparaciones sean casi infinitas, la variedad de opciones de tomates disponibles en las verdulerías argentinas es mínima: solo se comercializan frutos redondos, grandes y pálidos, usualmente sosos y de sabor apagado. Para salir de esa limitación, y también para ampliar el reservorio de semillas disponibles de esta especie, está avanzando un proyecto de investigación llevado adelante por científicos de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) y del Conicet.

Lo que intentan es recuperar el germoplasma que representa antiguas variedades de esta hortaliza, que se consumían habitualmente en Argentina durante las primeras décadas del siglo XX. “Ya estamos cosechando los primeros tomates obtenidos a partir de variedades de semillas usadas en las huertas de hace casi cien años. Y dentro de un par de semanas, durante la ‘Feria del Productor al Consumidor’ que organiza Fauba, tendremos el primer panel de degustación, para registrar la valoración de los consumidores actuales de estos nuevos viejos tomates que son como los de los abuelos”, le adelantó a PERFIL el doctor Fernando Carrari, investigador del Conicet y profesor de Genética en Fauba.

Es usual que las personas mayores refieran que, de chicos, comían tomates mucho más sabrosos que ahora. Sin embargo, los productos que hoy se ofrecen en las verdulerías tienen un sabor que fue atenuándose. ¿Por qué pasó esto? Según Carrari, a fines del XIX y principios del XX, las sucesivas oleadas de inmigrantes españoles e italianos trajeron sus formas de producción y variedades de semillas de tomate cuyo germoplasma –los genes que les dan sus principales características– respondían a la demanda de aquella época: consumidores geográficamente cercanos al productor, estacionalidad, rápida comercialización tras la cosecha y un rendimiento limitado. (Fuente: portal PERFIL)

TENDENCIAS DEL MERCADO

En Alemania las naranjas ecológicas estarán disponibles alrededor de un mes más

En el entorno comercial actual, la importancia de los productos ecológicos está aumentando rápidamente. En el comercio de frutas en particular, los productores nacionales y de ultramar están recurriendo cada vez más a los productos ecológicos en los últimos años. Como resultado, los mayoristas y proveedores están agregando cada vez más frutas y hortalizas ecológicas a su cartera de productos. Sin embargo, casi no hay mayoristas ecológicos puros en el sector de frutas frescas. Roy Zylka, propietario de la empresa Roy’s Naturkost, es uno de los pocos proveedores dedicados exclusivamente a la comercialización de productos frescos ecológicos. El mayorista aún se sorprende cada día por la diversidad de ese segmento de productos

Las frutas y hortalizas representan aproximadamente el 90 por ciento de la gama total de productos, comenta Zylka. El mayorista ecológico es uno de los proveedores líderes en este segmento. Además, se negocia directamente in situ o a través de sus propios canales de venta, sin intermediarios. Todo se obtiene de la manera más directa posible de los productores de Alemania y el extranjero. «En el sector de los cítricos, las clementinas ecológicas están terminando actualmente. Italia ya ha finalizado su campaña y no habrá grandes volúmenes en las otras zonas productoras del sur de Europa a finales de mes».

Naranjas Navel por primera vez en la gama

Una proporción significativa de los cítricos ecológicos se siguen importando de Italia, principalmente de la isla de Sicilia. Entre otras, las naranjas rojas Tarocco están llegando en grandes volúmenes al mercado mayorista de Núremberg. «Esta semana, incluso ofrecimos la naranja Navel por primera vez, cuya variedad se parece a la Tarocco, aunque con pulpa amarilla». El sabor de la fruta es especialmente dulce y jugoso. Zylka espera poder ofrecer la nueva variedad por varias semanas. «Supongo que ofreceremos el producto aproximadamente de 4 a 5 semanas más».

Las naranjas ecológicas de la familia siciliana Arcoria, que produce cítricos durante unas 70 hectáreas en las laderas del volcán Etna, se están vendiendo en este momento. La asociación comenzó en 1997 y continúa dando sus frutos más de 20 años después. «Somos prácticamente los licenciatarios de los productos en Alemania. Nuestra mayor ventaja es que sólo cosechamos si el grado Brix es el correcto», dice Zylka, quien trabaja exclusivamente con fincas ecológicas. «Esta garantía de calidad nos distingue de los grandes proveedores. Aunque las grandes empresas cuentan con productos no tratados, todavía no veo esa tendencia como una amenaza».

Amplia clientela

Además de la calidad superior de sus productos, el retailer de alimentos naturales también cuenta con una base de clientes diversificada. Además de los retailers especializados y las tiendas de alimentos saludables, Zylka también ofrece servicios de suscripción, cuyo número ha aumentado constantemente en los últimos años. «En este momento la demanda en toda la gama es mayor que la producción. En consecuencia, estamos considerando una expansión de la capacidad en nuestra ubicación actual», concluye Zylka.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 25 de Febrero del 2019: La operativa comercial se desarrolló en forma ágil a pesar de la cercanía de fin de mes, especialmente para frutas de hoja caduca y tomate. Descendieron los precios de: apio de hoja, boniato Arapey, morrón, zapallito, melón, pera Williams, manzana. Aumentaron significativamente los precios de: coliflor, nabo, chaucha, tomate, banana Brasil, durazno.

CANASTA INTELIGENTE

Una selección de las mejores y más abundantes frutas y verduras de estación, para una dieta equilibrada y conveniente.

Frutas y verduras para la canasta del 26 de febrero al 11 de marzo de 2019: uva Moscatel, pera, manzana Gala, berenjena, zapallo Kabutiá, choclo, albahaca, ajo y cebolla

Emilio Gancedo