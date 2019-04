El viernes el INIA Salto Grande convoca a un evento de presentación de VARIEDADES HIBRIDAS DE MANDARINAS TEMPRANAS en su campo experimental en Salto. Para ello dialogamos con el coordinador del área, investigador y desarrollador, PhD Fernando Rivas; y, esto nos manifestaba:

¨El evento del viernes es una muestra de nuevas variedades de mandarinas; y vamos a presentar tres. Es una jornada que empieza con una parte de salón y luego vamos al campo y vemos las plantas, probamos las frutas, etc..¨

¿Qué variedades son?

Son híbridos de mandarina que tienen códigos experimentales, A201, A172 y S7P3son diferentes híbridos de variedades adaptadas localmente; y, luego de varios años de evaluación se liberaron para que los productores las puedan probar.

¿Ya tienen registros?

Están registradas, si.

¿Ya cuentan con plantas para distribuirles a los productores?

Sí, el material está en el proceso que le llamamos saneamiento donde las plantas; se crea una planta única; libre de virus; y, esta planta se lleva al Instituto Nacional de Semillas y ahí los productores, los viveristas registrados pueden pedir el material para multiplicar

¿En qué momento aparece la producción de estos nuevos materiales híbridos?

Justamente ahora. Son materiales de maduración entre abril a mayo, y son alternativas interesantes, hay una mandarina común mucho mas temprana que para mercado interno tiene su cabida para no llegar hasta junio esperando a las mandarinas comunes. Luego hay otra variedad que es de maduración para ahora, la segunda semana de abril, ahí empieza, una variedad más global que sirve para exportación, que no tiene semillas, se planta aislada. Y la otra recién empieza a madurar ahora, pero la vamos a presentar de vuelta en mayo. Tiene esas características, tres variedades que cada una tiene su toque distintivo, no son las tres iguales.

¿Son de fácil pelado?

De fácil pelado, si, si.

¿Y de gusto como están?

Mire, este S7P3 que decimos que es para exportación es una mandarina que en las pruebas de consumidores quedo muy alta en cuanto a sabor, entonces a esta le tenemos mucha fe para que se empiece a producir, más que nada en la zona norte. Y la que tiene gusto a mandarina común tiene su ventaja de que ahora no hay mandarinas comunes en el mercado y entrar ahora con esos sabores es interesante.

¿Qué tiempo lleva desde la implantación de la planta a su producción comercial?

Eso entre tres y cuatro años ya está en producción comercial. Variedades que estamos viendo que productivamente son destacadas

¿De qué orden de producción están hablando?

De 30 a 40 toneladas por hectárea, seguramente.

A no olvidar, 26 de abril en INIA SALTO GRANDE a partir de las 13 horas. Se espera gran concurrencia de técnicos y productores de diferentes lugares del país.