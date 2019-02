El Observatorio Granjero lanzo una reseña de la situación meteorológica adversa presentada en los últimos meses y sus consecuencias en la hortifruticultura nacional. Para ello consultaron datos del Instituto Nacional de Meteorología (INUMET), INIA Grass, además de contar con opiniones de referentes, tanto de productores, así como de operadores comerciales del Mercado.

Condiciones meteorológicas de los últimos meses.

Con lluvias fuera de lo común, por su cuantía en diciembre del 2018 y enero del 2019, el periodo se transformo en algo atípico de lo que va en los últimos años.

Las temperaturas en la zona sur hasta el 20 de enero no superaron los 30 grados. Hacia finales del mes el aumento fue considerable, llegando casi a los 35 grados de máxima.

El 30 de diciembre se registraron vientos de gran intensidad en algunos puntos del país. Esto afectó estructuras de protección y conducción de cultivos como invernáculos, espalderas y encañados. La zona más afectada fue el sur del país, en un momento qn que comenzaba a tomar relevancia en la oferta, con ingresos en aumento y en general de productos con alta calidad.

Impacto en la oferta.

La combinación de los factores meteorológicos descriptos en los párrafos anteriores ha determinado un panorama complejo en la oferta de frutas y hortalizas correspondientes a la zafra estival. A continuación, se describen algunos efectos de lo antes mencionado sobre algunos productos.

Zapallo Kabutia y calabacín: al tratarse de cultivos que deben conservarse por muchos meses, las condiciones meteorológicas previas a la cosecha influyen en gran manera y condicione le periodo de almacenamiento y a su vez el de oferta potencial de productos de buena calidad. El exceso hídrico previo a la cosecha podría haber determinado que los productos presenten mayor sensibilidad a podredumbres. Y otra vez, la combinación de altas temperaturas y alta humedad, se observan como agravantes para estos procesos.

Esto podría provocar que los productores se vean obligados a comercializar lo antes posible sus productos, generando un mercado con abundancia en los primeros meses del año. Para el segundo semestre la oferta de origen nacional posiblemente sea escasa con precios superiores a los de años anteriores.

Cebolla: los efectos de las condiciones detalladas podrían no haberla afectado en el corto plazo. En este caso la aplicación de tecnología que optimiza el comportamiento en conservación, así como los altos rendimientos obtenidos podría reducir en parte el impacto. De todos modos, las condiciones meteorológicas de los próximos meses determinaran el potencial de conservación y el periodo de abastecimiento.

Zanahoria: se presenta la misma condición que en papa, pero los grandes volúmenes y avances tecnológicos en post cosecha, han permitido mantener abastecido el mercado. Si bien existen altos niveles de pudriciones, especialmente en partidas de calidad media y baja, la oferta de productos de calidad superior está presente en buen número. Ya en la primera semana de febrero se verificaron incrementos en las cotizaciones. Es de esperarse que las siembras de diciembre y enero que no se pudieron realizar por la lluvia, afecte la oferta disponible de los próximos meses.

Melón, sandia y frutilla: el exceso hídrico habría determinado que esta frutas presenten un mayor porcentaje de agua en su composición, resultando en productos con sabor dulce poco intenso y de corta conservación. La opción de compra minorista en general corresponde a pequeños volúmenes, lo que le otorga cierta urgencia de venta, en sandia y melón se observaron a nivel de campo grandes pérdidas de hojas por el avance de enfermedades foliares, dejando expuestos los frutos a la radiación solar, provocando graves daños por quemaduras. Las altas temperaturas de los últimos días, combinado con los altos porcentajes de humedad relativa, condicionan aún más estos productos, aumentando la incidencia de pudriciones.

Tomate: la oferta proveniente en su mayoría de cultivos bajo cubierta, generalmente son partidas que presentan categoría de calidad superior .como fue mencionado anteriormente, los cultivos sufrieron graves perjuicios en el sur del país ocasionados por los intensos vientos del 30 de diciembre. Además en enero hubo también dificultades en el cuajado de los frutos, sumado a la finalización del ciclo de varios cultivos de invernáculos del Litoral Norte, ocasionaron menores ingresos de tomate al Mercado Modelo, presionando los precios al alza. Hacia finales del mes de enero, los bajos precios en la región propiciaron el ingreso de tomates de forma irregular al país. Al comienzo del mes de febrero se normalizo la oferta por lo que los precios descendieron con respecto a los máximos alcanzados a fines de enero. Es de esperar que la situación durante el resto del mes de febrero muestre alguna variabilidad con reducciones en la oferta puntual que podría presionar los valores al alza nuevamente.

Morrón: al igual que para el caso del tomate, las condiciones adversas han afectado este cultivo, manteniendo los valores por encima de los registros históricos de precio para la época del año.

Zapallito y zuchini: se vieron afectados por los días de lluvia, baja temperatura y luminosidad, condicionando el cuajado y la sanidad de los cultivos en la primera quincena del mes de enero. Esto determino un importante incremento de precios, aunque se espera que con el aumento de la temperatura y de no verificarse nuevos excesos hídricos, la situación se normalize.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 18 de Febrero del 2019: La operativa comercial se desarrolló de manera medianamente ágil, y se registraron descensos en los valores de referencia de varios productos. Descendieron los precios de: tomate, morrón rojo, boniato Beauregard/Cuabé, manzana Red, lechuga, acelga, perejil, repollo y rúcula. Aumentaron significativamente los precios de: limón, coliflor y apio hoja. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de mandarina Satsuma de reciente cosecha.

Emilio Gancedo