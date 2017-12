La zafra tradicional, la de los tiempos tradicionales, está llegando a su fin. Fue un año con varias complicaciones, pero especialmente las que son consecuencia del socio primordial de los productores, el clima.

A comienzos de un invierno lluviosos, que mantuvo un perfil de poca luminosidad, favoreció la proliferación de plagas varias. Seguramente el cultivo más castigado en ese aspecto fueron los cultivares de frutilla, al que se le agregó un componente patógeno en los plantines. Por suerte heladas, como nos tienen acostumbrados los inviernos no hubo, fríos sí, pero leves, lo que lleva a decir que hubo en ese aspecto un invierno benigno.

Ya sobre la primavera los eventos de granizos se hicieron presentes con daños considerables en la estructura de invernáculos y especialmente en cultivos de cebollas, que según productores redujo en un 50% la producción esperada. Vivieron la clásica desazón de tener un precio de mercado aceptable pero no contar el volumen necesario para hacer la diferencia económica. Otro aspecto a considerar en este rubro fue que al no autorizar importaciones el precio fue adecuado y al ser reducida la zafra del litoral Norte esa inercia de buenos precios hace que la producción del sur, siempre mucho mayor, se esté beneficiando de los mismos.

De momento no se han desbaratados los precios, los tomates en particular siguen con precios que permiten proseguir cosechando, y, es deseo de los productores poder seguir así.

Hacíamos referencia a los tiempos tradicionales de producción ya que con el cambio de clima existe la posibilidad de seguir produciendo en el verano, hasta cuando los soles lo permitan. Es por eso que en la recorrida de chacras se reservan algunos invernáculos de la solarización y se ven avanzadas plantas de tomate perita, con muy buena carga. También en la finalización del ciclo de invierno hay implantados melones. En sustituto de frutilla están sembrando maíz dulce, con semillas de variedades de buen tamaño y calidad. Todos con la ilusión de, también, un verano benigno; y una sostenibilidad de precios.

Los productores este año hicieron uso de seguros para protegerse de las contingencias. La opinión generalizada es que les falta más información para profundizar el uso de esa herramienta; y como no lo tienen claro, todavía su uso es un gasto y no lo ven como una inversión, cosa que sucede cuando son víctimas de un siniestro. Cuentan con el beneficio de subsidios; y cuanto menor es el productor, mayor es la reducción de la prima, asistida por el fondo de Fomento de la Granja. De todos modos es una cultura que está echando raíces.

Por último, están dadas las condiciones para que el próximo año se concrete el inicio de la central Comercializadora regional de productos hortifrutícolas y sería la concreción de un deseo de larga data.

Desde algunas gremiales.

Consultados dirigentes de algunas gremiales de cual le parecía el suceso más importante de su comunidad, señalaron:

Aquiles Mainardi, de la Mesa Hortícola de Salto ¨se me hace difícil separar la Mesa de la intergremial Salto Horticola, ya que estamos volcados a esta última. No creo equivocarme, me lo dijeron varios dirigentes en el último acto que tuvimos, de los logros más importantes que se ven dentro del sector es que por primera vez se ve al sector unido. Lo de la siete gremiales ya dejó de ser un discurso, haber podido afianzar más allá del discurso en los hechos y que el sector comienza a percibirlo así, me parece que es de los logros más grandes del 2017. Y haber aterrizado en Bella Unión, con la recepción de los productores que a veces parecía que estábamos distanciados, también es importante para la horticultura de Salto. A título personal he percibido que algunas instituciones ven al sector hortícola de Salto como un sector a potenciar, con una visión regional¨.

Jorge Giambiassi, dirigente de la Sociedad Fomento de la Colonia Osimani y Llerena:

¿La reflexión de lo que fue el año como integrante de la sociedad de la Colonia Osimani?, pienso que altamente positivo para la Sociedad Fomento. Hemos logrado, sin lugar a dudas, fortalecer a la institución más de lo esperado. Tenemos líneas de trabajo muy interesantes. Y nos satisface de haber logrado en un marco muy preocupante de lo que es la producción hoy en día, la producción familiar está pasando momentos muy difíciles de rentabilidad y dentro de ese marco nos deja bastante contentos poder haber fortalecido la institución, creo que eso es lo más importante del año.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 22 de Diciembre del 2017: La jornada transcurrió en medianamente ágil a pesar de ser vísperas de navidad. Referentes coinciden que el viernes y el sábado las ventas podrían presentarse con mayor agilidad. Aumentaron los valores de referencia de: ciboulette, ajíes catalanes, tomate redondo de calidad superior, boniato Arapey/Cuarí de reciente cosecha, durazno y limón. Descendieron los precios de: lechuga, cebolla, melón, tomate perita y apio hoja.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado ModeloInformación del 16 al 22 de Diciembre del 2017.

Aumento de la demanda por las fiestas navideñas

Si bien comenzó como una semana normal, las últimas jornadas mostraron la agilidad típica de estas fechas.

Frutilla: la semana comenzó con menor agilidad de venta para terminar con precios al alza hacia el fin de semana, por un lado influenciado por menores ingresos de fruta (parte por el temporal de viento de la semana anterior que desmereció la fruta) y por el otro lado por la demanda propia de las épocas de fiestas.

Melón: la mejora en la calidad de la oferta presionó sus cotizaciones a la baja, a pesar de ello los valores se encuentran en rangos superiores a años anteriores, seguramente relacionado a la baja oferta de frutas que empujan los precios al alza en general para el resto de la fruta.

Emilio Gancedo