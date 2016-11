En Salto ya hay una finca en la Colonia Osimani y Llerena que no solo cultiva con fines comerciales la nuez Pecan, sino que lleva adelante un vivero para producir plantas y proveer a otros emprendedores. Su propietario nos recibió ayer en la mañana en el predio para contarnos su experiencia pionera en nuestro medio, considerando que hay emprendimientos similares pero del otro lado del rio, en Concordia y otros lugares de la provincia de Entre Ríos.

Michelo Carlo Breventano, es un joven analista de sistema de profesión, docente y colaborador de una importante empresa de nuestro medio, pero una veta de su origen lo ato de nuevo a la fruticultura, el cultivo de nueces Pecan. Su familia, sus padres, sus tíos, desde el abuelo Coco Breventano hicieron de la citricultura su medio de vida; y, se destacaron como eficaces «injertadores». Don Coco también fue pionero en injertos de otras especies de plantas como kiwis (las primeras plantas de los argelinos-franceses en Sandupay), paltas y otras. Algunos Breventano emigraron y siguieron en el oficio en Brasil por ejemplo.

Michelo al cabo del tiempo volvió al huerto con un cultivo atípico para nuestro medio, pero que lo viene desarrollando con mucho esfuerzo, por lo escaso del tiempo disponible para ello, aunque con buen éxito. Este es un breve relato de su emprendimiento en la chacra.

Michello, ¿hobby o negocio?

Y, en principio hobby, pero con idea de negocio a futuro.

¿Hace cuánto tiempo que esta en este emprendimiento?

Y, con los nogales desde 2013, más o menos, pero hice pruebas con citrus, porque la parte familiar siempre anduvo en los injertos de citrus y en esa temática. Pero ahora con los temas de las posibilidades del nogal me gusto más. Es más a largo plazo.

¿A qué edad aprendiste a injertar?

A partir de los 7 u 8 años iba con el abuelo Coco a la chacra, capaz que a los doce hice injertos solo.

¿Cuánta área dedicas al cultivo del nogal Pecan?

Son seis hectáreas, donde una hectárea es el vivero y las otras cinco para la producción futura de nueces Pecan. Todavía no completamos las cinco hectáreas pero en un año estará terminado.

¿Cuándo entran en producción?

Al quinto año ya empieza a dar algunas frutas y comercialmente al décimo año ya es rentable.

¿Cuántas plantas entran por hectárea?

Son aproximadamente 100 plantas, 10×10, algunos pueden plantar en más densidad teniendo cuidado de podas, y variedades de plantas, que son chicas, y otros plantan a mas distancias, 12×12, para no tener ningún tipo de mantenimiento posterior.

¿En cuánto se estima la producción comercial por hectárea de nogal?

Entre 1500 y 2000 kilos por hectárea.

¿Cuál es el valor de mercado hoy de la nuez Pecan en la portera de la chacra?

$u 200 el kilo, unos U$S 7,00.

¿El vivero es para autoabastecimiento o para brindar plantas a otros emprendedores, también?

No, como tuve excedentes de plantas pude vender a otros emprendedores, tanto de Salto como del sur del país, también.

¿Cuánto vale una planta de nogal Pecan?

La planta injertada se comercializa a U$S 15,00.

El nogal admite dos tipos de injerto, por yema y por cuña, esa técnica es una de las ventajas competitiva que por oficio de tradición familiar posee Michelo Breventano. Además es un cultivo de sencillo manejo luego de instalado. Su mayor demanda es de agua, el riego se realiza a nivel de suelo con micro-aspersores para poder atender las necesidades de la planta, que son grandes durante todo el año. Sanitariamente, tampoco ofrece grandes dificultades.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 3 de noviembre del 2016: La operativa comercial transcurrió con mayor agilidad que jornadas anteriores, aunque continúa la presencia de sobrantes en la plaza. Disminuyeron los valores de: albahaca, ciboulette, chaucha amarilla, tomate, zapallito y frutilla. Aumentaron los precios de: acelga, apio hoja, berro, espinaca, lechuga, puerro, rúcula, tomate cherry, limón y mandarina. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de pelones provenientes del sur del país.