Estuvimos ayer en lo de Álvaro y Jonathan Lombardo y con ellos dialogamos sobre lo que va de zafra y sus resultados; esto nos decían a nuestras consultas:

¿Cómo le fue en general en lo que va de zafra?

En general la producción bajó este año. Bajó bastante.

El área es la misma, pero el efecto climático es la clave, pasó casi seis meses lloviendo, con días que no había sol, no secaba la tierra. Además las inundaciones complicaron.

Acá en la zona que estamos nosotros, en el fondo de Corralito, y no solo nosotros sino varios productores se vieron perjudicados por las inundaciones.

El agua tapó tierra que íbamos a sembrar cebollas, tuvimos que esperar que esa tierra secara, sembramos la cebolla tarde. Nos tapo boniato que estaba para cosechar. Dentro de lo que se pudo se fue sobrellevando, pero se complicó.

¿Siguen con zanahorias?

No, no. Hace un mes, un mes y algo que ya terminamos la zafra. Y, la bolsa de zanahoria termino bastante baja, anduvo en los $ 200 la bolsa (con 20 kilos) al productor.

¿Cuál fue el siguiente cultivo que cosecho?

La cebolla. Y la cebolla en si nos fue bien en el tema de los precios, perro poca producción. Por un lado nos fue bien; y, por el otro bajo la producción. Pero relativamente nos fue bastante bien.

¿Y con el boniato emparvado?

Para el boniato fue un año muy especial. No se termina el boniato este año, se junta una cosecha con la otra. Todavía tenemos en parva, ya se empezó a brotar, se esta pudriendo, se aliviana el tubérculo. Y en una perspectiva comercial esta trancado el boniato amarillo.

¿Ya cosecho calabacines?

Ya cosechamos, estamos en terminación. Para fin de diciembre estamos terminando.

Ponele de promedio porque ahora bajó, que le hicimos porque estaba más caro y ahora bajó, $250 a $300 la bolsa. Ahora está a $200 al productor.

¿Decía que se junta una zafra de boniatos con la otra?

Es cierto, ahora el 20 ya tenemos para sacar boniatos.

¿Vio que en el listado de precios del Mercado hay solo boniato de categoría II?

Vamos a sacar de categoría I.

¿Qué precio le hacen al boniato de la zafra pasada?

Le estamos haciendo $10 el kilo, más o menos.

¿Qué expectativa tiene con el nuevo?

Siempre se tiene mejor expectativa con el nuevo, hay faltante de colorado, están pidiendo. Lo que pasa que la gente se volcó mucho al amarillo este año, hay mucho amarillo en parva y en galpón.

El precio del listado del mercado y el precio con que le liquidan al productor no coincide, siempre hay una diferencia para abajo ¿sabe porqué?

Es cierto, la verdad que sí lo voy a explicar no sé, no sé por qué. Si es el que levanta los precios allá, toma los precios más altos o toma mal los precios, o los vendedores pasan menos precio al productor.

Si te voy a decir la verdad te miento, porque no sé, pero hay ahí, esta entre el que levanta los precios y el vendedor que pasa los precios, esta entre ellos dos, hay una diferencia entre el precio del listado y entre los que nos pasan a nosotros, hay una diferencia. Y es grande.

Brasil y EE. UU. identifican una molécula para ayudar a combatir el «greening» de los cítricos

Según VOANEWS, los investigadores han identificado la molécula que atrae al insecto que transmite la enfermedad del greening de los cítricos. Se espera que este avance ayude a los agricultores a controlar una plaga que ha aterrorizado a las regiones de cultivo de Brasil y Estados Unidos.

El avance científico es el resultado de seis años de investigación sobre Diaphorina citri, el portador del greening.

La molécula fue descubierta por Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), un centro de investigación patrocinado por agricultores y productores de zumo de naranja en Brasil, en asociación con la Universidad de California, Davis y la Facultad de Agricultura de la Universidad de São Paulo.

El siguiente paso será sintetizar la feromona de la molécula y crear un producto que funcione como una especie de trampa para atraer y neutralizar al insecto. Los científicos esperan reducir la propagación de esta enfermedad, que ha dado como resultado la destrucción de casi la mitad de la superficie actual de naranjos en Brasil desde 2005.

Esto no es una cura para la enfermedad, pero permitirá a los agricultores combatir a los insectos. La primera solución comercial debería estar disponible en un año.

Las principales regiones productoras de Brasil, São Paulo y Minas Gerais, tienen casi 175 millones de árboles en unas 415.000 hectáreas. Alrededor de 32 millones de árboles están infectados.

La enfermedad del greening de los cítricos es incurable. La mayoría de los árboles infectados mueren en pocos años.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 8 de Diciembre del 2017: La jornada se presentó medianamente ágil. Continúa la abundante oferta de hortalizas de fruto, tanto del norte como del sur del país. Descendieron los precios de: rúcula, berenjena, morrón rojo, tomate, zapallito, cebolla roja, sandía y frutilla. Aumentaron los valores de referencia de: remolacha, melón y limón. Como novedad se registró el ingreso de morrones del sur del país.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo Información del 2 al 8 de Diciembre del 2017.

Aumenta la oferta de frutilla

Generando un descenso de precios sobre el fin de semana.

Frutilla: se observó una gran dispersión de precios sobre la finalización de la semana acorde a las diferentes calidades ofertadas: se observaron mayores ingresos gracias a una mayor maduración de fruta, que además generó sobrantes a lo largo de la semana, causando que las partidas «frescas» de reciente cosecha coticen sensiblemente por encima de aquellas que debieron conservarse durante algún tiempo y desmerecieron su calidad.

Sandía: esta semana prácticamente terminaron de instalarse los operadores de la zona de Tranqueras por lo que las cotizaciones presentaron descensos a lo largo de la semana. Los productores comienzan a ver con preocupación la situación hídrica, ya que la falta de lluvias podría complicar la producción en esta zafra; contrariamente tuvo inconvenientes por excesos de agua en los suelos en etapas iniciales de los cultivos y una superficie sembrada menor a la del año pasado.

Emilio Gancedo