Al cierre de Semana Santa, en el local de la Avenida Batlle los directivos de dicha sociedad ajustaban detalles de dicho proyecto con su coordinador el Ingeniero Javier Texeira.

Consultamos a Texeira el respecto y esto nos decía:

¨Eso es un proyecto que se hizo con el Ministerio de Ganadería, ¨más integrado¨ se llamaba el llamado del ministerio. Lo que se hizo fue armar un, central de servicios le queda grande, un pequeño packing, vamos a decir. Armando las instalaciones para clasificar frutillas. Se había pensado en su momento en un galpón de madera y nylon; y comprar una máquina para clasificar frutillas y otra para frutos redondos. Y vimos que eran equipos caros para ponerlos debajo de madera y nylon con la granizada de los últimos años, terminamos armando un galpón ¨

Añadía ¨lo terminamos armando en un predio particular, de un integrante de la sociedad. Que fue la forma que encontramos, también, de bajar costos fijos, porque ahí no tenemos que pagar sereno. Con un contador de la luz interno y de la sociedad, que no genera uso adicional. En comodato; pero fue la solución que encontramos para empezar, aunque no es lo ideal es un comienzo. Fue una solución práctica, lo ideal va contra lo posible a veces ¨

Agregaba que ¨la maquina esta pronta par empezar a funcionar, se la ha probado, siempre falta algún ajuste, se le va a agregar alguna balanza electrónica, para que cuando llegue al peso corte. En el caso particular que esté trabajando con poca gente, va sacando para los costados, y que cuando llegue al peso corte, de modo que las cintas laterales no vuelque la mercadería. Eso es para poder trabajar con poca gente. Fue armada por un salteño, mano de obre local¨Y por ultimo ¨esta zafra la vamos a trabajar; aunque no tenemos idea de cuantos lo van a usar. Va dar servicios a los socios de la Fomento y a otra gente, no solo con los socios de la Fomento. La maquina tiene que trabajar. Precisamos que funcione. Hay productores individuales interesados, hay un grupo original comprometido que fue la que pidió la maquina, unos 15 o 20 productores¨

Para terminar remarco que la maquina es propiedad de la Sociedad Fomento de la Colonia 18 de Julio.