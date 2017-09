En algunas zonas hortícolas el barro está impidiendo un normal desarrollo de implantación de cultivos como es el caso de boniatos. También están comprometidas las siembras de melón a campo, un cultivo delicado frente a este tipo de inclemencias climáticas.

Consultados productores de diferentes lugares de nuestro medio, nos decían que sin haber oreado los suelos, ya están a la espera de mas precipitaciones; y, piensan que deberán enfrentar la próxima estación con mucha lluvia.

Las siembras están enlentecidas y algunas, en caso de mantenerse este tiempo, no se realizaran, como los melones por ejemplo.

En los invernáculos hay focos de botrytis en chauchas; y, se han encontrado con racimos de tomates infectados, propio de humedades duraderas como la que están padeciendo.

Las frutillas se animan con el repunte de precios, pero el clima no les da tregua, tampoco. Además empieza lentamente la zafra del sur. Algunos conocedores sostienen que los productores periféricos a Montevideo deberán enfrentar dificultades por las lluvias que recibieron en abundancia por estos días, ya que no hay macro ni microtuneles para proteger a las frutillas en esos sistemas productivos.

En Montevideo, se reúne la Comisión Asesora de Mercado Interno (CAMI)

Seguro estará en la mesa el forcejeo de intereses para importar cebollas; también están con problemas las zanahorias. El primero no es un tema menor a menos de un mes del comienzo de la zafra del bulbo en el Litoral Norte.

Operadores de mercado días pasados cursaron reclamos por contrabando de tomates a las autoridades; y, estas las encaminaron a Aduana. Aun no hay noticias de procedimientos.

Europa y Mercosur avanzan en todos los capítulos de la negociación

La Comisión Europea y Mercosur han concluido una nueva ronda de negociación intermedia, celebrada del 4 al 8 de septiembre y paralelamente, la Comisión ha organizado una reunión informativa, para explicar a las organizaciones de la sociedad civil los avances conseguidos, en la que la jefe de las negociaciones por parte de la UE, Sandra Gallina, explicó que todavía es posible acuerdo con Mercosur a finales de año.

La jefe de negociaciones de la UE, explicó, en la reunión, celebrada en Bruselas, el día 6 de septiembre, que ha habido avances en todos los capítulos y que la conclusión de las negociaciones podría ser posible antes de que concluya este año, estando prevista una nueva ronda del 2 al 6 de octubre en Brasilia, una reunión entre sesiones o intermedia, del 6 al 10 de noviembre y una última ronda a finales de noviembre.

Las exportaciones de frutas y hortalizas comunitarias a los países de Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en 2016 ascendieron a 241,3 millones de euros, según datos de la Oficina Europea de Estadísticas de la UE, Eurostat, procesados por FEPEX. Brasil ha sido el primer destino de las exportaciones comunitarias a este grupo de países, con 226 millones de euros, mientras que lo exportado a Argentina sólo alcanzó 9,9 millones de euros, a Uruguay 5,4 millones de euros y a Paraguay 38.000 euros.

Las importaciones hortofrutícolas de la UE procedentes de Brasil en 2016 se elevaron a 628,1 millones de euros, de Argentina ascendieron a 513 millones de euros, de Uruguay 43 millones de euros y no hubo importaciones de Paraguay. (Fuente: FEPEX – ES)

Que Perú sea un nuevo origen de San Miguel tendrá un impacto muy positivo en Asia

Los cítricos argentinos, de visita comercial en Hong Kong

San Miguel, el mayor productor de limón en Argentina y líder en la exportación de cítricos del hemisferio sur, viajó a Hong Kong para participar del 7 al 11 de septiembre de Asia Fruit Logística. Se trata del evento que reúne a los principales productores y compradores de fruta fresca del mundo.

Asia Fruit Logística es la única feria comercial internacional anual para la comercialización de frutas y hortalizas frescas en Asia que se centra exclusivamente en el sector de productos frescos y la cadena de valor relacionada para toda la región asiática. Esto lo convierte en la plataforma más eficiente para obtener una visión general del mercado, explorar nuevos productos y variedades, y establecer nuevos contactos comerciales en este sector.

“El mercado asiático es muy grande y representa oportunidades de crecimiento únicas. Estar presentes en una feria de éstas características, es una necesidad para Argentina” comenta Juan Martín Hilbert, Gerente Regional de Fruta Fresca para Asia de San Miguel.

San Miguel con salida al pacífico: ventajas para el mercado asiático

Para San Miguel, el hecho de contar con Perú como nuevo origen, tendrá un impacto comercial muy positivo en Asia, especialmente en India, China y Japón.

Éstos son mercados que demandan cítricos, paltas y uvas de calidad con precios elevados. El anuncio de la adquisición de la citrícola peruana por parte de San Miguel, generó grandes expectativas en los clientes de la zona, algunos de ellos estratégicos, que ya demostraron su interés para confirmar programas desde este nuevo origen.

“Actualmente San Miguel ya embarca pomelos y naranjas para las principales cadenas de supermercados en China, mientras que en Japón continúa con el programa Chem Free de limón con un volumen estable para la venta por “catálogo Premium”, agregando también la exportación de naranjas. Esto, sumado al hecho de la nueva adquisición de la citrícola peruana, ubica a San Miguel y a la Argentina en una óptima posición para competir internacionalmente”, agrega Hilbert.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 11 de Setiembre del 2017: La jornada transcurrió en forma medianamente ágil. A pesar de las malas condiciones del fin de semana, algunos operadores presentaron cierto nivel de actividad acorde a la fecha del mes. Aumentaron los valores de: acelga, cebolla de verdeo, espinaca, lechuga, nabo, perejil, puerro, rabanito, remolacha, ajíes catalanes, morrón Verde, zapallito, zuchini, Descendieron los precios de referencia de: tomate redondo y Cherry. Se registraron los primeros ingresos de cebollas tempranas procedentes de Salto, las cuales presentan claros signos de inmadurez.

Emilio Gancedo