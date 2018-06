En las diferentes reuniones de productores que se produjeron esta semana, técnicas, políticas y sociales, se hicieron sentir las disconformidades con el manejo de la política de ayudas en forma de subsidio que ofreció y otorgo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la DIGEGRA a los horticultores. A partir del hecho de que de una nomina de más de 140 productores no se llego a la mitad de asistidos por dicho instrumento. Los impedimentos más importantes fueron dos, a excepción de los que se excedían de área para cobrar ese cheque, el certificado único de BPS y la falta de regularización de deudas anteriores por planes con el MGAP. Los productores sostienen que no debería ser impedimento para acceder a esa subsidio, que tiene por objeto que los chacreros tengan invernaderos asegurables, el hecho de tener una certificación de no pago, que es temporario en el BPS, teniendo en cuenta que sus empleados conservan todos sus derechos y beneficios, más allá de que los patronos regularizaran en algún momento sus obligaciones con los cargos del caso, ante la institución previsional, en esencia se certifica que están en el sistema. Además, esa ayuda serviría para atender en parte ese compromiso y a su vez acomodar lo mejor posible la herramienta productiva para la actual zafra. Ya se vio en los invernáculos el potencial de riesgos sanitarios que afloran con las lluvias recientes cuando los naylons siguen perforados; y, hacen sus plegarias por un invierno frio pero seco; de lo contrario las pestes por la humedad serán determinantes en el desarrollo normal de los cultivos. Por otro lado la semana tuvo el aliciente de la suba de precios de las hortalizas en el mercado capitalino, lo que también dio lugar a hacer la catarsis del desastre que vivieron treinta días atrás con la superabundancia de oferta, pero así son las cosas. Para adelante algunos piensan que la táctica de algunos productores de escala que en el bajón de abril, arrancaron las plantas y volvieron a plantar, hace suponer que en condiciones normales en noviembre de este año pueda repetirse ese escenario.

La movida de precios también trajo de nuevo el fantasma de que si el tomate, en particular, pasa la barrera de los $80, precio mayorista, activen las importaciones para mantener la matriz inflacionaria dentro de los rangos meta del Poder Ejecutivo.

De momento la pizarra de la comercialización esta firme y en los productos de contra estación los valores que hay motivan continuar.

SUSTITUIRÁ AL MERCADO MODELO

Comienza construcción del Parque Agroalimentario que costará 100 millones de dólares

La obra durará entre 24 y 30 meses y trabajarán unas 400 personas. Finalmente este martes se firmó el contrato entre la Unidad Alimentaria de Montevideo y el consorcio de las empresas Saceem – Grinor – HyG para la construcción del Parque Agroalimentario. La Unidad Alimentaria de Montevideo estuvo representada por su presidente José Saavedra, el secretario Alfredo Pérez y el Tesorero Enrique Rodríguez.

Por el consorcio ganador de la licitación participaron de la firma del contrato Alejandro Ruibal, Daniel Temesio y Daniel Cerrillo. El Parque estará ubicado en la intersección de camino Luis Eduardo Pérez con ruta 5 y será uno de los desarrollos de infraestructura productiva más importantes del país.

En ese predio de 95 hectáreas se instalará la más moderna plataforma logística para la comercialización mayorista de alimentos.

Las áreas fundamentales de operación serán: comercialización de frutas y hortalizas, actividades logísticas (lavado, envase, empaque y congelación de alimentos), actividades complementarias para otras ramas de producción alimentaria y comercialización para la producción artesanal. La construcción se iniciará de inmediato y tendrá una duración de entre 24 y 30 meses y la obra demandará una inversión de 100 millones de dólares.

El Parque Agroalimentario, cuya administración estará a cargo de la UAM, sustituirá la actual estructura del Mercado Modelo. Saavedra destacó que a partir de ahora comienza la etapa más importante, la de construcción “por lo que en pocos días ya habrá máquinas operando en una obra en la que trabajarán unos 400 obreros”. Saavedra recordó que el financiamiento corresponde a fondos aportados por la Intendencia de Montevideo, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por el Banco República “pero a su vez, el proyecto capta inversiones, ya que empresas de grandes operadores construirán sus plantas propias en el predio”.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 24 de Mayo del 2018: Continuó la operativa poco ágil con que comenzó la semana, entre los factores que estarían afectando se encuentran la cercanía del fin de mes, que reduce la cantidad de dinero circulante y el clima lluvioso que ha desestimulado la demanda. Descendieron los valores de zapallito, zuchini, apio Hoja, brócoli, coliflor, espinaca, lechiga mantecosa de calidad superior y perejil. Aumentaron los precios de referencia de: banana berenjena, tomate, morrón Rojo, pepino, boniatos de calidad superior y membrillo.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 26 de Mayo al 1 de Junio del 2018.

Se esperan descensos en los precios de banana y otras frutas tropicales

Banana y otras frutas exóticas: debido a los problemas de abastecimiento de frutas desde Brasil, se constataron fuertes incrementos en las cotizaciones de estos productos, donde sobresale la banana, la principal fruta consumida, y donde Brasil es nuestro principal abastecedor. Se espera que con la finalización del conflicto de transportistas en ese país, en el correr de la semana las cotizaciones regresen paulatinamente a valores normales.

Hortalizas de fruto: en general se redujeron los ingresos de este grupo generando nuevos incrementos en las cotizaciones. En tomate, la disminución en la oferta fue tal que los valores aumentaron por encima de un 100%. Ésta es más notoria en partidas con coloraciones rojas uniformes e intensas, lo que presiona mas las cotizaciones al alza. En morrón (especialmente Rojo), berenjena y pepino también se constataron aumentos en los valores. Las excepciones fueron zapallito y zuchini, que al consumirse muy inmaduros y tener un ciclo muy corto, aumentaron sus ingresos luego de unos días con temperaturas algo superiores.

