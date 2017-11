Según el Comité Argentino de Arándanos, la exportación fue un 20 por ciento mayor respecto a 2016. El pico más alto de envíos fue en el mes de octubre.

Los productores del Comité Argentino de Arándanos (ABC) anunciaron un aumento en las exportaciones por vía marítima del 20 por ciento este año respecto al año pasado y un 40 por ciento en referencia a 2015.

“Estos números sin precedentes reflejan el esfuerzo que venimos realizando en materia logística por ser más competitivos ante un mercado volátil con precios en baja, lo cual nos obligó a reducir costos”, indicó Federico Bayá, Presidente de ABC. De acuerdo al ejecutivo, el transporte marítimo permite una mayor planificación y previsibilidad, garantizando llegue a tiempo y con óptima calidad.

Según los datos del Comité, el pico más alto de envíos marítimos se alcanzó en la semana del 23 al 29 de Octubre, en la cual la oferta exportada por esta vía alcanzó prácticamente el 30 por ciento del total.

En el mes de octubre, el total de arándanos exportados por vía marítima fue de 1.400 toneladas, triplicando los envíos respecto al 2016 que habían sido de 400 toneladas.

“Si comparamos estos datos con el 2015, la diferencia es muy significativa dado que en dicho año se habían embarcado solo 45 toneladas por esta vía”, aseguró Bayá.

El Comité Argentino de Arándanos, que constituye más del 80 por ciento de las exportaciones de arándanos de nuestro país, nuclea a las cámaras regionales del sector, que son la Asociación de Productores de la Mesopotamia (APAMA), la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB), y la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (Apratuc).

Los agricultores franceses, los productores de alimentos y la gran distribución han firmado un acuerdo para mejorar las relaciones a lo largo de toda la cadena de alimentación, principalmente garantizando que los agricultores reciban un precio justo por sus productos.

La llamada carta de compromiso forma parte de una revisión más amplia de la cadena del campo a la mesa prometida por el presidente Emmanuel Macron para apaciguar a los agricultores, quienes llevan mucho tiempo quejándose de los márgenes ajustados y de una guerra de precios minoristas.

La mayoría de las principales cadenas de distribución que operan en Francia han firmado la carta en el Ministerio de Agricultura Francés, en particular Carrefour, Casino, Auchan y Leclerc, que se había mostrado reacio a la firma.

Una de las principales medidas acordadas es que la fijación de precios comenzará con los productores, basándose en los precios de mercado, y los costes de producción serán tomados en cuenta por los fabricantes y proveedores y se trasladarán a la gran distribución.

El año pasado, un tercio de los agricultores ganó menos de 350 euros (403 dólares) mensuales, según la Mutualidad Social Agrícola (MSA), un tercio del salario mínimo neto.

Los sindicatos agrícolas han dado un buen recibimiento al acuerdo, pero subrayan que todavía se necesita una ley más amplia que incluye las medidas prometidas por Macron, como precios mínimos para los alimentos y la limitación de las promociones que tienden a presionar a los agricultores.

«Con solo ‘buenas intenciones’ no se pueden transformar años de relaciones desequilibradas en cuanto a negociaciones comerciales», aseguran desde Coop de France, que aglutina a 2.600 cooperativas agrícolas, y piden al Gobierno que tome más medidas para los agricultores.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 20 de Noviembre del 2017: La operativa transcurrió en forma medianamente ágil. Según referentes las ventas del fin de semana se enlentecieron debido al descenso de la temperatura y lloviznas, repercutiendo negativamente en la venta mayorista. Aumentaron los precios de: brócoli, cebolla de verdeo, coliflor, espinaca, puerro de calidad superior, berenjena, chaucha chata, morrón rojo, tomate redondo, zapallito, zuchini, durazno, pelón, limón y naranja. Disminuyeron los valores de referencia de: zanahorias.

Canasta Inteligente

Frutas y verduras para la canasta del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.

Una selección de las mejores y más abundantes frutas y verduras de estación, para una dieta equilibrada y conveniente.

Zanahoria, lechuga, naranja, rúcula, remolacha, cebolla, berenjena, morrón verde, pepino.

Precios de tomate en Brasil retroceden con aumento de la oferta y caída en la calidad Tomate desvaloriza cuando hasta un 20% en la CEAGESP.

En los días 13 y 17/11, el tomate de ensalada Larga Vida 2A y 3A se desvalorizó en la CEAGESP, siendo comercializados a R $ 15,88 por caja de 20 kilos (-14,29%) ya R $ 28,64 por caja de 20 kilos (-19,11%), respectivamente. El retroceso se debe al aumento en la oferta, ya que ya hay regiones que levantan la cosecha de verano con oferta significativa, como en Itapeva (SP), Nova Friburgo (RJ), Agreste Pernambucano y Reserva (PR). Además, este mes es de pico en la segunda parte de la cosecha de invierno, en la que Sumaré (SP) es la región con mayor volumen de tomate. Con las lluvias que vienen ocurriendo, los tomates se están manchando y presentando acidez, principalmente los mineiros. Para la próxima semana, el volumen ofertado debe seguir alto, así como los problemas con manchas y acidez, ya que la previsión de lluvias permanece. Otro factor también negativo es el feriado del lunes (20, Día de la Conciencia Negra), que a pesar de no ser nacional, debe impactar en las ventas, reduciendo los pedidos y la salida de los frutos.

Los precios de las cebollas brasileras se elevan en Bahía.

El motivo de la valorización del bulbo puede ser explicado por las lluvias, que perjudicaron la cosecha.

En esa semana (13 a 17/11), las previsiones de lluvia para la región de (BA) fueron confirmadas. Las precipitaciones de 61,4 mm, imposibilitaron la cosecha de cebollas de algunos productores de la región durante cuatro días. Según informantes calificados la comercialización debe normalizarse la próxima semana, sin embargo, la calidad de los bulbos puede ser afectada. Con el menor volumen de comercialización, las cotizaciones de la hortalizas se elevaron en el 12,8% frente a la semana pasada y cerraron a R $ 22,00 por bolsa de 20 kg de la caja 3 Beneficiada. A pesar de que las lluvias reducen el ritmo de las actividades de campo, la expectativa es que el volumen sea elevado en la región bahiana hasta fines de noviembre y la cosecha debe seguir hasta diciembre.

Emilio Gancedo