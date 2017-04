Luego del feriado de Semana Santa, según operadores del Modelo, se reinician actividades sin mucho entusiasmo por parte de los compradores.

Los remanentes de oferta están en toda la cadena comercializadora; desde el productor hasta el minorista. Y, lo que es presentado en la venta mayorista de buena calidad, aparece en los puestos, ferias y grandes superficies, algo desmerecido por el enlentecimiento de la rotación, en definitiva son productos vegetales frescos que están en la última fase de su proceso de maduración.

En la semana que se inicia se produjeron pocas variantes de precios al alza, el mercado está estable y con tendencia a la baja, esencialmente por una sostenida sobreoferta. Al alza, fueron las bananas, producto importado en su totalidad; y un leve repunte del tomate que se había planchado en $ 22 previo a Semana Santa; luego de llegar a valer $60 la semana anterior, una caída del 45% en su precio; ahora, aumento de nuevo rondando los $27 por kilo.

Los boniatos

Los boniatos, en expresión de la jerga de mercado, ¨están trancados¨. Con un precio, según la variedad, que va de $360 a $ 240, según informa la publicación semanal del Mercado Modelo, están con escasísima venta; y, viene desde hace algunas semanas en esa performance. Es un producto que aporta financieramente a los productores en la transición de llegar a la producción de primores y de otros cultivos, como las zanahorias. Su magra comercialización, puntualmente, hace obvia las dificultades que genera en las empresas hortícolas.

La situación es que en origen, caso el Litoral Norte, el boniato pronto para comercializar, embolsado en 20 kilos resulta dificilísimo venderlo a $70 u $80 la bolsa en la chacra por estos días.

Buscando mercados.

Conscientes de que ya no es un problema de precios, sino que no se vende, que no hay colocación; y, que hay que colocar producción, la semana pasada productores de boniatos marcharon en un recorrido relámpago a Argentina, avispados con los precios que ahí se pagaban. Más específicamente, visitaron mercados boanerense a efectos de sondear las posibilidades de colocar algo de producción en los mismos.

En dialogo con operadores en el Mercado Central de Buenos Aires quedo clara la situación, hasta una semana antes estuvieron importando ¨batatas¨ como le llaman ellos al boniato, desde Brasil. La misma se comercializaba a $u 480 la bolsa de 20 kilos, con un costo de importación, puesto en ese mercado, de $u 240. En la semana de referencia dejaron de importar porque comenzó a entrar su tradicional Morada INTA desde la zona de San Pedro en la provincia de Buenos Aires, y el precio de la bolsa de 20 kilos ya rondaba los $u 300, con una fluidez moderada, pero generalizada, todos tenían algo de ¨batata¨ en los puestos. Las expectativas son optimistas con el consumo para este producto, en especial cuando enfrie un poco. Están expectantes, ya que los desastres climáticos están azotando las zonas productivas argentinas, en esa semana en una zona de producción en Rio Negro, las lluvias se llevaron el 80% de la producción de cebollas, además de hortalizas varias, de hoja, pesadas, etc.; por lo que no descartan ninguna posibilidad de adquirir mercadería, donde sea, llegado el momento.

Las reflexiones del retorno.

Las causas de esta situación son crónicas, para el caso son los boniatos, pero también están en una situación similar las mandarinas de estación las Satzuma, y a lo largo del año se repite este flagelo (no poder vender, no tener colocación) para la producción con variados productos.

Los horticultores sostienen que a quien compete generar o arbitrar soluciones, así no sean definitivas, reducen la problemática a un ¨y si, es por la sobreoferta¨, dejando por el camino emprender los necesarios cursos de acción que se manifiestan cuando los interlocutores de turno, sean productores o comercializadores, exigen acciones de fondo. Y los productores en particular apuntan, proponen y exigen el desarrollo de mercados de cercanía, un fortalecimiento y atomización de las redes de distribución, para evitar los oligopolios del que es objeto la producción cuando se crean esos monstruos de comercialización que operan directamente con el consumidor final. También; y seguramente el tema mayor, generar una cultura de consumo de vegetales en aras de una vida natural y sana de los consumidores, que redunda en una saludable mejora de la calidad de salud de las comunidades y por ende, también, un aumento del consumo de frutas y hortalizas.

Con respecto a la ida a Buenos Aires, el viaje dejo algunas moralejas; primero, ocuparse para no llegar tarde cuando las oportunidades están; segundo, planificar o tratar de planificar la producción teniendo en cuenta los mercados reales y potenciales; tercero, la importancia que tiene el área de Inteligencia Comercial que propone el Salto Hortícola en su proyecto; y, cuarto, la importancia de tener armada la herramienta (razón social, gestores, etc.) para exportar o importar, algo que no se toma en cuenta por lo general, pero que limitan el horizonte de los emprendimientos de este tipo, teniendo en cuenta que las Pymes también pueden exportar e importar.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 10 de Abril del 2017: La jornada comercial transcurrió en forma medianamente ágil, dado que numerosos puestos permanecieron cerrados pero también numerosos compradores no vinieron o hicieron compras menores a lo habitual. Descendieron los valores de referencia de: apio de hoja, choclo, espinaca, coliflor, perejil y remolacha. Solo aumentaron los precios de tomate de mesa y zapallito.

DESTACADOS DE LA SEMANA PARA UNA ECONOMÍA SALUDABLE.

Productos recomendados de la semana del 10 al 16 de abril de 2017.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra siguen siendo las lechugas acompañadas por los zapallos kabutia y las espinacas. Y como la mejor opción en frutas por siete días más vuelven a ser las peras William´s y las manzanas.

Emilio Gancedo