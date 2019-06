Cinco familias de Canelones dedicadas a la agroecologia abrieron ECOMERCADO, una asociación que busca llegar a los consumidores de forma directa y sin intermediarios.

Ventas directas en ferias y entrega de pedidos a domicilio, eso en el marco de una organización entre productores orgánicos y todo con el fin de construir lo que Andrés Gutiérrez, productor de Sauce, denomina la ¨pirámide de soberanía comercial¨. Con la intención de dejar de lado las formas de comercialización convencionales, un grupo de cinco familias resolvieron en noviembre del 2015 fundar ECOMERCADO (Benito Blanco 704), una tienda autogestionada que busca ser alternativa para dar respuesta a la demanda de consumidores de productos orgánicos y, a la vez, achicar los costos logísticos de los productores.

Según Gutiérrez, hoy el 20% de lo que produce su chacra familiar se vende en ese micromercado ubicado en el corazón de Pocitos, mientras que en el caso de los pedidos a domicilio la chacra paso en cinco años de recibir seis pedidos semanales a 250.

En este sentido, el productor presento datos en relación a los costos que representa este cambio. En términos de costos comerciales y de logística prescindir de intermediarios genera un fuerte aumento en dichos costos, de hasta un 40%. Sin embargo, sube sustantivamente la relación entre productor y consumidor, así como la soberanía comercial al momento de definir las ventas.

¨En este caso la logística suele ser en términos de costos muy alta, pero la relación productor consumidor siempre la equilibra. Una vez que logramos transitar ese camino, estamos en un situación donde 95% de nuestra mercadería se vende en forma directa¨, comento Gutiérrez.

Igualmente, todo el proceso de transición agroecológica requirió de una importante transformación de la parte productiva, que implico pasar de una producción en cantidad y de forma zafral, con fuerte especialización en tres o cuatro cultivos – tomate y morrón en verano y lechuga y acelga en invierno para su caso – a enfocar las energías en especificar los volúmenes a plantar cada cultivo en función de cómo se construye la canasta del consumidor.

Según conto el productor, en primera instancia se definió una parcela concreta para experimentar con esta forma de producir, y se empezó ¨a hacer feria, que es el canal directo por excelencia¨. A partir de allí, se comenzaron a medir relaciones directas de ventas entre distintos tipos de productores.

En la actualidad, detallo, el 95% de lo que produce la chacra de la familia es comercializado a través de canales directos, principalmente en ferias y pedidos a domicilio.

¨Nos empezamos a responder algunas preguntas concretas. Olvidarnos que lo que estoy produciendo tiene límites con la chacra del vecino y de esa forma la cadena de valor que se genera hasta llegar al consumidor es mucho más amplia y los productores también podemos ocuparla. Que el limite no termine en la chacra y poder ocupar distintos eslabones de la cadena de valor para llegar directo al consumidor¨, explicito.

Este cambio en la matriz productiva, por decirlo de una forma, necesito de experimentación, planificación, definición de que rubros eran los adecuados – que cultivos y en qué momento -, con el fin de llegar a sostener una oferta diversa y continua.

El valor de la logística y del precio

En el caso de cómo encarar un diferente ciclo productivo, las familias asociadas se encontraron con un primer problema, que la planificación asegurara la continuidad.

Fue así, que se llego a la conclusión de que la forma ideal de trabajar es a través de la sistematización de los plantines, pero a medida que la venta directa crece el abanico de demanda de productos también.

En teoría la demanda de productos orgánicos es más alta que la oferta. Igual esto se vuelve relativo, explico Gutiérrez, porque esa demanda esta atomizada especialmente, porque aunque mucha gente quiere consumir productos orgánicos es difícil conectarla con una producción que es de baja escala.

¨por eso es relevante la venta asociada, agruparse para poder vender en conjunto, y a su vez, conseguir consumidores que también se agrupen para comprar en conjunto. Así es que surgen las primeras experiencias entre productores orgánicos y consumidores asociados ¨, comento.

¨Cuando comenzamos a recorrer el camino de la comercialización directa nos dimos cuenta que habían dos factores que se juntaban. Por un lado la diversidad y como incluir distintos tipos de cultivo, para trasladarlo luego a la mesa del consumidor. Lo que se planteo fue distribuir es energía que se le ponía a unos pocos cultivos a empezar a instalar cultivos asociados¨, dijo el productor.

A pesar de que hubo experiencias barriales anteriores en Sauce que no fueron trascendentes en lo económico, Gutiérrez destaco que fueron muy útiles para generar las herramientas de comercialización y sistemas de ventas colectivos.

La menor venta desde canales tradicionales sumados a la mayor diversidad de cultivos en los predios, llevo a que se pudiera analizar de forma más profunda las ventajas que ofrece la ¨soberanía comercial¨, como puede ser la logística, la relación consumidor-productor y el volumen.

De todas formas, señalo que cuando se habla de canales tradicionales la mercadería es enviada a mercado pero ¨no se sabe si vende o no¨, además de que se está atado a la oferta y a la demanda, cuando ¨en el caso de generarse una alta relación consumidor-productor permite trabajar en los precios¨.

Gutierrez dijo que no se trata de generar un valor caprichoso generado por el productor, sino que el objetivo de establecer determinados precios es responder a una variable que permita sostener la actividad productiva y la planificación para determinados rubros.

Ese precio estable que implica una ventaja competitiva para este tipo de producción, dado que permite de esa forma planificar y redefinir el sistema productivo, también ¨lo es para el consumidor porque la persona que recibe su pedido semanalmente sabe a qué costos compra y puede contar con un precio estable¨ esquematizo.

