Una necesidad de hortifruticultores, productores y comercializadores.

El lunes pasado a la noche embarcaron en Montevideo una treintena de viajeros, entre funcionarios de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, operadores comerciales, productores hortifruticolas y distribuidores del interior, con destino a Buenos Aires; en una actividad piloto de reconocimiento de mercados, experiencias institucionales en el área laboral, logística y de armado de canales de distribución de frutas y verduras, además de interaccionar con autoridades y emprendedores de la vecina orilla.

En contacto con Alfredo Pérez, presidente de la CAMM, nos manifestó que era una inquietud sentida por todos incrementar ese relacionamiento auspiciados por el ofrecimiento de los argentinos, se organizaron con una agencia de viaje y coordinados con los anfitriones vivieron dos días marcados por muchas novedades y conocimientos en lo que hace a la comercialización de frutas y verduras e instituciones vinculadas al segmento.

El martes a la mañana la delegación recorrió las naves del Mercado Central de la Avda. Ricchieri, acompañados por funcionarios de dicho mercado y dialogaron con ellos y los puesteros. Más allá de la variada oferta, con su correspondiente presentación, envases, diseños, etc., se interiorizaron del momento, ya que encontraron un Central muy mejorado, aunque aún es un mercado con un déficit importante y tiene la necesidad del apoyo financiero estatal como herencia de la administración anterior, pero con las instalaciones funcionando en forma bastante eficiente, limpia y ordenada. Después de la media tarde participaron en un encuentro patrocinado por la Cámara Argentina Frutícola (CAF), donde expusieron sobre comercialización, mercados de abasto y temas afines, llevado adelante por autoridades de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abasto (FLAMA). Luego, tuvo su turno la AFIP, la DGI de Argentina, ya que la fruta y la verdura tienen un IVA del 10,5%, sin explayarse mucho sobre la temática tributaria porque no lo tienen permitido los funcionarios, dejaron una visión somera de ese aspecto, en particular para los productos que puedan ingresar del exterior. Continuaron los delegados del Sindicato de Changadores del Mercado Central, que en conjunto con las autoridades de dicho mercado implementaron un sistema previsional para los changarines, un tema de mucho interés para los integrantes de la CAMM, ya que es un debe relevante, muy sensible y que nunca se ha podido resolver bien en nuestro país. El final quedo para los técnicos del SENASA que remarcaron la importancia que empieza a tener para ellos la trazabilidad, para garantizar la inocuidad de los alimentos vegetales. El cierre fue una cena de camaradería con todos los participantes de la jornada.

Al día siguiente, miércoles, se desplazaron al mercado de abasto de Berazategui, conocido como “El Campito”. Es un mercado privado, de productores que operan al mayoreo por la noche con frutas y verduras. Son más de 100 puesteros que se agrupan en este mercado bajo la razón social de Productores del Sur. Su gerente general, un ex – contador de la AFIP, que hace 20 años agrupo unos veinte bolivianos, crearon y consolidaron este emprendimiento. Reconocido como uno de los más eficientes de los 17 mercados de abasto que afectan el cono urbano bonaerense, posee naves con rampas que permiten una circulación mecanizada de mercaderías de forma muy fluida, dentro de una estructura edilicia bastante moderna y prolija. A diferencia del Central, es un mercado que deja utilidades a sus asociados.

Después se desplazaron a la municipalidad de Berzategui, donde el intendente hizo de anfitrión, y, una de las cosas más trascendentes de sus dichos fue que en apoyo al mercado y a la red de minorista de la municipalidad no se permiten la construcción de hipermercados. Para terminar la visita se formó una ronda de negocios, evento que dejo encaminadas gestiones para una posible ida y vuelta de mercaderías de ambos países.

El entusiasmo y optimismo que genero esta gira hace pensar que la siguiente no se demorara, ya que hay posibilidades de negocios para ambas márgenes del Rio de la Plata. El sector productivo deberá ajustar el manejo de post – cosecha, el packing, los envases, los fletes, las gestiones burocráticas que exigen esta modalidad comercial y el conocimiento de la demanda de los mercados meta para tener una presencia efectiva en ellos. Eso hace imprescindible el ejercicio como el que realizaron esta treintena de viajeros la semana pasada, pero de forma más frecuente.

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 15 de setiembre del 2016:

La operativa transcurría en forma medianamente ágil, ya que según referentes la demanda a nivel minorista se vio disminuida por las pasadas jornadas de mal tiempo. Descendieron los valores de referencia de: brócoli, ciboulette, remolacha, zapallito, zuchini, zanahoria, frutilla y mandarina Ellendale. Aumentaron las cotizaciones de: calabacín, zapallo Kabutiá, espinaca y banana.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 10 al 16 de setiembre del 2016.

Hortalizas de hoja no subieron de precio a pesar del ciclón.

En Hortalizas de hojas continúa el escenario de alta oferta y precios relativamente bajos, en un marco de buenas calidades para la mayoría de sus rubros. Según referentes, los fuertes vientos de comienzos de semana no afectaron mayormente estos cultivos, por un lado debido a la cantidad de plantaciones y a que las temperaturas bajas de los días consiguientes fueron relativamente bajas y no propiciaron problemas de pudriciones.

Hortalizas de fruto: Tomate: la relativa escases de partidas con calidad superior y calibres grandes presionaron las cotizaciones al alza, aunque la presencia de partidas importadas contribuyó en parte a frenar esta tendencia. En el caso de morrón Rojo y Verde se verificaron leves incrementos en sus cotizaciones, impulsado por la menor oferta de partidas con calidad superior.