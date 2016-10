El viernes a la tarde en un predio del Bypass a Salto Grande,la Soc. de Fom. Rural Colonia 18 de Julio convocó a una demostración de uso de maquinaria desarrollada en el proyecto de “Mecanización para la agricultura familiar” del que forma parte. El coordinador de dicho evento que congregó a directivos y productores de dicha sociedad de fomento y otras, fue el Ing. Javier Texeira, quien nos decía que, “esto es una actividad organizada por la Soc. de Fom. Rural Colonia 18 de Julio,de un proyecto que se lleva adelante con Comisión Nacional de Fomento Rural y Soc. de Fomento Rural San Antonio de Canelones, junto con el Parque Tecnológico Industrial del Cerro y la empresa Deinur S.A., para la generación de equipamientos y maquinaria adaptada a la producción familiar para el movimiento de cargas. Equipos para movimientos de carga. Lo que se quiere es reducir el trabajo físico, el esfuerzo físico que hay que hacer constantemente en las chacras, moviendo cajones, levantando cajones, lleve, traiga, y a su vez generar alguna herramienta que se adapte a las condiciones de los productores familiares”.

Con el tema de movimiento de pallets y bins. “Cada vez se va más hacia ese lado, y hay que tener equipo para moverlos. Hay soluciones ya inventadas, el montacarga, el problema es que su costo lo vuelve inaccesible cuando uno tiene pocos bultos para mover. Incluso en el caso montacarga, no es solo el montacarga, sino el piso que tenes que tener, piso de hormigón y otro montón de cosas. Adaptar el equipamiento a las necesidades y las posibilidades es el proyecto”.

Consultado sobre lo que se mostraba, agrego “un brazo de carga, que en definitiva es una especie de poste articulado con un malacate que va empotrado en cualquier zorra, funciona con una batería, es eléctrico, lo que hace subir y bajar los cajones, sin hacer esfuerzo, o sea movimiento vertical lo hace el equipo, no lo hace la columna del trabajador, sino que lo hace el equipo, el trabajador lo que viene a hacer es empujar, cinchar, según esté subiendo o bajando la zorra, pero no tiene que levantarlo en peso. Hay otra modificación que sirve para levantar bolsas, puede servir en la chacra, puede servir en una zorra de camioneta para levantar colmenas. El otro es una especie de pequeño montacargas motorizado, que sube y baja bins, nos permite poner un bins o un pallets armado encima del camión o cargar los bins en la zorra, o descargarlos en el galpón, aún teniendo pisos de tierra o desparejos se mueve igual”.

También, el responsable de Deinur S.A. (Desarrollos Innovadores de Uruguay) Ingeniero industrial Alfredo Vaeza Moreira, que desde hace cuatro años están instalados en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, nos decía que “hoy lo que trajimos es un motoelevador, que en definitiva es una especie de lagarto motorizado, tiene tres puntos de apoyo, con una uña que levanta hasta un metro cuarenta de altura, y levanta hasta 800 kilos. No solo la elevación sino la traslación, con una rueda trasera que es la que tiene propulsión, que se mueve 180º, y tiene una maniobrabilidad muy buena, como cualquier lagarto.

Después trajimos, también, que está instalado en la chata, un brazo, que se utilizaría para cargar cajones, que está asistido con un malacate, de manera que cuando uno intenta levantar el cajón, acciona un switch que pone en funcionamiento el malacate y levanta. De esa manera uno lo que hace es la traslación, no sostener el peso, el brazo se encarga de su propio peso”. La oportunidad también permitió la discusión y el planteo de otras necesidades de los productores, máquinas clasificadoras por ejemplo, algo que puede estar dentro de las posibilidades del proyecto.

Argentina: El HLB llegó a Corrientes

El Huanglonbing, más conocido como HLB, es una enfermedad que mata la planta de citrus y por ello intensifican los controles, y esto complica a la industria y a la actividad.

Desde el Ministerio del Agro y la Producción anunciaron que se amplió la zona de contingencia del HLB.

El Servicio de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) comunicó la semana pasada que la zona de contingencia ya no es sólo la Provincia de Misiones, sino que se extendió hasta la zona Noroeste de Corrientes. Y cada vez más se intensifican los controles para evitar que la enfermedad se siga expandiendo, según declaraciones del ingeniero Yaco Mazal, subsecretario de Desarrollo y Producción Vegetal.