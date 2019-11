El precio de la cebolla mostró un aumento significativo en la plaza de Mossoró (RN) esta semana (11 al 14/11). Esto se explica por el aumento de los pedidos de São Paulo por el bulbo del noreste, principalmente originario de Irecê (BA), aliviando la presión de un mayor suministro en las regiones productoras de NE. Los precios en Mossoró cerraron a $ 27.00 ($u 236) por caja de 20 kg caja del tipo 3, 40.9% más que la semana anterior.

El escenario es optimista hasta el aumento de la zafra de los cultivos del sur, que se espera ocurran entre finales de noviembre y principios de diciembre.

En esta región, las lluvias continuaron obstaculizando la comercialización de cebollas ultra precoces, pero las precipitaciones no fueron masivas, como se esperaba en la semana anterior. Las perspectivas para los principales cultivares (precoces y criollos) siguen siendo buenas ya que hasta ahora no ha habido daños por las lluvias.

También se produjeron aumentos de precios, pero en menor medida, en Irecê y Vale do São Francisco (PE / BA): el promedio de la cebolla al agricultor en el campo fue de R $ 0,90 ($u 6,30) por kilo (+ 14,7%) y de R $ 21,50 ($u 193,5) por saco de 20 kg (+ 13,20%) de la caja del tipo 3, respectivamente.