Entre Ríos ha extremado los controles, disponiendo de barreras sanitarias en puntos claves por donde puede entrar la enfermedad, implementando cinco puestos de control las 24 horas del día.

El ministro de Producción, Carlos Schepens, se reunió con el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, para analizar diversos temas que hacen a la actividad productiva en la provincia.

Repasaron la marcha de la campaña de prevención del HLB, donde Entre Ríos ha extremado los controles, disponiendo de barreras sanitarias en puntos claves por donde puede entrar la enfermedad, implementando cinco puestos de control las 24 horas del día.

Schepens comentó que la provincia de Entre Ríos «es la región de mayor producción de cítricos dulces del país y la mayor amenaza para esta actividad es el HLB. Es la enfermedad más severa y destructiva de los cítricos», afirmó el funcionario. El ministro de Producción le comentó a Bernaudo, que el gobierno provincial está realizando, en conjunto con las diversas asociaciones de citricultores, una campaña denominada «Prevengamos el HLB. Cuidemos la actividad citrícola de Entre Ríos» para proteger al sector, defender la actividad económica más relevante del noreste entrerriano e impedir el ingreso de la afección a la provincia. La estrategia de comunicación que se está ejecutando, contempla la utilización de distintas piezas publicitarias en medios tradicionales, redes sociales, vía pública, etc. Además, desde Entre Ríos se han extremado los controles, disponiendo la provincia barreras de control sanitario en puntos claves por donde puede entrar la enfermedad, implementando 5 puestos de control las 24 horas del día. (Fuente: El Heraldo – RA)

En Entre Ríos decomisan y destruyen 5,6 toneladas de fruta tropical y cítricos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en un trabajo mancomunado con la Policía de seguridad vial de la provincia de Entre Ríos, decomisó y destruyó 5,6 toneladas de frutas cítricas y tropicales que eran transportadas sin cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y carecían de la documentación que avalara su origen. Durante la inspección, personal del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, ubicados en el puesto de control fitozoosanitario de la Ruta Nacional Nº 14, km. 341, a la altura de la ciudad entrerriana de Chajarí, decomisó lima Tahití, coco, maracuyá, mango, mamones y jengibre.

De la mercadería confiscada, un total de 5.150 kg, era trasladada en un transporte tipo camión y el resto, 450 kg, en un ómnibus de pasajeros, los cuales fueron detectados durante inspecciones de rutina realizados los días 7 y 9 de diciembre, respectivamente. En ambos casos fue constatada que la mercadería era transportada sin el amparo del Documento de Tránsito Vegetal (DTV), impreso obligatorio y empaque habilitado. Incumplían con la Disposición de la DNPV 2/2016, la resolución SENASA 165/13, resolución ex SAG 145/1983 y la resolución ex SAGyP 48/1998, y la resolución ex SAG 554/1983, y constituían un alto riesgo sanitario. Además, las frutas carecían del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y de la documentación necesaria para su traslado, faltando a la resolución Senasa 165/2013, que regula el tránsito de cítricos por el país y define las áreas según su condición fitosanitaria respecto de la enfermedad de huanglongbing (HLB).

La destrucción de las frutas decomisadas se realizó en el basurero municipal de la ciudad de Mocoretá, en la provincia de Corrientes, con maquinaria del municipio, y con gestión del intendente local. El HLB es la plaga más destructiva de los cítricos a nivel mundial, que hasta el momento no tiene cura. Por lo tanto, resulta de suma importancia evitar la introducción de la plaga, cumpliendo con la normativa, motivo por el cual el SENASA recuerda a los transportistas que para trasladar fruta fresca deben contar con la documentación completa que establece la normativa. Este tipo de controles son realizados habitualmente por el Organismo con el objetivo de prevenir la introducción y dispersión de plagas y enfermedades, para preservar el status fitozoosanitario argentino. El Servicio recuerda que es obligatorio denunciar cualquier sospecha de la presencia de la plaga comunicándose a la línea telefónica gratuita o al correo electrónico del SENASA. (Fuente: Diario Junio – RA)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 15 de

diciembre del 2016: La operativa comercial continuó moderadamente ágil. El importante nivel de ingresos registrados generó sobrantes y dificultades de colocación de la totalidad de las partidas. Descendieron los valores de: acelga, apio Hoja, remolacha, berenjena, morrón Rojo, tomate redondo, zapallo Kabutiá, banana ecuatoriana, pelón y sandía.