Jueves 23 de Mayo del 2019: La jornada comercial transcurrió con una operativa especialmente concentrada en las primeras horas y en donde continúan registrándose dificultades para la colocación de la totalidad de la mercadería. Descendieron los precios de: boniato zanahoria, ajíes catalanes, chaucha chacta, morrón, tomate, zapallito, frutilla, limón y mandarina común. No se registraron aumentos significativos en la oferta.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 18 al 24 de Mayo del 2019

Semana de baja actividad

El buen nivel de abastecimiento junto con la baja en la demanda dificulta la colocación de la totalidad de la mercadería.

Hortalizas de fruto: hacia el fin de semana se afirmo una marcada disminución de los valores de tomates redondos, por un lado, se observa una disminución de la demanda y una leve mejoría de las calidades de algunas partidas, si bien gran numero de partidas presentan problemas de madurez y coloración heterogénea, así como problemas de firmeza de pulpa y podredumbres. El caso de tomates Perita sus cotizaciones continúan firmes, ya que las partidas con calidad superior son relativamente escasas. En el caso de Cherry se mantiene el escenario de precios bajos ya que la oferta ha saturado claramente a la demanda de este rubro en el inicio de la zafra invernal de tomates del Litoral Norte. En morrones se observan descensos en las cotizaciones dado que por un lado la demanda se encuentra retraída, al igual que para la mayoría de los rubros, y a que ha mejorado la proporción de partidas que alcanzan estándares de calidad superior. Zapallito y zuchini, continúan con precios firmes pero que han demostrado leves descensos hacia el fin de semana, ayudado en la medida que su demanda es relativamente baja. En frutilla se observan descensos en las cotizaciones ya que se observan frutas con buena calidad proveniente de cultivos nuevos tanto del sur del país como especialmente del Litoral Norte que ha generado claros descensos en sus cotizaciones a lo largo de la semana.

Frutas cítricas: las lluvias acontecidas en el Litoral Norte han generado problemas de podredumbres en mandarinas y naranjas, en estas últimas si bien los precios máximos no han variado, existen gran numero de partidas con problemas de podredumbres y otros problemas sanitarios que presentan cotizaciones sensiblemente por debajo de las partidas de calidad superior. Mientras que en mandarina tipo Criolla, que es la mayoritaria en estos momentos, si se observan descensos en sus cotizaciones ya que los problemas de calidad no son tan graves. En limón, como es habitual en esta parte del año continúan registrándose descensos en sus cotizaciones, ayudado en gran medida a la alta proporción de partidas de calidad superior.

Hortalizas secas: los valores de boniatos tipo zanahoria especialmente presentan presiones a la baja dado que hay buena presencia en la plaza y a que el consumo a pesar de que las temperaturas son favorables para su consumo. En zanahoria también se generan presiones a la baja a medida que aumenta su presencia en plaza, en buena parte por el mayor ingreso de partidas del Litoral Norte.

En cebolla, si bien las cotizaciones permanecen estables se observa que gran número de partidas prosiguen exhibiendo problemas de calidad, aunque hay existencias de partidas conservadas con muy buena calidad.

En papa los precios continúan estables ya que las papas de reciente cosecha, que viene aumentando su presencia, están todavía pelonas en buena parte.