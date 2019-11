El 26 es la Asamblea de Acreedores y se espera una salida.

El próximo 26 de noviembre la Asamblea de Acreedores deberá tomar una determinación respecto al futuro de Citrícola Salteña (Caputto) y de no llegarse a un acuerdo, el juez ordenará la liquidación.

Héctor Piedrabuena, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola (CITRACITA) dijo a El País que los trabajadores esperan esa instancia con una mezcla de nerviosismo y optimismo. “Nerviosismo, porque no sabemos qué pasará y es la principal fuente de trabajo. Optimismo, porque según los datos que tenemos los trabajadores, de los acreedores privados hay un muy alto porcentaje que está a favor de un acuerdo”, explicó Piedrabuena.

El Banco República es el principal accionista y la incertidumbre de los trabajadores está vinculada con la postura que tomará la institución financiera. “Pensamos que como banco estatal irá por el camino del acuerdo. Tiene más del 40% de las acciones y su decisión será fundamental”, entendió Piedrabuena.

El dirigente destacó el apoyo recibido por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca, que “siguen de cerca esta situación”. Citrícola Salteña tiene 1.500 trabajadores empleados en forma directa, pero el sindicato dice que hay otros 1.500 en empleos indirectos. La empresa no dejó de exportar y continúa con la venta de jugo.

“Las quintas están con muy buena floración y habrá mucha fruta buena la zafra que viene. Citrícola Salteña se encargó de podar, curar y fertilizar las quintas. El vivero no paró de trabajar para apuntalar la reconversión varietal. La empresa sigue apostando fuerte al futuro”, destacó Piedrabuena.

El 15 de febrero de 2019, Citrícola Salteña se presentó a concurso de acreedores. Debía alrededor de US$ 8 millones a seis bancos y al menos US$ 4 millones a otros acreedores comerciales, publicó en esa ocasión El País.

Emilio Gancedo