El acuerdo de importaciones entre la UE y Mercosur hace saltar las alarmas

El acuerdo comercial firmado entre la UE y Sudamérica, concretamente con los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur), ha provocado la preocupación del sector citrícola español ante el peligro que supone la importación de nuevas plagas desde esos países, cuya mercancías aparecen con frecuencia en las listas de intercepciones de epidemias que afectan a la naranja.

Desde las organizaciones de productores de naranjas, entre ellas la Unió de Llauradors de Castellón, se está analizando no solo el problema desde un punto de vista fitosanitario, sino el impacto que conllevará la competencia de los cítricos exportados similar al de Sudáfrica, especialmente en el arranque de la campaña.

Este acuerdo, similar al que la UE tiene con Sudáfrica, propiciaría que productos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay llegaran con mayor facilidad al continente europeo, y los dos primeros son importantes productores citrícolas. Según datos proporcionados por el sector, las interceptaciones de plagas desde Argentina se han disparado de 5 a 24 en un año y en Brasil de 2 a 16. Esto quiere decir que esas naranjas venían con enfermedades que en España aún no existen. Si entran más fácilmente, eso implicará no solo mayores costes para los productores españoles en el control de las plagas, sino también para la administración, por ejemplo, en investigación. Este nuevo revés se suma a los problemas que la producción de cítricos española tiene de por sí: la competencia de Sudáfrica, la caída de precios, la imposibilidad de dar salida a toda la producción o la reconversión varietal. Desde las organizaciones españolas de producción se hace un llamamiento a la UE para que tenga en cuenta estos problemas de cara a esta negociación. Entre las medidas propuestas está que los cargamentos de fruta deban de pasar obligatoriamente por un tratamiento en frío durante su transporte, que debe estar «impuesto» y no depender de la decisión del país importador. Asimismo, piden que se consolide el «principio de reciprocidad» en las relaciones comerciales. (Fuente: El Periódico Mediterráneo – ES)