En estos días con la protesta en curso dialogamos con Miguel Villaroel, productor hortícola de la zona de Parada Viña y puestero fundador del Mercado Regional de Salto, esta visión nos daba del momento.

Desde mi punto de vista hay que agarrarlo con pinzas ¿no?, y buscar la forma, en la horticultura, de ver bien cuál es el problema. A mí me parece que en la horticultura hay que ver el problema y después entrar a plantear, ahí, yo veo bien que el pueblo proteste si no da para más. Es que es una realidad, en el negocio nuestro se están fundiendo diez a quince productores por año y los que estamos más o menos bien estamos pasando mal esperando que en algún momento esto cambie. Pero habría que sentarse a charlar con toda la gente involucrada. Está bien que empiecen a reclamar.

¿Y lo de las medidas, lo de trancar las rutas y demás?

Yo creo que cortar las rutas sería allá de última, creo que hay que agotar más recursos. Sí movilizaciones pacíficas, como se fue los otros días a La Gaviota, empezar a movilizarse, que empiecen a ver que se está hablando en serio, no vas a salir de tu casa a movilizarte si está todo bien. Empezar a hacerse sentir y que el gobierno vea que realmente estamos mal; y si no te dan bolilla empezar a subir el tono. Despacito empezar a demostrarles que el sector está grave en serio.

Otro productor hortícola que se manifestó a través de las redes sociales.

Con la aparición en las redes de un post de un productor hortícola del cinturón verde de Salto, Herico Ferreira, lo contactamos para solicitarle autorización de agregar el mismo a la presente, a lo que accedió sin reparos y a título personal. A la media tarde de ayer, en el momento del contacto, bromeo con una ironía, nos dijo que estaba protestando contra el mundo y a la pregunta de por qué, nos manifestó que él y su gente estaban instalando riego por goteo dentro de los invernáculos, con una sensación térmica de más de 50 grados centígrados. Sin dejar de reconocer que hay productores con dificultades, él también las tiene, el daño de los temporales superó toda previsión de los seguros y le crea inconvenientes a la hora de acomodar su base productiva. Mas allá de esa situación, estas son sus reflexiones en el post.

«Estamos en contra del aumento del dólar; menos a $37 o $40. El 70 u 80% de los productores medianos y chicos de casi todos los rubros desapareceríamos». «Vendemos en $, en plaza y compramos los insumos en dólares» y « como nunca hemos tenido accesibilidad a créditos blandos y estamos en constante diálogo con DIGEGRA y el gobierno buscando salidas a los problemas que se nos plantean», «ahora tenemos un seguro y se han buscado soluciones al agua etc..», «estos días muchos de los afiliados a nuestras Fomento están recibiendo presiones telefónicas para participar de las movilizaciones, pero en realidad nos sería perjudicial, hay que tener en cuenta que si la gente no gana no consume frutas y verduras, cosa que ahora están consumiendo, después de años. «Si pedimos recortes a la seguridad social y a los sueldos volveremos a los años en que la alimentación era la mínima y basada en el arroz».

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 22 de Enero del 2018: La operativa transcurrió en forma poco ágil en escenario de importantes ingresos de mercadería, que determinaron mayores niveles de sobrantes que jornadas anteriores. Descendieron significativamente los precios de: choclo, rabanito, tomate Cherry, zanahoria, durazno y naranja. Amentaron los valores de referencia de: lechuga, chaucha, zapallito y melón de calidad superior.

El gobierno italiano aborda un plan de emergencia para los cítricos de su país.

El Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales ha informado de que la mesa de cítricos, presidida por el subsecretario Giuseppe Castiglione, se reunió el 11 de enero de 2018. La reunión se organizó con el fin de encontrar vías para abordar la crisis del sector.

«Tenemos que restaurar la competitividad a través de un enfoque integrado capaz de utilizar todos los recursos disponibles. Ello debe pasar por el restablecimiento del potencial productivo y de una renovación varietal mediante los 10 millones de euros del Fondo Citrícola previsto en la Ley de Estabilidad 2018».

Acciones principales

– Medidas de emergencia: retirada de 4.500 toneladas de naranjas y distribución a los más desfavorecidos. El ministerio facilitará un plan de retirada de un total de 4.500 toneladas en dos fases:

-500 toneladas mediante el fondo total disponible para contrarrestar el veto ruso;

-aproximadamente 4.000 toneladas mediante concurso público para la compra de naranjas y su distribución a los más necesitados.

Restauración del potencial productivo y renovación varietal

Para respaldar una estrategia de restauración del potencial productivo de los campos de cítricos afectados por el virus de la tristeza, se deben coordinar las acciones de los productores con el apoyo de las instituciones.

.Creación de un registro citrícola nacional.

.Reconversión: establecimiento de una reconversión varietal con materiales certificados libres de virus utilizando los recursos del PSR y de la OCM de forma integrada mediante las organizaciones de productores.

Fondo citrícola: 10 millones de euros asignados por la ley presupuestaria

Para incentivar la agregación, los acuerdos sectoriales, la internacionalización, la competitividad y las producciones de calidad alta, la ley presupuestaria ha asignado un fondo citrícola de 10 millones de euros (2 para 2018, 4 para 2019 y otros 4 para 2020). El ministerio ha comenzado a hacer partícipe al sector para discutir los instrumentos que se activarán.

Exportaciones: acciones adicionales para dosieres fitosanitarios

Un elemento fundamental para lograr el equilibrio del mercado y mejorar las remuneraciones son las exportaciones y la apertura de nuevos mercados. Los fondos para apoyar la presentación de dosieres fitosanitarios ya se han asignado; es este un elemento estratégico para concluir con éxito las negociaciones con terceros países y empezar a exportar cítricos italianos.

Promoción y acciones coordinadas con la gran distribución

El ministerio busca poner en funcionamiento medidas extraordinarias de promoción e información al consumidor junto con los productores y la gran distribución organizada. Se han asignado 400.000 euros para 2018 que se pueden activar inmediatamente para dar a conocer las características nutricionales de las naranjas en colaboración con la gran distribución. (Fuente: Politiche Agricole – IT).

Emilio Gancedo