Hay buena oferta de frutas con precios que a nivel mayorista están por debajo de $ 80 por kilo.

Se espera una cosecha de manzana caracterizada por un elevado volumen.

El precio de la manzana se mantiene relativamente alto, entre $ 65 y $ 70 por kilo a nivel mayorista, lo que supone 20% más para los consumidores. En algunos lugares se venden a $ 100 por kilo.

No obstante, en unos 15 días el precio comenzará a descender y ello sucederá en forma muy notoria, tanto que se estima que puede situarse 50% menos que en la actualidad, según reveló Hugo Moizo, integrante de la Cámara Frutícola Uruguaya.

Moizo explicó que esta semana comenzará la cosecha de la variedad Gala en el marco de una zafra de manzana muy buena, de alto volumen y buena calidad, siempre y cuando el estado del tiempo no presente complicaciones.

El productor remarcó que a esta altura del verano hay una muy buena oferta de frutas en la operativa del Mercado Modelo, tratándose de una oferta variada y con calidades muy buenas, con precios más o menos ventajosos, según el caso.

En pera está ingresando la Williams precoz y los precios también irán descendiendo. Actualmente, según datos del Observatorio Granjero de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, tiene un precio entre $ 60 y $ 67 por kilo.

En durazno, la oferta es de alto volumen y se espera que se sostenga durante febrero. Se está cosechando con fuerza la variedad Rey del Monte y también la Dixieland. En este caso, los precios están bastante estables, dijo Moizo, tal vez un poco a la baja. El kilo, siempre en valores a nivel mayorista, llega a $ 35.

También hay un elevado ingreso de ciruelas, cuya cosecha fue abundante y aún queda bastante por recoger. El precio no ha cambiado en la última semana y como máximo se paga a $ 30 el kilo.

La banana, la fruta más consumida en Uruguay, mantiene su precio en $ 31,50 por kilo (mayorista).

Está cayendo la oferta de sandía, cuyo precio creció 60% la última semana, a $ 8 por kilo mayorista.

En el caso del melón, Moizo explicó que las últimas lluvias incidieron negativamente y que incluso el 50% de la fruta que estaba en el campo se pudrió. El precio, en este rubro, se mantiene en $ 20 por kilo como máximo.

En el caso de la uva, está ingresando fruta de la variedad Cardinal y pronto comenzará a ingresar la Moscatel. Los precios de la uva comenzaron a bajar, un 7,9% en la última comparación semanal, a $ 35 el kilo como valor techo. El precio de la naranja se mantiene bajo, en $ 13 por kilo.

El kiwi ($ 80 el kilo) y la frutilla ($ 85 el kilo) mantienen precios relativamente elevados. En el caso de la frutilla, había bajado, pero la oferta mermó y el valor creció algo más del 40% en la última semana.

Finalmente, el precio de la banana (producto que se importa el 100% y constituye la fruta más consumida en el país) se mantuvo sin cambios, con un máximo de $ 31,50 por kilo. (Fuente: El Observador)

Christiaan van der Goes, Krocom:

«Este mes se cambian los boniatos españoles por los norteamericanos»

La temporada norteamericana de boniatis empezó hace varios meses para Krocom, de Barendrecht, Países Bajos. «La cosecha de Carolina del Norte comenzó en octubre y, aunque ese mes España predominaba en el mercado, ahora sus volúmenes están disminuyendo, y acabamos de entrar en un mes de cambio. Los precios empiezan a ser muy parecidos y calculo que EE. UU. comenzará a apoderarse del mercado en las próximas semanas», explica Christiaan van der Goes.

«La mayoría de importadores holandeses está comenzando ahora con los boniatos norteamericanos porque antes era difícil competir contra los precios de la oferta europea. En los últimos meses, España, Egipto y Portugal también han ocupado el mercado», continúa Van der Goes, «aunque ahora se ha vaciado un poco y está claro que las ventas van mejor».

Según Van der Goes, aunque cada vez hay más proveedores de boniatos en el mercado europeo, este es capaz de absorber este volumen. «Todavía hay margen en el mercado para este producto en expansión. Se calcula que su consumo aumentará al menos un 30% en los próximos años y se está volviendo más conocido y querido en toda Europa. Reino Unido sigue siendo el mayor consumidor con diferencia, pero está dándose un aumento enorme en Europa del Este».

Krocom comenzó a importar boniatos de EE. UU. hace dos años. «Abastecemos a una amplia cartera de compradores, desde cadenas de supermercados hasta mayoristas, pasando por tiendas especializadas, cuyos volúmenes varían de un envase a un camión entero», afirma Van der Goes. Aunque, en teoría, los boniatos norteamericanos están disponibles todo el año, Krocom suele importar hasta el verano, ya que es cuando Egipto y España abordan el mercado con volúmenes grandes.

Los productos estadounidenses son de buena calidad, según Van der Goes, aunque prefiere no comprometerse demasiado. «Un huracán azotó Carolina del Norte durante la cosecha, pero, por suerte, para entonces casi todos los proveedores ya habían entregado entre el 50% y el 70% de la cosecha. Aún así, esperamos que no nos envíen los boniatos cosechados después del huracán, porque podrían echar a perder nuestra relación calidad-precio».

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 16 de enero del 2017: La operativa comercial se desarrolló de manera ágil, sobre todo para algunos rubros como tomate y frutas en general. Aumentaron los valores de referencia de: choclo, nabo, repollo blanco, berenjena, tomate y melón. Descendieron las cotizaciones de: apio hoja, puerro, tomate cherry, zapallito y manzana Gala.

DESTACADOS DE LA SEMANA PARA UNA ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 16 al 22 de enero del 2017.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra siguen siendo las zanahorias, y se agregan los repollos, los zuchinis y los morrones rojos. Y como la mejor opción en frutas por siete días más son las sandías.

Emilio Gancedo