La granja al día

Ayer al cierre de la jornada visitamos brevemente el Mercado Hortifruticola Regional de Salto. En dialogo con los operadores hablaban de la quietud comercial que estaban viviendo.

Semana Santa comercialmente valió por el lunes y martes, luego se produjo un parante que aun ayer martes, no se le veía fin.

Con precios estables, tomates con un máximo de $ 35 el kilo, boniatos a $ 150; y, zapallos ankito o koreanito a $ 150 la bolsa de 20 kilos de segunda calidad y $ 200 el mejor, choclos a $ 150 la docena el super dulce. No se veía verdura de hojas, y si, sobrante de frutas.

No hubo oferentes en volumen y tampoco compradores de volumen, la gente que viene de otras localidades están esperando el inicio de la zafra de otoño invierno de primores, para justificar con cargas completas el traslado. Y, sobre ese tema manifestaban que recién este jueves empiezan la mayoría de los operadores-chacreros que trabajan en el Mercado, con producción a contra-estación, tomates, morrones, etc.

Como suceso de estos días, ya aparecieron compradores de frontera sondeando precios y producción por la disparada de algún producto como es el caso de los tomates en Brasil. Es una posibilidad que genera oportunidades puntuales que ayudan después a los promedios.

Semana muestra el mayor aumento de los precios en 2017.

Los tomates brasileros aumentan en un 40%

en la CEAGESP.

Esta semana (del 10 al 13/04), el tomate de ensalada Larga Vida en CEAGESP tuvo una fuerte valorización: 2A y 3A se han comercializado R $ 47,91 / caja (+ 40,73%) y de R $ 83.20 / caja de 20 kg (+31,13 %), respectivamente, durante la semana anterior. El lunes (10), el resultado llegó a ser vendido por R $ 94.44 / cx, mayor promedio para este año, aunque bajo un poco durante la semana, se mantiene en niveles altos. Según operadores, la caída de los precios en la semana en curso se explica porque hubo una maduración mayor de frutas, levantando ligeramente la oferta. Los altos precios ya se explican debido a las regiones productoras de la cosecha de verano están desacelerando cada vez más la cosecha, dejando menos del 22% de la cosecha para ser comercializados. Durante la siguiente semana, la oferta puede ser inferior por las temperaturas más suaves, sin embargo, el tomate no debe tener un valor significativo, ya que la presencia de los productos de los cultivos de invierno en el mercado es cada vez mayor.

Ranking de Hortifruticolas de Brasil en marzo

Se refiere tanto a la comercialización en Sao Paulo al por mayor (CEAGESP), como en las regiones productoras.

ALTA

1 TOMATE: Por primera vez en el ranking de 2017 el tomate de ensalada 2A registró la mayor apreciación del mes, debido a la proximidad del fin de la cosecha de verano y el comienzo de la temporada de invierno (aunque a un ritmo más lento). Vale la pena señalar que la maduración acelerada de plantas de tomate en los meses anteriores, significo que consiguieron la producción más baja al final del ciclo. También en abril, la previsión es que SP, RJ y ES comiencen la recolección de la primera etapa de la cosecha de invierno – que todavía no debe ser intensa y puede seguir garantizando suficientemente el precio, al menos, para cubrir los costos de producción.

BAJAS

LECHUGA (crespa): Entre las mayores cotizaciones de febrero estuvo la lechuga crespa, en marzo, tuvo la mayor devaluación del mes. Esto se debe a que, con la reducción de las precipitaciones facilito su producción en la primera quincena de marzo, la productividad aumentó en Sao Paulo y el suministro de verduras fue regularizado. En abril, sin embargo, teniendo en cuenta que el frente frío que perjudican a la producción en las últimas semanas de marzo, el volumen disponible puede ser limitado y aumentar los precios.

Emilio Gancedo