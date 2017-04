La Union de Exportadores del Uruguay (UEU) y Uruguay XXI, junto a la Cancillería, recibieron una misión inversa de supermercadistas y compradores de alimentos y bebidas provenientes de Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Panamá, Chile y Brasil. Estos empresarios no pertenecen a los supermercados que tradicionalmente compran en Uruguay si no que son potenciales compradores. Durante la misión se organizaron rondas de negocios con exportadores locales y visitas a empresas y a supermercados.

Desde Brasil vinieron integrantes de la Asociación Catarinense de Supermercadistas, organización con la cual la UEU firmó un convenio de cooperación en octubre del año pasado y esta es la primera de las acciones conjuntas que ambas instituciones llevan a cabo. La UEU tiene previsto en junio participar de una feria de supermercadistas en Santa Catarina para presentar los productos uruguayos y continuar con la inserción en el mercado catarinense. (Fuente: comunicación y portal de la Unión de Exportadores del Uruguay)

Los productores argentinos de arándanos piden avanzar en los acuerdos Mercosur-UE

El Comité Argentino de Arándanos (ABC) acompañó la visita oficial del presidente Mauricio Macri a Holanda y consideró fundamental “fortalecer las relaciones internacionales y avanzar en acuerdos económicos entre el Mercosur y la Unión Europea” y “concretar tratados de libre comercio”.

“Es fundamental fortalecer las relaciones internacionales y avanzar en acuerdos económicos entre la Unión Europea y el Mercosur con el objetivo de abrir nuevos mercados y promover los ya existentes”, expresó el presidente de la entidad, Carlos Stabile. Además, destacó que “los encuentros en Holanda permiten expresar internacionalmente la necesidad de modificar la presión arancelaria y concretar tratados de libre comercio que hagan nuestros productos más competitivos”.

“Esta gira es muy importante para nuestro país y el sector agropecuario en particular. Por eso agradecemos la invitación del Gobierno Nacional con el que coincidimos plenamente en la necesidad de fortalecer las relaciones internacionales y potenciar la imagen de la Argentina como supermercado del mundo”, agregó Stabile.

“Esta visita nos abre oportunidades comerciales muy importantes. El puerto de Rotterdam es una opción clave pensando en el cambio de la matriz logística que necesita hacer el sector para ser más competitivo. Para aprovechar al máximo esta oportunidad única se deben conseguir mejores convenios con las empresas marítimas y lograr reducir el tiempo de traslado para poder llegar a destino en 20 días”, concluyó el titular de ABC. (Fuente: INFOCAMPO-RA)

Pierden hasta el 80% de las hortalizas por las lluvias en Río Colorado-Argentina

Un nuevo golpe recibió la producción de Río Colorado, uno de los proveedores importantes de legumbres en Argentina, luego de que las últimas intensas lluvias, que superaron los 200 milímetros el fin de semana, dejaron pérdidas de entre un 70 y 80 por ciento de la producción total de hortalizas y verduras que se realiza en la localidad.

Las pérdidas se transformarán en millones que dejarán de circular en la comarca.

Una vez más, el clima no tuvo piedad con la zona de producción de Río Colorado y esta vez destruyó gran parte de las cosechas de zapallo, cebolla, zanahoria, morrón, tomate, lechuga, acelga, papa, maíz, berenjena, chaucha, perejil, entre otros productos que estaban a punto de ser recolectados.

Los primeros datos recogidos por “Río Negro” en la recorrida por las colonias frutícolas arrojaron que todo lo que se estaba produciendo bajo cubierta se perdió totalmente, mientras que se mantenía la esperanza de recuperar algo de la producción que estaba a cielo abierto.

Con los primeros rayos de sol, la ingeniera de la Cámara de Productores de Río Colorado, Pilar Muñiz, comenzaba a recorrer la zona para hacer un relevamiento y reunir los números que podrán llevar a la declaración de la emergencia del sector.

“Las pérdidas son más que significativas, hasta el momento podemos ver que algunos de los productores tienen una pérdida del 100% de sus producciones. Mientras que algunas podrían recuperar un porcentajes de algunas hortalizas que ya estaban cosechadas, como la cebolla, pero la producción de hojas se la llevó la tormenta”, señaló la profesional.

Se estima que en Río Colorado existen algo más de 500 hectáreas de producción de cebolla y la pérdida de la hortaliza rondará al 80%. Se mantenía la esperanza de recuperar una parte de las que ya estaban cultivadas en los campos más altos, donde el agua escurrió más rápido.

Se esperaba que en las próximas horas lleguen desde la Secretaría de Producción de la Provincia, las planillas de las declaraciones juradas que oficializarán y cuantificarán el desastre en el que volvió a caer esta localidad y que afectará directamente a la economía de toda la comarca. (Fuente: portal Rio Negro – AR)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 3 de Abril del 2017: La jornada comercial transcurrió en forma medianamente ágil, con mayor nivel de transacciones y concurrencia de público que la anterior semana. Disminuyeron los valores de: tomate redondo, zapallito, mandarina, zuchini, brócoli, choclo dulce, espinaca, acelga, rabanito y remolacha. Se registraron aumentos significativos en las cotizaciones de morrón rojo, apio y repollo de calidad superior.

DESTACADOS DE LA

SEMANA PARA UNA

ECONOMÍA SALUDABLE

Productos recomendados de la semana del 3 al 9 de abril de 2017.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra siguen siendo los calabacines, acompañados por los zapallitos y las lechugas. Y como la mejor opción en frutas por siete días más vuelven a ser las peras William´s y las manzanas.

Jornada INIA.

Variedades de boniato

El Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola junto a la División de Desarrollo Rural de la Intendencia Departamental de Rivera lo invitan al Día de Campo en el Predio del Sr. Ricardo Gutiérrez en Bañado de Chajá, departamento de Rivera el próximo 6 de Abril a las 15 horas.

Durante la jornada se discutirán los siguientes temas: Variedades de boniato. Maquinaria para cosecha. Manejo pos cosecha. Comercialización

Emilio Gancedo