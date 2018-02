La granja al día

Anuario Estadístico del Mercado Modelo.

El Observatorio Granjero recopila información sobre el comercio mayorista de frutas y hortalizas en el ámbito del Mercado Modelo, para el caso, la del año 2017. Los datos, proceden de diversas fuentes y están organizados de forma que permitan una mejor toma de decisiones por parte de productores, operadores, empresarios, investigadores y representantes del sector público (en este último caso para la formulación de políticas de desarrollo), así como observar cuantitativamente la realidad económica del negocio de Frutas y Hortalizas en nuestro país.

La información de las frutas y hortalizas se agrupan en la siguiente forma: Frutas cítricas, Frutas de huerta, Frutas de hoja caduca, Hortalizas de fruto, Hortalizas de hoja brote e inflorescencia, Hortalizas secas o pesadas y Legumbres. Y, por regiones, a saber, Litoral Norte: Paysandú, Salto y Artigas, (30,5%del total del volumen), Este: Maldonado y Rocha, (2,4%) Sur: Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Florida, (64,6%), Norte: Rivera y Tacuarembó; (2,5%)

La distribución del volumen comercializado en el Mercado Modelo en 2017 fue: hortalizas de fruto 14,1%, frutas citricas13,5%, tropicales y exóticas 13,2%, frutas de hojas caducas 10,9%, hortalizas de hoja brotes e inflorescencias 7,2%, frutas de huerta 4,3%, legumbres 0,2% y hortalizas secas o pesadas 36,6%.

Y, en volumen equivalen a, Hortalizas secas o pesadas 120.517 toneladas, Frutas cítricas 46.409 toneladas, Hortalizas de fruto 44.434 toneladas, Tropicales y exóticas 43.613 toneladas. Frutas de hojas caducas 36.004 toneladas, Hortalizas de hoja brotes e inflorescencias 23.827 toneladas, Frutas de huerta14.216 toneladas; y, Legumbres 94 521 toneladas.

Con una media de volumen por mes de 25.000 toneladas, remitidas a esa central comercializadora.

La distribución de ingresos totales por rubros al Mercado Modelo en el 2017 fue la siguiente: Papa 18,1%, Banana 12,5%, Naranja 6,8%, Manzana 6,2%, Tomate 6,1%, Mandarina 5,7%, Cebolla 5,1%, Zanahoria 4,9%, Boniato 4,5%, Morrón 3,4%, Zapallito 2,5%, Sandía 2,2% y Zapallo Kabutiá 2,1%.

El monto bruto, porcentualmente, comercializado en el 2017 se distribuyo de la siguiente manera: frutas de huerta 5,5%, legumbres 0,4%, hortalizas secas o pesadas, 26,0% frutas cítricas 9,7%, hortalizas de fruto 18,3%, tropicales y exóticas 16,2%, frutas de hojas caducas 15,9%, hortalizas de hoja brotes e inflorescencias y 7,9% frutas de huerta 5,5%.

La distribución anual del monto bruto de frutas y hortalizas comercializado en el Mercado Modelo en 2017 de los rubros más incidentes son:

Banana 14,2 %, Papa 14,0 %, Tomate 8,3 %, Manzana 7,5 %, Morrón 5,3 %, Cebolla 4,1 %, Naranja 3,9 %, Mandarina 3,6 %, Frutilla 3,0%, Durazno 2,7 %, Zanahoria 2,6 % y Zapallito 2,3 %.

La facturación global de la comercialización del Mercado Modelo ascendió a U$S 280.000 en el 2018.

En la distribución de ingresos mensuales de frutas y hortalizas al Mercado Modelo por departamento de origen, al cabo del año, Salto esta con el 29,5 %, en segundo lugar detrás de Canelones con el 33,4%.

También acompaña dicho análisis un cálculo del consumo aparente de frutas y hortalizas frescas, pautando la relevancia del Mercado Modelo en la oferta nacional.

Con un total de 785.000 toneladas de consumo anual nacional, por un lado con las 329.000 toneladas que ingresan al mercado, pautan una preferencia por el mismo con un 61% de la comercialización de frutas y verduras; y, por el otro, en ese total se deprende que los uruguayos estaríamos en el orden de 382 gramos por día de consumo de frutas y hortalizas.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 5 de febrero del 2018: La operativa transcurrió de manera ágil, con renglones muy buscados por los compradores y que presentaron precios firmes. Amentaron los valores de referencia de: morrón rojo, tomate, ajo, pera, naranja y repollo rojo. Descendieron significativamente los precios de: rabanito, repollo blanco, zapallito, zuchini, calabacín, zanahoria y pelón.

La papa representa el 18% del consumo de frutas y verduras

La papa y la banana siguen ocupando el primer y segundo lugar en el consumo de frutas y hortalizas de los uruguayos, según muestra el anuario estadístico del Mercado Modelo de 2017.

Los datos muestran que la papa representó el 18% de todo el movimiento que hubo en el Mercado Modelo en 2017 y la banana el 12,5%.

Luego se ubicaron la naranja (6,8%), la manzana (6,2%), el tomate (6,1%), la mandarina (5,7%), la cebolla (5,1%).

Pablo Pacheco, ingeniero agrónomo de la Unidad de Desarrollo Comercial del Mercado Modelo, explicó que el precio de la papa en Uruguay está muy determinado por la concentración que hay en la producción.

«La papa tiene la particularidad de que muy pocos productores manejan la producción. Son unos 100 productores que concentran la producción y de repente hay 20 que manejan el 70% de esa producción y de esa oferta», dijo.

Sin embargo, señaló que esos productores hay tenido un manejo «saludable» del precio porque «saben que es un producto básico, el más importante en el consumo y en el negocio y es importante que no pongan un precio que dispare mucho la inflación».

Respecto al valor nutricional de la papa, cuyo consumo no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, Pacheco señaló que el problema no es el tubérculo sino la ausencia de otros vegetales en la dieta de los uruguayos.

«Cuando se plantea en foros más nutricionales parece que hay una guerra contra la papa y el boniato. No está mal comer mucha papa el tema es que hay que incorporar más del resto», consideró.

Pacheco sostuvo que no se trata de un alimento con bajo valor nutricional porque dada la cantidad que se consume en Uruguay termina haciendo un aporte importante, por ejemplo, en Vitamina C.

«A pesar del bajo volumen de vitaminas por ejemplo, por la cantidad que se consume termina siendo importante en la incorporación de vitamina C. Capaz que más que una fruta que tiene un porcentaje altísimo de vitamina C pero que comemos menos. La papa está bien, es una hortaliza que hay que seguir comiendo, pero que no sea la única», afirmó. (Fuente: portal Ciento180grados)

Emilio Gancedo