La citrícola adquirió parte de una distribuidora. Buscan aumentar las ventas de limones, paltas y mandarinas.

Para aumentar sus ventas en Estados Unidos, citrícola San Miguel puso un pie en ese país a través de la compra de una compañía especializada en la comercialización de fruta fresca.

La empresa basada en Tucumán cerró una alianza estratégica con la firma peruana La Calera, que a su vez es dueña de la compañía Andean Sun Produce.

A partir de esta alianza, San Miguel manejará la venta de sus limones, uvas, paltas, naranjas y mandarinas en Estados Unidos y Canadá.

Este año Estados Unidos aprobó el ingreso de limones frescos argentinos a Estados Unidos.

La novedad le abrió a San Miguel, la principal productora de estos cítricos, un nuevo nicho de negocios.

A través de Andean Sun Produce, San Miguel comercializará en esos mercados frutas de 4 orígenes: Perú, Argentina, Uruguay y Sudáfrica. Solo los limones son argentinos: el resto de las frutas que se producen aquí aún no han conseguido la autorización para venderse en Estados Unidos, como si ocurre con la producción uruguaya, por ejemplo.

Desde San Miguel no quisieron detallar el monto de la operación ni el porcentaje de participación que tienen en Andean Sun.

Lo que sí confirmaron fueron los motivos que impulsaron esta compra: manejar directamente la comercialización y definir la estrategia que les permita aumentar el margen de ganancias en la distribución de sus productos.

La empresa ya cuenta con oficinas en Swedesboro (New Jersey) y Miami (Florida).

En los próximos meses prevén abrir una nueva sede en California, para complementar su presencia en la Costa Este.

“Contar con la experiencia de Andean Sun Produce es un valor diferencial a la hora de atender las necesidades del mercado norteamericano, de gran relevancia para nosotros por su extensión y sofisticación.

Tener una comercializadora en Estados Unidos nos permite incrementar la cadena de valor,” afirmó Maximiliano D’Alessandro, Chief Marketing Officer de San Miguel.

Con cerca de 10.000 hectáreas en Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Perú, San Miguel abastece a más de 200 clientes en 80 países.

La compañía procesa anualmente 400.000 toneladas de cítricos y en la última campaña exportó 124.000 toneladas de fruta fresca.

En agosto del año pasado, San Miguel compró la empresa peruana Agrícola Hoja Redonda en una operación que demandó US$54 millones y comenzó a exportar uva y mandarinas a Estados Unidos.

“A partir de esta compra, y luego de la autorización para vender limones en Estados Unidos, ese mercado pasó de ser una mercado marginal a convertirse en uno de mucha relevancia”, le dijo D’Alessandro a Clarín.

“Estimamos vender 30.000 toneladas de frutas de San Miguel en Estados Unidos. Sumado a lo que ya vende allí La Calera, esto representa una facturación de US$100 millones”, indicó.

En 2017 San Miguel facturó US$230 millones en el total de sus negocios de agroalimentos (fruta fresca y productos derivados).

De ese monto, el 12% correspondió a ventas en EE.UU. “Nuestra expectativa es que este año ese país represente el 30% de nuestras ventas totales”, sostuvo.

“El hecho de estar con presencia en ese país nos va a permitir mejorar el servicio al cliente; recibir directamente la fruta en el puerto; hacer las confecciones en el packaging que el supermercado considera que es el mejor para el consumidor y capturar en definitiva el valor de ese servicio que antes lo hacían terceras empresas”, destacó D’Alessandro. (Fuente: CLARIN – RA)

CEASA de Sao Paulo tiene la comercialización restablecida

Hasta el final de este viernes (1/6) abastecimiento está por encima de la media en la central de abastecimiento.

CEAGESP informa que fue restablecida durante el feriado de Corpus Christi la comercialización en el mercado. “Durante las 24 horas del jueves (31/5) se registró la entrada de 1.571 camiones cargados de frutas, verduras, legumbres, flores y diversos”, dice la compañía, en nota. Hasta las 9 de la mañana de este viernes (1/6), entraron 722 camiones con diversas mercancías.

“Se estima que hasta el final del día el registro de volumen ofertado sea por encima de la media, con la entrada acentuada, incluso, de los productos de otros Estados que registraron una fuerte retracción de oferta en el período de huelga, como piña, papaya, melón, sandía, mango, manzana, patata, cebolla entre otros. ”

Mercado.

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 4 de Junio del 2018: La operativa comercial transcurrió en forma medianamente ágil, ya que la venta del fin de semana junto con el inicio de un nuevo mes, favorecieron la demanda. Descendieron los valores de lechuga, repollo Blanco, rúcula, ajíes, berenjena, banana, mandarina común y naranja. Aumentaron los precios de referencia de: morrón, tomate Cherry, zapallito, zuchini, puerro, choclo, espinaca, así como apio, brócoli y coliflor de calidad superior.

INIA Las Brujas y el Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola Organizan la Jornada de Divulgación “Mejoramiento Genético de Cítricos: Variedades liberadas y futuros desarrollos”.

El jueves 7 de junio a la hora: 9:00 a 12:00 en la Estación Experimental de INIA Las Brujas, Ruta 48, km. 10, Canelones

La actividad está dirigida a empresarios, comerciantes, técnicos de campo, viveristas y público en general y pretende poner al día las principales características de las nuevas alternativas varietales propuestas por INIA/FAGRO para su desarrollo tanto para exportación como para mercado interno.

Se realizará una recorrida por el módulo de variedades recientemente instalado en INIA Las Brujas.

Consultas a: Tel. 23677641 – mjtrujillo@inia.org.uy

CANASTA INTELIGENTE

Una selección de las mejores y más abundantes frutas y verduras de estación, para una dieta equilibrada y conveniente.

FRUTAS Y VERDURAS PARA LA CANASTA DEL 5 AL 18 DE JUNIO DE 2018:

Cebolla, calabacín, boniato, acelga, remolacha, apio, limón, mandarina y naranja.

INICIA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ANUAL REGISTRO NACIONAL FRUTIHORTÍCOLA

La Dirección General de la Granja (DIGEGRA), llama a PRODUCTORES FRUTÍCOLAS, HORTÍCOLAS Y FLORÍCOLAS DE TODO EL PAÍS, a inscribirse (primera vez) o actualizar y/o confirmar sus datos (si ya está inscripto) en el REGISTRO NACIONAL FRUTIHORTÍCOLA. Anunciamos que a partir de este periodo de inscripción el ingreso y/o la actualización (tanto para empresas frutícolas como hortícolas y florícolas), se realizará todos los años ÚNICAMENTE en el mes de junio. La inscripción en el registro es de carácter obligatorio y excluyente para acceder a los diferentes beneficios del MGAP. El plazo para ingresar al registro será a partir del próximo lunes 4 de junio, hasta el 29 de junio. Por mayor información deberán dirigirse a DIGEGRA.

