El precio del tomate, uno de los ingredientes esenciales de la gastronomía paraguaya, se ha disparado de nuevo. El experto investigador en horticultura, Peter Gibert, explica las subidas recurrentes en los precios de este alimento por la falta de avances tecnológicos en la producción de tomates, con los que se podría mantener la producción durante todo el año.

«A pesar de que hay variedades adaptadas para conseguir una producción durante todo el año no se utilizan, por lo que no se consigue superar el problema», declaró Gibert a la emisora paraguaya Ñandutí AM.

Gibert señaló que en las ferias frutihortícolas que se realizan periódicamente en Asunción, en los Agroshopping, se pueden encontrar estos tomates de producción nacional durante los doce meses del año, lo que demuestra el buen provecho que obtienen los productores con la tecnología existente. También mencionó la producción nacional de patatas, como ejemplo de la ventaja que ha supuesto la innovación tecnológica, ya que está permitiendo liberarse de la dependencia que se tenía de las importaciones de patatas de Argentina y Brasil.

«Los productores paraguayos están cada vez más satisfechos con las producciones nacionales frente a los productos importados», concluyó el experto.

(Fuente: Diario Hoy – PY)