Alejandro Buratovich, presidente de la UPEFRUY.

Las dificultades para cerrar un acuerdo comercial entre la UE y Mercosur están lastrando las exportaciones de cítricos y arándanos de Uruguay al bloque europeo, según las empresas del sector y el gobierno uruguayo.

Las exportaciones hortofrutícolas del país a la UE cayeron en 2018, según los datos que maneja la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY), hasta los 4 millones de dólares.

»Las exportaciones a Europa fueron el año pasado algo menos que en el anterior por distintos factores. Está la coyuntura, la caída de la demanda,… pero también la poca capacidad para alcanzar un acuerdo comercial», reconoció el embajador de Uruguay en Alemania, Gabriel Bellón.

Las negociaciones para sellar un acuerdo comercial entre Mercosur y la UE llevan años abiertas sin muchos progresos, aunque en los últimos dos años se han registrado importantes avances.

»El acuerdo podría generar que parte del volumen perdido vuelva, aunque no creo que se alcancen los niveles anteriores», asegura por su parte Alejandro Buratovich, presidente de la Upefruy.

En este sentido, Heraldo Méndez, gerente de Upefruy, apunta que «Mercosur no está dando las ventajas» que el sector pensó en un primer momento que conseguiría, pese a que la exportación entre los países miembro sí que se ha facilitado.

Otro escollo, desde el punto de vista uruguayo, son las trabas no arancelarias que impone el bloque europeo, a juicio de Buratovich, quien indicó que «cada día es más difícil trabajar con Europa» por el aumento de los requisitos fitosanitarios.

A esto se añade que los productos frutihortícolas uruguayos deben pagar desde hace tres años aranceles para acceder a la UE, cuando hasta entonces -por ser considerado país en vías de desarrollo- quedaba exento gracias al denominado Sistema General de Preferencias.Buratovich recalcó, por último, que Uruguay es un productor que cumple con unos estrictos estándares sanitarios y que además ofrece buenas condiciones a sus trabajadores.

»Somos lo que Europa dice que quiere, pero no lo que compra», lamenta.

(Fuente: EFE)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 7 de Febrero del 2019: La jornada comercial se desarrolló de manera medianamente ágil, en un escenario de alta demanda por hortalizas de fruto, a excepción del tomate. Aumentaron significativamente los precios de: morrón rojo y amarillo, pepino, zapallito, zuchini, boniato zanahoria, lechuga, perejil, repollo, acelga, apio planta, banana y pelón. Descendieron los precios de: tomate, ají, berenjena, uva Moscatel, manzana Granny Smith atmósfera controlada, manzana Gala y pera William’s. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de uva Red Globe.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Información del 2 al 8 de Febrero del 2019

Febrero comenzó con buenas expectativas de ventas.

Frutas de hoja caduca: la oferta de duraznos corresponde en su mayoría a los del grupo de los Pavia, que son los preferidos por los consumidores actualmente y cotizan a mayores valores, aunque hay varias partidas que se encuentran inmaduras y enlentecen la venta en los puntos minoristas. En cuanto a los pelones, las partidas son muy escasas, sobre todo aquellas de calibres mayores (y de colocación más ágil) que además son los que presentan precios superiores. Uva: gran parte de la oferta de Moscatel presenta problemas de pudriciones y coloración desuniforme, incluso algunas aun se encuentran inmaduras. Este panorama favoreció la colocación más ágil de otras variedades de reciente cosecha como Red Globe, Italia y Ribol, que también en su mayoría se encuentran inmaduras.

Frutos de la huerta: la zafra de sandias se encuentra próxima a su finalización; según operadores referentes en este rubro, la semana entrante sería la última. Los valores por su parte se mantuvieron estables. La frutilla presento alta demanda, y la calidad de la mayoría de las partidas corresponde a categorías inferiores a la mínima comercial. Los valores de referencia tendieron al alza hacia el final de la semana.

Hortalizas de fruto: algunos productos como morrón rojo, pepino, zapallito y zuchini presentaron una muy alta demanda favorecida por los días soleados y de temperaturas elevadas. Este escenario, sumado a una menor cantidad ingresada al mercado, determino valores al alza. La excepción fue el tomate, que luego de presentar valores de hasta 75 pesos por kilo la semana pasada, descendieron fuertemente al cierre de esta semana llegando hasta los 35 pesos por kilo para las categorías de calidades superiores; sin embargo referentes indicaron que a partir de la semana que viene comenzaría a haber faltantes, ya que gran parte de la producción a campo fue rápidamente cosechada y enviada al mercado para evitar que se descartara por sobre madurez, quedando escasa fruta remanente en las plantas para cosechar en los próximos días.

Hortalizas secas: el boniato Beauregard estuvo muy demandado, sobre todo aquellas partidas con calidad superior. Esto genero subas en sus cotizaciones hacia el final de la semana. El tipo Arapey/Cuarí por su parte no presento modificaciones. Los zapallos presentaron presiones a la baja en sus valores de referencia, ya que la colocación de estos productos se encuentra pesada y se evidencian partidas con problemas de calidad como pudriciones, sobre todo en aquellas provenientes del Litoral Norte. Ajo: la comercialización de las partidas de productos de calibres chicos y medianos se realiza con cierta dificultad, ya que los compradores prefieren los calibres mayores. A esto se le suma la presencia de ajo argentino ingresado al país de manera irregular, que en general presentan calibres grandes y se venden a menor precio y son, por lo tanto, más fácilmente colocados.

Emilio Gancedo