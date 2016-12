Una conjunción de factores hacen de esta semana un punto de inflexión crítico para productores y comercializadores de frutas y verduras a nivel mayorista.

Estamos a fin de mes, el poder de compra del consumidor final, pasada la Navidad queda muy restringido y, pasa a ser una limitante importante en la venta de los puesteros y feriantes.

Dentro del Mercado Modelo la sobreoferta propia por la interacción de la terminación de la zafra de productos a contra-estación y el vigor de la zafra del sur, algo adelantada este año, hacen un choque de consecuencias previsibles pero de un daño no cuantificable aún, aunque seguramente será importante.

Se agrava por hechos como el cierre de puestos de venta a causa de las fiestas, propias de esta época del año por un lado y, por el otro, la concentración de la capacidad de compra de algunos operadores hace que quienes atienden compradores pequeños y medianos no les resulte conveniente estar abierto por estos días.

Ahora, la capacidad de compra de los grandes demandantes no puede absorber la acumulación de oferta que tiene el mercado hoy, y ese sobre-stock provoca dos consecuencias muy claras, la primera una caída de precios sustancial y, la segunda es que lo que no se vende se vuelve sobrante, termina acumulándose, haciendo de los puestos y depósitos poco menos que basureros.

La expectativa con los compradores que llevan mercadería para el este presenta como restricción que solo son requeridos los productos de primera calidad y por información que nos llega, no están cargando en los volúmenes esperados, ya que si se quiere la temporada arranca firme a partir del 1º de enero.

Para colmo de males, el más importante socio de la comercialización de frutas y verduras, el buen tiempo, parece que también se tomó unos días de asueto. Una prueba de ello es la estrepitosa caída de los precios de las sandías, un producto típico de demanda asociada al calor; con un trancazo importante, más allá de que en esta época tiene una baja en su precio propio por el aumento de la oferta, sin embargo lo de esta semana fue grosero y, lo que es más grave, con estos días nublados y con lluvia no se vende.

En la jerga de los mercaderes y con este panorama, ruegan para que en algún momento “el mercado se limpie” y poder empezar de nuevo; o, al menos más aliviados.

El cultivo de cebollas brasileras se ha incrementado en un área significativa en 2016.

El área de cultivo de cebolla este año aumentó significativamente en la región del Cerrado, que incluye Minas Gerais y Goiás. En el Triángulo Mineiro / Alto Paranaíba (MG) el crecimiento se superó el 18% al 2015, debido principalmente los altos niveles de precios, con un área estimada en 2.750 hectáreas. En Cristalina (GO), el aumento fue significativo, 82%, con 2.500 hectáreas. El aumento del área, combinada con altas tecnologías y productividad, hicieron que estas regiones reforzaran el exceso de oferta en la segunda mitad del año, presionando las cotizaciones. En julio, la cebolla se vendía en R $ 0.91 / kg en el Triángulo Mineiro, caída aguda del 77% con respecto al mismo mes del año anterior. La productividad a su vez, fue 80,3 t / ha en Minas Gerais y 70,2 t / ha en Cristalina. En el mercado mayorista la bolsa de 20 kilos se redujo a R $ 19,12 / kg en el mes de septiembre. Los costos de producción, en la mitad de la cosecha en Cristalina – de mayo a noviembre, que era estimado en R $ 0.64 / kg, el precio real era R $ 0.69 / kg, 7,8% más que las estimaciones costos (precio y costo ponderado el calendario de la cosecha y clasificación). En Minas Gerais, el precio productor promedio fue de R $ 0.75 / kg, 56% mayores que los costos, estimados en R $ 0,48 / kg.

A pesar de la rentabilidad positiva, los productores le temen al próximo año y pueden reducir el área de cebolla.

Los cítricos marroquíes compiten con España y el hemisferio sur

Gracias a su posición privilegiada, Marruecos puede competir tanto con los cítricos españoles como con los del hemisferio sur. La temporada de cítricos de Marruecos comienza a mediados de octubre.

Sin cuota de importación

Aunque la UE ha establecido una cuota de importación para otros productos marroquíes, como los tomates, con el fin de regular el mercado y proteger a los productos españoles frente a la competencia, los cítricos no se ven afectados por ella. Marruecos y España compiten con fiereza, pero solamente durante algunos periodos, como en noviembre y diciembre, cuando España inunda el mercado y apenas deja espacio para los cítricos marroquíes, mientras que, en enero, cuando el sabor de los cítricos españoles empieza a decaer, el mercado se interesa más por los productos marroquíes.

No les afecta el veto ruso

Desde que Rusia cerró sus fronteras a las frutas y hortalizas europeas, las exportaciones marroquíes han tratado de llenar ese vacío. Hace unos años, Marruecos exportó tantos cítricos a Rusia que el mercado se derrumbó y las autoridades marroquíes tuvieron que establecer un límite. Los supermercados europeos también están prestando más atención a los cítricos marroquíes. Hay un interés mayor que el que había hace dos años, y los supermercados ofrecen más productos marroquíes porque tienen buen sabor y porque los productos españoles no destacan tanto en los lineales. Antaño, Marruecos tenía mala reputación y muchos comerciantes se consideraban poco fiables, pero la situación parece estar cambiando.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 26 de diciembre del 2016: La operativa comercial transcurrió en forma poco ágil, ya que se observaron numerosos puestos cerrados, bajo ingreso de mercadería y además una marcada menor afluencia de compradores. En este escenario, los precios no presentaron grandes modificaciones con respecto con la semana anterior. Los cambios más significativos al alza fueron en acelga, brócoli, espinaca, coliflor, tomates perita y Cherry. Mientras que los descensos más notorios se dieron en: apio Planta, lechuga, perejil, puerro, repollo, zapallito, cebolla roja, zapallo Kabutiá, sandía y uva.

Productos recomendados de la semana del 26 al 31 de diciembre del 2016.

Por esta semana los productos de la huerta que engalanan la mejor opción de compra siguen siendo los tomates y se agregan las lechugas. Y como la mejor opción en frutas por siete días más son los duraznos y los melones, acompañados por las sandías.

Emilio Gancedo