Las abundantes precipitaciones y la bajada brusca de temperatura dio un vuelco en los artículos buscados.

INFORME COMERCIAL MERCADO HORTIFRUTICOLA SALTEÑO. Del 14 al 17 de octubre de 2019

OPERATIVA DE MERCADO

Semana donde el cambio climático se hizo presente fuertemente en la operativa comercial del mercado local para la semana de referencia. Finalizando la operativa de viernes y sábado las temperaturas tocaron los 36 grados y en el inicio de semana la sensación térmica fue de 8 grados. La altas temperaturas lograron una operativa ágil con colocación de todos los artículos sin sobrantes. Esta dinámica determinó que al inicio del lunes 14 faltaran rubros, además amaneció lloviendo y por ello no se pudo cosechar y también faltaron compradores que no arriesgaron la carga desalentados por las lluvias.

NOVEDADES

Se observaron las primeras partidas de cebolla blanca importada desde Brasil, de aspecto muy similar a la temprana salteña algo más trabajada en cuanto a presentación (bolsa naranja con más información en la etiqueta) y calibrada. Presencia de ají catalán salteño y acelga de excelente calidad y calibre, a precios económicos para agilizar la colocación. Partidas de naranja Valencia y mandarinas Avana y Montenegrina con precios y calidades de oportunidad! En diálogo con operadores comentan que en 15 días ingresarán las primeras partidas de melón a la plaza del mercado.

COMENTARIO GENERAL

Semana de operativa lenta, las abundantes precipitaciones y la bajada brusca de temperatura dio un vuelco en los artículos buscados; pasamos de los rubros de verano como lechuga, tomate, pepino, para rápidamente, volver a los de olla, caso de boniato y zapallo. Estos últimos cotizaron levemente al alza, priorizados los de mejor calidad y calibre bien presentados en cajón para el caso de boniato. No se observó naranja Navel ni mandarinas tipo híbridas mismo caso para mandarina Ellendale.

El limón de invierno con color parejo de planta está siendo buscado y tiende al alza. Estamos en zafra de frutilla, se encuentran en cantidad calibre y excelente sabor en ambos mercados el Salteño y el Regional.