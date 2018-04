La dulce.

Citaron, la primera lista de la DIGEGRA, a 40 productores para acceder al pago de la primer parcela de subsidio, el 50% del mismo. El restante 50% quedará sujeto a la presentación de la póliza de seguro de invernáculos o micro o macro túneles, por el área subsidiada. Nos informó el responsable zonal de dicha oficina en Salto, el Ing. Fernando Martínez, que se entregaron 37 cheques, quedando tres productores para contactar y hacerse de los que les corresponde.

Es la última vez, seguramente, que se realiza la operativa con cheques, indicando que las próxima se realizará depositando directamente en la cuenta de los titulares de los beneficios del caso.

La suma de los montos entregados ronda los $ 4.500.000. Están en espera 44 más, a quienes se les solicitó regularizar su situación en BPS, ya que no estaban con certificados al día, además de otros que también tienen deudas atrasadas con el Ministerio.

En el correr de la semana entrante se harán las diligencias de los casos pendientes. Es de destacar que la lista original alcanzaba a mas de 144 productores; y, un primer envió fue de 84, cobraron 40 y quedaron 44 en suspenso.

Las amargas

En una breve recorrida a los productores, en especial los que no accedieron al beneficio, se palpaba la desazón. En particular y específicamente con el tema del BPS, porque regularizarlo puede ser una erogación sustancial y no planificada para este momento. Si el productor dejó de pagar el cuatrimestre anterior porque lo agarro una cola de zafra desastrosa, no quiere decir que no va a pagar más, y de seguro, lo va arreglar en algún momento para poder seguir.

Pero no ahora, cuando lo critico del momento hace que se vuelquen todos los recursos para estar en carrera con los nylon sanos y estructuras reparadas para la zafra 2018. Además, el BPS emite certificados dejando constancia que el titular tiene adeudos, lo ha hecho siempre, pero según los productores no debería ser obstáculo para acceder al beneficio.

Se termina una semana con precios desastrosos. Los contactos con los operadores comerciales de Montevideo eran realmente nefastos.

El zapallito no le podían hacer más de $100 el cajón, tiene 20% de comisión, $45 de flete, le quedan $35 al productor.

El tomate Cherry que hasta el fin de semana pasado rondaba los $500 la plancha, los informantes del mercado decían que no le hacían $ 150 por esto días.

El miércoles titulamos la nota del Pantallazo indicando que el lunes el tomate cotizaba, el mejor, $12,50 el kilo, en el Mercado Modelo; y en el listado de este jueves dicen que subió a $15.

En realidad, de cuatro operadores que contactamos, vía productor, sostienen que es incalculable el sobrante.

Y que no se le hace más de $100 al cajón del mejor tomate de plaza. Con este clima benévolo, otoño con 30 grados de calor, los tomates encañados del sur están rindiendo más que los invernáculos.

Los productores no saben si mandar o no mandar; aquí en Salto ya se están sintiendo las consecuencias en las liquidaciones.

El sábado pasado un productor levantó su liquidación de un consignador de las últimas 1000 planchas que había mandado (10 toneladas de tomates) y el pago correspondiente . . . $8.000, si, ocho mil pesos por 10.000 kilos de tomates comercializados.

Este tipo de sucesos no hace más que validar una de las máximas básicas de los mercaderes de frutas y verduras, cita que venimos haciendo con más frecuencia que la deseada, ¨hay solo una cosa peor que una mala cosecha; y, es una gran cosecha¨.

Lo conmovedor es ver la reacción de los productores ante la adversidad, su obstinación, la amargura, la desazón; y en particular cuando alguno llega a la conclusión de que lo realmente desgarrador de estos momentos es cuando la vida los obliga a vivir un periodo, quiera Dios que sea un periodo, . . .sin esperanza.

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 26 de Abril del 2018: La operativa transcurrió poco ágil.

Según referentes, el escenario de importantes ingresos junto con una demanda minorista relativamente baja generan dificultades de colocación e importantes niveles de sobrantes.

Descendieron significativamente los precios de: acelga, choclo, cebolla de verdeo, espinaca, nabo, remolacha, chauchas cilíndricas, tomate Cherry, zapallito, papa, frutilla, membrillo, limón y mandarina. Amentaron los valores de referencia de perejil, puerro, morrón rojo y verde y tomates redondo y perita. Como novedad se registraron los primeros ingresos de peras de la variedad Packham’s Triumph.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 21 al 27 de Abril del 2018.

Un mercado colmado de frutas y hortalizas

Un otoño muy benigno para la producción viene generando importantes ingresos en la mayoría de los rubros ofertados

Hortalizas de fruto: continúan los importantes ingresos de productos de este grupo, fundamentalmente asociado a la continuación de las temperaturas relativamente altas para la época, que favorecen el desarrollo de los cultivos; entre ellos continúa destacando el tomate por el nivel de sobrantes y precios bajos.

Otros rubros como berenjena, pepino y zapallito han tenido presiones a la baja en sus cotizaciones por la misma razón.

En morrón en cambio, se percibieron algunas presiones al alza, específicamente en el caso de rojo, asociado quizás con una mayor incidencia de podredumbres debido a la continuidad de días con alta humedad relativa.

Cítricos: a medida que aumenta la calidad y cantidad de mandarinas del tipo Satsuma se constatan descensos en sus cotizaciones. En naranjas del tipo ombligo, los precios alcanzados se presentan más firmes debido a que parte de la oferta todavía presenta signos de inmadurez. Limón: continúa la tendencia a la baja dado que la oferta de partidas de calidad superior se multiplicó y la demanda continúa en descenso. Se observa mayor presencia de pomelo de origen nacional, en especial del tipo “Banco”.

Emilio Gancedo