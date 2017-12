Así lo indica el último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que mide la diferencia promedio entre el precio de origen y de góndola para 25 alimentos agropecuarios, sigue disminuyendo la brecha en el caso de los productos frutihortícolas.

“Desde hace más de dos años que venimos publicando los resultados del índice y generando mayor conciencia tanto del productor como el consumidor”, destacó Pablo Vernengo, director ejecutivo del sector Economías regionales de la CAME.

La diferencia de precios entre góndola y campo de los productos agropecuarios bajó 6,8% en octubre tras la fuerte caída en las brechas de la zanahoria y el zapallito y, en menor medida, de la cebolla y la acelga. Durante el mes los precios se multiplicaron por 4,68 veces en el trayecto desde que salieron del productor y llegaron al consumidor, cuando en septiembre esa diferencia había sido de 5,02 veces.

La menor brecha estuvo muy determinada por lo que sucedió con la zanahoria. Esta reacomodó sus precios después del desfasaje de septiembre, cuando los precios al productor se redujeron a sólo un tercio de su valor debido a la sobreoferta temporal.

En octubre, los precios al productor se triplicaron, aunque aún muy por debajo de los valores promedio que recibió entre mismo mes del año pasado y julio de este año. Ese ajuste de precios determinó una caída de la brecha de 14,3 veces en septiembre a 5,4 veces en octubre.

“La brecha se está acomodando desde hace 2 meses y se mantiene por debajo de 5 veces lo que un consumidor paga y lo que cobra el productor. No hay producto que haya superado el 1000 por ciento desde que sale de la finca y llega a una góndola”, detalló Vernengo.

Sistema de etiquetado láser toma fuerza en el mundo

Empresa realiza inversión en tecnología de etiquetado láser, con el objetivo de utilizar dicho sistema en melones, jengibre, aguacates, mangos y manzanas que comercializan en Europa.

La compañía, que forma parte del gigante de la logística Kloosterboer, utilizará la tecnología desarrollada por Láser Food -con sede en España- en medio de un panorama en el que los consumidores se encuentran preocupados por el desperdicio de envases. Este sistema permitirá que las empresas y sus clientes puedan realizar ahorros sustanciales.

El técnico especialista de Cool Port, José Antonio Maya comentó “escuchamos sobre la tecnología de Láser Food hace un año y estamos muy interesados en ella”.

“Ser amigables con el medio ambiente es un tema muy recurrente en la actualidad, como también lo es reducir la polución y eliminar las etiquetas de los productos, por lo que le propusimos a nuestros principales clientes que, en vez de etiquetar con papel, utilizáramos este tipo de máquina para marcar los productos”.

“Nos pusimos en contacto con Láser Food y hablamos sobre qué tipo de productos podían ser etiquetados con láser y de qué formas. Luego le entregamos esa información a nuestros clientes y les encantó la idea. Desde ahí, llevamos a cabo las primeras pruebas y luego compramos el sistema Láser Mark completo”.

Usarán el sistema de etiquetado láser para agregar logos de las marcas a la fruta, mientras que en algunos casos agregarán código de trazabilidad y de GlobalG.A.P.

“Nuestro principal objetivo y el de nuestros clientes es tener un producto de primer nivel con los menores costos de envasado y de mano de obra que sea posible”, aseguró Maya.

Cool Port Packing Rotterdam entrega un servicio completo de embalaje para sus clientes, desde la recepción de productos importados en el puerto hasta su almacenamiento, como también controles de seguridad alimentarios y de envasado para su distribución.

El fundador y director de Láser Food, Jaime Sanfelix, explicó que “el etiquetado láser ofrece un medio seguro e indeleble para agregar el nombre de una marca o el origen del producto directo a la piel de la fruta, sin dañar su contenido de ninguna forma”.

Sanfelix indicó que “la introducción del láser significa que las etiquetas de papel, las cuales producen una gran cantidad de desechos y que tienen un alto costo, se podrán eliminar junto con los embalajes de plásticos, lo que permitirá a los minoristas y productores ahorrar sustancialmente en materiales, sin mencionar los beneficios ambientales derivados de ello”.

El sistema Láser Mark utiliza óxidos e hidróxidos de hierro, aprobados por la Unión Europea, para marcar las superficies de las frutas usando la despigmentación, lo que es crucial para no dañar de ninguna forma el producto.

Además de poder agregar nombres de las marcas directamente a las frutas, esta tecnología permite a los minoristas tener una mayor trazabilidad de los productos mediante códigos QR, lo que implica ahorrar costos al eliminar las etiquetas de papel.

La tecnología de Laser Food ahora está disponible en todo el mundo gracias a un acuerdo de distribución y marketing con la empresa JBT, un especialista en soluciones para la industria de alimentos y bebidas que le está entregando a Láser Food acceso a nuevos mercados y un alcance global sin precedentes.

Bajo este acuerdo, JBT, que tiene presencia en 25 países, construye y comercializa el sistema de etiquetado de Laser Food a nivel mundial, haciéndolo disponible y más accesible para los productores frutícolas de todo el mundo.

Las empresas que actualmente usan el etiquetado de Laser Food en Europa incluyen al minorista sueco ICA, al especialista en productos frescos orgánicos Nature & More y el minorista de Reino Unido, Marks & Spencer. (Fuente: Portal Frutícola)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 11 de Diciembre del 2017: La jornada se transcurrió medianamente ágil, concentrándose la operativa en las primeras horas de la madrugada. Descendieron los precios de: acelga, repollo, tomate redondo, zapallito, zuchini, sandía. Aumentaron los valores de referencia de: apio Planta, nabo, melón, boniato Arapey/Cuarí, calabacín, Durazno y limón.

Emilio Gancedo