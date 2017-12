Marcha próximo 10 de diciembre

Organizaciones ambientalistas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay convocan a la marcha: “Sin agua no hay vida, No a las perforaciones sobre el Acuífero Guaraní”.

La concentración se realizará a partir de la hora 10 del día sábado 9 de diciembre, en el km 525 de la ruta 3 , entrada a Palomas y Saucedo.

Desde allí se partirá en caravana hasta el pozo de Cañada Fea o Del Diablo y posteriormente se llegará hasta el pueblo Palomas donde el vecino Alexis Silva leerá la proclama contra las perforaciones.

Invitamos a todos a participar, dado que, “La única riqueza, que con certeza, puede volvernos prósperos en el futuro, es el agua”.

Organiza ACAS. “Salteños en Defensa de los Bienes Naturales y Coordinadora “Todas las manos”.

Las organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular.

Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la región. El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional.

Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida.

Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados.

Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica.

Actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales.

Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental.

Una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, el Acuífero Guaraní, una reserva subterránea que cubre 1.190.000 kilómetros cuadrados y que abarca vastas zonas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, está en peligro. El acuífero, con cerca de 50 mil kilómetros cúbicos de agua, es capaz de abastecer a la actual población mundial, de 6.000 millones de personas, durante200años.

Es urgente frenar la explotación masiva e intensiva del acuífero.

Según la directora del Programa de Geociencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Ofelia Tujchneider, hay riesgo de que el agua muy salada del subsuelo comprometa a fuentes dulces. Sin urgentes medidas ambientales, la gigantesca reserva de agua que comparten los países del Mercosur corre peligro, por lo que no es recomendable abrir nuevos pozos de aguas termales o de uso industrial.

El acuífero, con cerca de 50 mil kilómetros cúbicos de agua, es capaz de abastecer a la actual población mundial, de 6.000 millones de personas, durante 200 años.

Pero corre el riesgo de que aumente su salinidad, de que se degrade su composición química hasta perder su potabilidad y la presión natural.