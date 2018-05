El tomate ocupa un lugar preponderante en el consumo de frutas y hortalizas a nivel nacional. En 2017 fue el quinto rubro en volumen de ingresos al Mercado Modelo y la segunda hortaliza después de la papa. El tomate se ubicó en el tercer lugar en el monto bruto comercializado en el Mercado Modelo para el último año. Las condiciones para el desarrollo del cultivo de tomate a campo, son las que ocurren en nuestro país en el período estival. Para obtener cosecha durante todo el año, se hace necesario cultivarlo en invernáculos. Adicionalmente a ello, la producción se ve favorecida por las temperaturas altas, por los mayores niveles de insolación y se reduce con las condiciones contrarias. Todo esto determina que los precios muestren diferencias a lo largo del año en función de variaciones en: la cantidad y calidad ofertada, si el producto es producido en el sur o en el norte del país o si es de cultivo a campo o de invernáculo. La sequía que se instaló en todo el país en el verano, no afectó en general a las frutas y hortalizas en forma grave por la amplia penetración del uso de riego. En el caso de tomate incluso favoreció que la cosecha de los cultivos de campo presentase muy buena calidad porque las condiciones de sequía reducen la incidencia de las enfermedades que afectan su cultivo. Durante el mes de abril de 2018 se ha producido un nivel de abundancia en la oferta de tal magnitud que ha provocado un inusual escenario de precios bajos e importantes sobrantes de mercadería por las serias dificultades de colocación que muestra el tomate. En gran medida esta situación viene dada por la atípica prolongación de las condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos, principalmente por las altas temperaturas registradas en el pasado abril que ha sido el más caluroso de los últimos 48 años. Ello también provocó un adelanto de la zafra de cultivos protegidos del litoral norte, especialmente de Salto. Para dar una idea de esto último, los ingresos de tomate procedentes del litoral norte en abril se quintuplicaron con respecto a abril del año pasado. La oferta en marzo de 2018 fue similar al promedio histórico de los últimos años y presentó alto porcentaje con calidad superior, calibres grandes y excelente sanidad. Contribuyendo a un escenario de precios bajos ya desde dicho mes. Un mes de abril con condiciones meteorológicas normales habría determinado la finalización de los ciclos de cultivo de tomate de campo del sur. Este fin de zafra, históricamente comienza a darse a partir de fines de marzo asociado con una reducción en la velocidad de cuajado y maduración de frutas en los cultivos. Este abril caluroso determinó que los cultivos continuaran produciendo en forma inusitadamente activa, haciendo que se solapara la producción proveniente del sur del país con la del litoral norte. Los ingresos de tomate del tipo redondo al Mercado Modelo (centro mayorista que concentra más del 60 por ciento de la oferta de frutas y hortalizas frescas) para el mes de abril fueron superiores a las 2.500 toneladas, cuando en el promedio de abril de los 4 años anteriores no habían superado las 1.400 toneladas. Estas 1.100 toneladas por encima del ingreso esperado no pudieron ser absorbidas por la demanda, generando por un lado importantes niveles de sobrantes y por el otro un nivel de precios tan bajos que no llegan a cubrir los costos de producción y comercialización. (INFORME DEL OBSERVATORIO GRANJERO – 4 de mayo del 2018)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 3 de Mayo del 2018: Si bien se retomó el nivel de actividad, el escenario de importantes ingresos continúa generando un escenario de dificultades de colocación para parte importante de la oferta. Descendieron significativamente los precios de: acelga, espinaca, lechuga, ajíes catalanes y chaucha Chata. Aumentaron los valores de referencia de: morrón rojo, remolacha, repollo rojo, zapallito, tomate redondo y zuchini.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 28 de Abril al 4 de Mayo del 2018.

Semana de actividad inusual

El feriado del primero de mayo, distorsionó la actividad normal a inicios de la semana y generó que los ingresos totales de la semana estuviesen por debajo de lo habitual. Pero hacia el fin de semana se retomó un interesante nivel de actividad

Hortalizas de fruto: en tomates, los sobrantes que se vienen arrastrando han generado problemas de sobremadurez e incluso partidas se han descartado por los niveles de pudriciones que presentan. Este escenario ha generado que los valores máximos prácticamente no variaran pero sí se afirmaran en los rangos superiores. De esta forma se diferencian claramente en valor y facilidad de colocación aquellas partidas pintonas que garantizan una adecuada vida de mostrador con aquellas con coloraciones más maduras que probablemente presenten problemas de sobremadurez en poco tiempo. Tanto zapallito como zuchini comenzaron a presentar incrementos en sus cotizaciones dado que comienza a disminuir la oferta de partidas de calidad superior. En el caso de morrón rojo, continúan las presiones al alza para las partidas con calidad superior.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: debido a las tormentas sucedidas, parte de la hasta ahora abundante oferta de calidad sufrió algún nivel de daño y/o pérdida de calidad que cambió el escenario de bajos precios de las últimas semanas. Entre los cultivos que presentaron cambios en la oferta y por ende en los precios se encuentran lechuga, espinaca y acelga, ya que son de los más sensibles a los eventos climáticos adversos, pero también brócoli y coliflor, más bien por el exceso de humedad, que obligan a cosecharlos con calibres menores a los habituales antes que presenten problemas sanitarios. En el caso del choclo, se han presentado presiones a la baja, dado que la ausencia de heladas todavía permite el desarrollo de choclos tardíos de calidad.

Frutilla: comenzó a ingresar frutilla procedente del litoral norte, inaugurando así la zafra invernal. Esto en parte amortiguó los precios, ya que parte de la producción del sur del país sufrió los embates del clima, que la dañaron directamente o causaron problemas sanitarios por los excesos de humedad suscitados.

Cítricos: los valores de naranja se presentan estables, ya que la presencia de partidas con todavía diferentes grados de madurez mantienen en cierta forma los precios. En limón continúan las presiones a la baja en las cotizaciones.

Emilio Gancedo