Compleja situación para tamberos de la región por falta de agua en los campos

El clima nos acompañó hasta mediados de febrero, pero en el mes de marzo se nos complicó bastante, notándose en los últimos días la falta de agua en los campos de la zona», enfatizó Gerardo De Souza, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú.

La remisión del grupo que integra la gremial, exremitentes a Pili y que hoy lo hacen a la planta de Claldy ubicada en Young, «en los primeros tres meses del año ha sido mejor que el primer trimestre del año pasado», aclaró el productor. «Igualmente, a mediados de abril tenemos que empezar a pastorear los verdeos de invierno, pero esto se va a postergar prácticamente todo abril por la falta de lluvias». Subrayó que la situación «es compleja porque la humedad que debe tener el suelo no la tenemos, y si bien las implantaciones y las reservas se pudieron hacer en tiempo, hoy nos vemos perjudicados en el pastoreo, y no tenemos buen pastoreo para ingresar con el ganado». Respecto a la producción de leche de la región, indicó que «cuando sacamos los números de enero, febrero y marzo de este año y los comparamos con los de 2019, vemos que hay un aumento en la remisión a planta, pero es porque veníamos muy perjudicados. Desde mediados del año pasado a la actualidad, deberíamos tener un 20% más de producción, pero no lo tenemos, y de abril en adelante, o sea en otoño-invierno tendremos que mejorar, pero habrá que ver si el clima nos acompaña». Sobre el precio de la leche, recordó que en abril del año pasado «estábamos en U$S 0,30, y hoy al valor del dólar, estamos entre U$S 0,27 y U$S 0,28, siendo un impacto negativo para el productor». Explicó que «sabemos que las industrias demoran en transferirlo. Hemos conversado con la industria en sí, la que también tiene incertidumbre de qué sucederá para adelante con los mercados».

Entiende que para el productor «la situación es complicada porque del 70 al 80 por ciento de los insumos están en dólares, y eso se nota en el impacto».

PRECIO EN CONAPROLE

La liquidación de marzo que Conaprole pagó a sus remitentes tuvo una corrección por el tipo de cambio ($ 43,008). Así, el precio medio que pagó la cooperativa fue el equivalente $ 12,103 (unos U$S 0,28), lo que arroja un valor por kilo de sólido de $ 164,88, con 3,92% de grasa y 3,42 de proteína.

En tanto, aquellos socios con 19% de calidad y 100% de respaldo lácteo accedieron un precio de $ 12,235, equivalente a $ 166,75 por kilo de sólido, informó a IT Lechería, el vicepresidente de la cooperativa Alejandro Pérez Viazzi. La cooperativa todavía no tiene una posición definida sobre el precio que pagará para la remisión de abril. Por otro lado, la remisión a las distintas plantas de Conaprole cerró las dos primeras de abril con un crecimiento de 6,5% respecto a igual período del año pasado, informó Pérez Viazzi. En tanto, en el acumulado del año, la producción viene un 5% por encima del 2019, pero en el año móvil (12 meses) se está un 2% por debajo. Actualmente, el ingreso a las distintas plantas de la cooperativa está en los 3,4-3,5 millones de litros diarios.

EXTIENDEN HABILITACIONES

Como consecuencia de las medidas sanitarias tendientes a minimizar el riesgo de propagación del coronavirus (COVID-19), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), resolvió extender por decreto y por 60 días el vencimiento de las habilitaciones higiénico-sanitarias y refrendaciones (certificados de higiene sanitarios) de establecimientos de producción de leche con destino comercial.

La postergación rige para todos aquellos tambos que debían tramitar ese permiso entre el 15 de marzo y el próximo 30 de abril del corriente año.

NUEVA EXPORTACIÓN

Este viernes zarpará un segundo barco con 4.220 vaquillonas con un peso promedio de 250 kilos, informó a IT Lechería Juan Martín Scasso, integrante de Agrosocio, que fue la empresa que realizó la operación. Agrosocio es representante en Uruguay de la australiana Austrex, empresa que comercializa unos 200.000 animales en pie por año.

Scasso dijo que la demanda desde China por animales de razas lecheras es «fuerte», que Australia «exportó mucho» en los últimos meses y que se está en tratativas para concretar alguna nueva operación en el correr del año. El valor FOB de estos animales en pie es de U$S 1.020 por animal.

La semana pasada, la firma Gladenur y el escritorio Ormando & Cía habían informado de otro embarque que partirá próximanete a Medio Oriente con 2.500 vaquillonas Holando preñadas. El precio de compra es de U$S 850 a U$S 900 por unidad, dependiendo del negocio, y la forma de pago es de 30 a 60 días con un cheque de la firma exportadora Gladenur. A principios de abril, la firma Di Santi & Romualdo Ltda. había embarcado 7.000 terneras Holando con destino a China.

La leche en polvo entera se desvalorizó 3,9% en el remate de FONTERRA

El principal producto exportado por Uruguay cotizó US$ 2.707 por tonelada.

El precio de la leche en polvo entera se ubicó en US$ 2.707 por tonelada, una baja del 3,9% en comparación a la primera venta de abril, cuando el precio había experimentado un aumento del 2,1%.

Desde el 18 de febrero el valor del principal lácteo exportado por Uruguay no supera los US$ 3.000 por tonelada. En el primer remate de febrero, del martes 4, la cotización alcanzó los US$ 3.039 por tonelada.

La referencia promedio de los lácteos también bajó, lo hizo en el orden del 4,2% y se posicionó en US$ 2.836 por tonelada. Sin contar el incremento del 1,2% de la venta anterior, la cotización media suma cinco caídas desde inicios de febrero, una desvalorización total del 15,7%.

Con excepción del queso Cheddar que subió 1,9% su cotización (US$ 4.480 por tonelada), el resto de los productos perdieron posición.

El precio de la leche en polvo descremada bajó 4,9% (US$ 2.380) y la manteca 3,6% (US$ 4.117 por tonelada).

ANPL se reúne con CONAPROLE este martes

La Asociación Nacional de Productores de Leche se reunirá este martes con el directorio de CONAPROLE de forma virtual. Los directivos de la cooperativa fueron invitados por la gremial en el marco de su habitual reunión de los martes.

Walter Frisch, presidente de ANPL, señaló a Conexión Agropecuaria que se espera un informe de estado de situación, cómo está evolucionando el mercado interno y externo, y tema precio. Desde la gremial se espera una suba para la remisión de abril y tema será puesto sobre la mesa en el encuentro. (Fuente: Blasina y Asociados)