La canasta hortifruticola del mes de abril descendió 6,5% con respecto a marzo

La granja al día

El Valor del Kilogramo Canasta del mes de abril descendió 6,5% con respecto a marzo, pasando de 36,6 a 35,3 pesos/kg en términos constantes. Comparado con el valor promedio de abril en los últimos seis años se ubica en el mismo nivel. Comparado con abril del 2019, se ubica 14,3% por encima

Lista Inteligente

Selección de Estación. Del 05 de mayo al 18 de mayo de 2020

Este es el equipo ideal de la selección de las mejores frutas y verduras de estación, que dan energía para triunfar.

En frutas: mandarina, naranja y membrillos. Y en hortalizas: tomates, remolacha, espinaca, pepino, zapallo Kabutia, espinaca y perejil.

Argentina inicia la campaña de exportación de cítricos Rusia

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina informó que el 22 de abril partió un cargamento de limones, mandarinas y pomelos frescos desde Campana, situada al nordeste de la provincia de Buenos Aires, hacia la Federación Rusa, en el marco del inicio de la campaña exportadora 2020.

Según detalla la cartera agropecuaria, se trata de la primera exportación de cítricos frescos desde el complejo portuario Euroamérica S.A, ubicado en Campana, con destino a Rusia.

Los profesionales del Centro Regional Buenos Aires Norte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizaron la inspección y certificación fitosanitaria de las 5,500 toneladas de frutas frescas que se exportaron. La carga de 4.924 pallets de frutas frescas, estuvo integrada por 4.156 pallets de limones, 644 de mandarinas, 24 de pomelos, y un lote con 100 pallets de peras.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 4 de mayo del 2020: La operativa transcurrió en forma ágil; según referentes, las buenas ventas del fin de semana junto con el inicio de un nuevo mes repercutieron positivamente en el nivel de comercialización en el Mercado. Descendieron los valores de: apio de hoja, cebolla de verdeo, coliflor, zanahoria, berenjena. Aumentaron significativamente los valores de morrón, lechuga y papa blanca de calidades superiores. Como novedad se registró el ingreso de papa del aire cotizando en el entorno a los 20 $/unidad.

Emilio Gancedo

Coronavirus. En EE.UU. destruyen campos con lechuga por el cierre de restaurantes

Productores en California destruyeron cientos de hectáreas de lechuga

Por el bloqueo a diferentes actividades en gran parte de los Estados Unidos debido al coronavirus, muchos productores de lechuga tomaron la decisión de destruir cientos de hectáreas por un corte en la cadena de distribución, incluyendo a restaurantes.

Según reflejó la agencia Reuters, esto está ocurriendo por ejemplo en California. «Ponés tu sangre, sudor y lágrimas en una cosecha para simplemente ponerlo en el suelo: es doloroso», dijo Vessey, presidente de Vessey and Company, Inc., con sede en Holtville, California, según indicó en una nota la agencia.

Según el productor, la decisión de destruir la cosecha no fue fácil, pero dijo que no podía justificar pagar por la mano de obra, el empaque y almacenamiento de una cosecha que los distribuidores no estaban comprando. En su caso tuvo que despedir entre 150 y 200 trabajadores temporales hace dos semanas.

Vessey es propietario de 350 acres de lechuga (unas 140 hectáreas), con un valor de producción que ronda los US$1,46 millones. Antes de que su distribuidor dejara de tomar envíos, todavía tenía 150 hectáreas de lechuga por cosechar. «La lechuga comienza a acumularse delante de vos, detrás, y en todas partes. Todavía queda en el campo más de un millón de dólares», dijo Vessey.

Mientras los agricultores toman la difícil decisión de pasar máquinas sobre los cultivos para destruirlos, David Magana, un analista sénior de Rabobank, dijo que los consumidores dentro de poco «van a sentir la caída en el suministro de alimentos».

«Podríamos ver una disminución en los suministros en los próximos meses. Los precios también van a aumentar», expresó Magana.

El caso de Vessey no es el único, otros productores en California, principal estado productor de frutas y verduras de Estados Unidos, enfrentan la misma situación y algunos ya tomaron la decisión de destruir parte de los cultivos de la temporada.

Cory Lunde, director senior de comunicaciones de la Asociación de Productores del Oeste, dijo que el impacto ha sido significativo, ya que antes de la caída de la actividad se destinaron cerca de US$285 millones en productos vegetales a restaurantes, escuelas y hoteles.

La mayor parte de la producción se cosecha entre noviembre y abril. En los meses de verano, la producción de hortalizas se desplaza hacia el norte hasta el Valle de Salinas, en el centro de California.

La destrucción de cultivos ocurre mientras los bancos de alimentos en los Estados Unidos registran una mayor demanda justamente de alimentos ante el creciente desempleo por el efecto del coronavirus.

(Fuente: Reuters)

Los mayores productores mundiales de cítricos

Brasil encabeza la lista de los mayores productores mundiales de naranja con 16.713,53 millones de kilos. La extensión de terreno que Brasil dedicó en 2018 a producir naranja fue de 589.139 hectáreas, con un rendimiento de 2,84 kg/m².

El segundo productor mundial es China con 9.103,91 millones de kilos de naranja producidos en 2018, sobre una superficie de 504.683 hectáreas y un rendimiento de 1,80 kg/m².

India ocupa la tercera posición mundial por producción de naranja, con un volumen de 8.367 millones de kilos, una superficie de 613.000 hectáreas y un rendimiento de 1,36 kg/m².

El cuarto lugar está ocupado por Estados Unidos con 4.833,48 millones de kilos, 206.349 hectáreas y un rendimiento de 2,34 kg/m².

La quinta posición la ocupa México con 4.737,99 millones de kilos de naranja producidos, que se cultivaron sobre una superficie de 326.689 hectáreas que dieron un rendimiento medio de 1,45 kg/m².

La producción de España, que ocupa el sexto lugar, ha sido de 3.639,85 millones de kilos, a lo que destinó una superficie de 139.626 hectáreas, con un rendimiento medio de 2,61 kg/m².

Turquía aparece en el noveno lugar, ya que produjo un total de 1.900 millones de kilos, con una superficie de 50.806 hectáreas y un rendimiento de 3,74 kg/m², mientras que la producción de Sudáfrica alcanzó 1.775,76 millones de kilos sobre una superficie de cultivo de 43.291 hectáreas y un rendimiento medio de 4,10 kg/m².

(Fuente: HORTOINFO – ES)