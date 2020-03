El Ministro Uriarte estuvo con directivos del Salto Hortícola y el intendente Novoa, dejando un manifiesto apoyo al sector y a los proyectos en curso

La granja al día

El fin de semana el Salto Hortícola estuvo reunido con el Ministro Uriarte, junto con directivos de la intergremial, integrantes de la Intendencia incluida el propio intendente Alejandro Noboa. Consultamos a Italo Tenca por la misma; y, nos decía al respecto:

¨El viernes pasado Salto Hortícola pudo agendar una reunión con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vino al lanzamiento de la zafra del arroz y en la tarde estuvimos reunidos en la Asociación Agropecuaria. Lo acompañó quien va a ser el nuevo director de INAC.

Ya teníamos cuatro temas agendados para tratarlo con él. Antes que nada, el trato con el Ministro muy bueno, el dialogo excelente, no es la primer reunión que tenemos, oficialmente fue la primera después de ser Ministro, fue en muy buenos términos; y atendió todos los temas planteados.

El primer tema fue el dólar, la gran preocupación que hay por la subida tan abrupta en tan poquitos días, porque en este sector, granja, con rentabilidad muy baja y en una semana el dólar sube $6, sin duda golpea. El costo de los insumos se disparó fuertemente y eso hizo que la preocupación esté instalada. Lo entendió perfectamente. Para algunos sectores, lo manifestó, esto es muy positivo, y también sabe y manifestó que para la granja no es bueno; y el sector lechero. Nos encargo que urgente con el resto de las gremiales a nivel nacional nos contactemos con el nuevo Director General de la Granja, Nicolas Chiesa, que planteemos el tema y ver que posibilidades del Ministerio en apoyo a una situación que se estabilice. No creo que el dólar pueda bajar en los próximos meses. En esa línea hay mucha preocupación. La respuesta fue, lo entiendo, se por lo que están pasando, plantéenlo a Chiesa y nos estaremos juntando en los próximos días para ver una batería de medidas para poder contrarrestar algo de lo que esta sucediendo.

El segundo tema era el dinero para la central. Si bien fue tratado por último, pero por su importancia, ya que comprometió el millón y medio de dólares convenido. Lo único que resta ver, y hablarlo con Chiesa, cual es el flujo de fondos que tenemos para que no interfiera con las actividades de la DIGEGRA durante el año. Si no es en pago, que lo veía difícil será en dos o en tres, es un tema financiero, pero el apoyo ya esta, lo que resta ver es en cuantos pagos, dos, tres. Ya hablamos con Chiesa, y para la semana que viene tendremos respuesta, lo esta hablando con el contador de DIGEGRA, para ver cómo están los números e interaccionar con nosotros para ver en qué momento más lo necesitamos. Y si podemos diferir algo para adelante. Lo medular es que más allá de la operativa el millón y medio está comprometido, esta convencido de que es muy importante para Salto, lo vemos como un hecho.

El tercero fue el tema del Instituto de la Granja, transmitió tranquilidad, está solucionado el tema, Salto Hortícola no puede estar afuera, esta dentro del Instituto de la Granja, para cuando se termine de conformar.

El cuarto tema era un apoyo que habíamos solicitado por el programa Avanza Salto Hortícola tenía fondos hasta fin de enero e hicimos un planteo para mantener el relevamiento de precios y una encuesta de intenciones de siembra. El director de la Granja anterior, Silveira, lo vio muy bien, la JUNAGRA lo aprobó por unanimidad pero el ministro Benech no se animo a firmarlo, porque con Salto Hortícola la cosa no estaba clara y no lo firmo. Del mismo modo encaramos esto y si el director de la Granja esta de acuerdo, que se lo hagan llegar que lo va a firmar. O sea que también este apoyo comprometió. El lunes lo vuelvo a presentar en al JUNAGRA y posterior a eso el ministro lo firmara.

Emilio Gancedo

Emergencia agropecuaria se extiende a granjeros, también evalúan aumentar el área

Actualmente hay unas 500.000 hectáreas productivas bajo emergencia.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) extiende la emergencia agropecuaria por déficit hídrico a la producción granjera (horticultura y fruticultura), sector que se suma a la ganadería de carne y leche.

Según difundió el programa Valor Agregado, las autoridades están trabajando en evaluar las pérdidas para aplicar las medidas correspondientes. Los productores podrán contar con un fondo de US$ 3 millones.

Al mismo tiempo, el MGAP está analizando ampliar el área que está bajo la declaración, actualmente un total de 500.000 hectáreas productivas. El estudio se desarrolla bajo el mapa de disponibilidad de agua en los suelos de INIA Gras.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 16 de marzo del 2020: La actividad comercial fue ágil, reflejando la fluida venta del fin de semana; los cítricos fueron quienes mostraron mayor demanda. Aumentaron los valores de: puerro, boniato Beauregard/Cuabé, uva Moscatel, pelón, limón y naranja. Descendieron los valores de: acelga, rúcula, chaucha chata, repollo de calidad superior, cebolla de calidad superior, tomate Redondo y Cherry, zapallito y sandía.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 7 al 13 de marzo de 2020

Frutas de hoja caduca: comienza a notarse un mayor descenso en la oferta de frutas de carozo, sobre todo duraznos y pelones. La mayor parte de los ingresos la componen calibres medianos y chicos y son los adquieren precios menores. Acompaña a estos valores otra característica de las frutas que es el tipo de conservación. Los que fueron almacenados en cámaras de frio comienzan a mostrar problemas de calidad de pulpa. Esta fruta presenta un rango muy estrecho de temperaturas óptimas de conservación, así como un corto potencial en días, por lo que es usual observar de esta especie. «daños por frio» que los vuelve pastosos y sin jugo, disminuyendo así su calidad. Por el contrario, están aquellos que aún no fueron sometidos al almacenamiento en frío y que naturalmente presentan calibres grandes y extragrande. Estos son los demandados por parte de los compradores y por lo tanto son los que adquieren precios superiores. En esta semana este tipo de partidas presentaron un leve incremento en sus cotizaciones.