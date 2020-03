Con baja calidad el tomate en Brasil, el precio cae sobre los mayoristas

La expectativa es reducir la oferta en las próximas semanas. Entre el 27 y el 28 de febrero (jueves y viernes), el precio de los tomates de ensalada 3A Larga Vida fue de R $ 52.50 por caja de 18-20 kg en la CEAGESP, un descenso del -12.25% si se compara la semana pasada, con un rango de R $ 50.00 a R $ 70.00 / caja. En la venta al por mayor de Belo Horizonte (MG), la disminución fue de -10,37%, con un precio de R $ 57,92 / caja (que oscila entre R $ 40,00 y R $ 70,00 / caja). Hay poca oferta de buenos tomates debido a las lluvias, lo que provocó la caída del precio.

Según los mayoristas, hay más frutas inferiores de la región de la Zona da Mata de Minas Gerais (Carandaí y Barbacena), Caçador (SC) y Caxias do Sul (RS), mientras que los tomates de mejor calidad de Venda Nova do Imigrante fueron más comunes.

(ES) e Itapeva (SP). Durante las próximas semanas, la tendencia es a una disminución de la oferta en los cuadrados que se encuentran en la cosecha de verano.

Los precios de cebollas suben en Brasil

Mayor envío y flujo de cajas al noreste

Los productores de Ituporanga (SC) reportaron un mayor envío de cebollas desde Santa Catarina al noreste, que prácticamente no tiene bulbo en la temporada baja. Este escenario favoreció el flujo de mercancías de Ituporanga, que cerró los precios a R $ 0,92 / kg esta semana, una reacción del 9,2%.

Además del bajo volumen del noreste, el producto es de baja calidad, lo que favorece la entrada de bienes desde el sur. La expectativa para marzo es que los precios se mantendrán en estos niveles hasta la intensificación de la cosecha del noreste a mediados de abril.

Los productores bahianos deberían comenzar a quitar los bulbos en abril y se espera que el pico llegue en mayo. La siembra en Irecê (BA) se redujo esta semana (del 24 al 28/02) debido al temor de los productores a competir con el Cerrado (Triângulo Mineiro y Cristalina / GO). En el Valle de São Francisco (BA / PE), el volumen también sigue siendo insuficiente para el suministro local, por lo que es necesario comprar bombillas del sur.

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Mercado

Lunes 2 de Marzo del 2020:

Con el comienzo de un nuevo mes aumento el nivel de actividad, aunque se espera que con el correr de la semana sea mayor el nivel de colocación, una vez que haya más dinero circulante y mejore la colocación a nivel minorista.

Aumentaron los valores de: morrón, tomate, zapallito, choclo, cebolla, zanahoria, zapallo Kabutiá, chaucha Chata, y sandia. Descendieron los valores de: apio hoja y remolacha.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 20 al 28 de Febrero de 2020

CONTINÚA LA ABUNDANCIA DE UVA MOSCATEL EN EL MERCADO

Frutas de hoja caduca: los valores de uvas del tipo Moscatel, que son las mayoritarias, presentaron descensos en un marco de importante oferta, donde el buen estado sanitario y el muy buen sabor que presentan ha también contribuido a dicho descenso de valores. La presentación de las uvas juega un rol importante en el precio logrado, ya que presentaciones donde los racimos están elegidos y muy bien ordenados presentan no solo un valor superior sino una mayor facilidad de colocación. En manzanas los valores se presentan estables ya que la oferta se presenta también estable; en cambio en peras los valores presentaron leves incrementos, propiciado principalmente por una clara preponderancia de los calibres chicos y medianos en la oferta. En duraznos y pelones los valores se presentan estables en un marco donde también predominan las presentaciones de calibres chicos y menores, con menor agilidad de colocación. En ciruelas, si bien los valores están estables, la colocación se presenta poco ágil, pero a diferencia de los demás rubros, no solo sucede para los calibres más pequeños, sino incluso para los calibres grandes.

Hortalizas de fruto: los valores de morrones presentaron incrementos hacia el fin de semana ya que se visualiza una menor oferta en el corto plazo. Según referentes, las condiciones atmosféricas, principalmente las altas temperaturas, generaron menor porcentaje de cuajado de frutas en uno de los racimos o tandas, lo que daría como consecuencia la menor presencia de fruta.

En tomate se observó un importante nivel de sobrantes a lo largo de la semana que presionó sus precios a la baja, sin embargo, según referentes, las temperaturas mas frescas de estos días frenarían la maduración y darían como consecuencia menor oferta en las próximas semanas.

Frutas de huerta: en el caso de melón la colocación permanece pesada, ya que se observa una importante oferta y con muy buen nivel de sanidad, ya que factores como la ausencia de lluvias y la baja humedad contribuyen a esto, lo que extiende el potencial de conservación de la fruta (en temporadas donde se registran problemas sanitarios, las partidas que no son vendidas en un corto plazo son descartadas en gran porcentaje por problemas de pudriciones principalmente). Hortalizas secas: los valores de cebolla presentaron incrementos en un escenario de claro predominio de calibres pequeños, lo que también ayuda a que aumenten las expectativas de precios de operadores y productores. En boniatos los precios del tipo zanahoria se presentan más firmes en comparación con los del tipo criollo, según referentes, debido a que los cultivos del sur de los primeros han sufrido más el déficit hídrico.

Hortalizas de Hoja,

Brote e Inflorescencia: las temperaturas más frescas han mejorado la calidad de parte de la oferta, ya que muchos de estos cultivos se comportan mejor en temperaturas más templadas, tal es el caso de lechugas y acelgas, las que han mejorado en calidad y en el tamaño, especialmente en lechugas, ya que ahora es posible esperar a que tomen mayor tamaño para ser cosechadas.