El presidente de la ARU, Pablo Zerbino, dijo que Aguerre «lleva un período muy largo» en el cargo de ministro de Ganadería y que a veces «la renovación es necesaria».

Ayer a la mañana, el Informativo Sarandí reportó que el ministro de Ganadería y Agricultura, Tabaré Aguerre, había renunciado a su cargo, aunque el presidente Tabaré Vázquez no aceptó aún su dimisión.

Esta situación se produce en un momento tirante entre el gobierno y los productores rurales, que se movilizan a nivel nacional en el marco del reclamo de una reunión con las autoridades por los costos de producción actuales. Los productores criticaron a Aguerre por su «ausentismo» en este caso.

Según información de El Observador, el ministro Aguerre contó que presentó ya su dimisión en una reunión con integrantes del gabinete ministerial en el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) de Tacuarembó.

Esta mañana, el presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, dijo aValor Agregado (Carve) que tuvo hace poco una comunicación personal con Aguerre, vinculada a estas acusaciones de que se encuentra ausente, y mencionó su renuncia, aunque no dio ninguna fecha. «Ha estado procurando alguna salida», dijo Zerbino.

Al ser consultado si veía como positiva la renuncia, dijo que «la renovación es necesaria muchas veces», y que Aguerre «lleva un período muy largo» en el puesto. «Creo que a esta altura, dada como viene la situación, todo indica que sería oportuna, más si no se siente con fuerza o voluntad de poder ser un canalizador de las dificultades y reclamos del agro».

http://www.montevideo. com.uy/